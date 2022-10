“Un fracaso absoluto el sistema de transporte público metropolitano, aunque está muy grosero así dicho”. Así se refirió este lunes el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, al Sistema de Transporte Metropolitano (STM), que a su entender no ha logrado convertirse en un sistema con peso.

“Sigo pensando lo mismo, falta el diseño institucional que lo pueda ejecutar, porque lo que es de Montevideo es de Montevideo y lo de Canelones es de Canelones, el Ministerio de Transporte se hace cargo de algunas cosas, pero a su vez cada intendencia también, entonces no existe una institución metropolitana con poder de mando que resuelva y con recursos”, explicó el intendente canario en diálogo con Desayunos Informales.

Orsi hizo un mea culpa y admitió que durante el gobierno de su partido, el Frente Amplio (FA), esto tampoco se logró consolidar. “Está bien, pasaron 15 años de gobiernos del FA, estamos en otro gobierno y no salió”, admitió y agregó que él, junto a los otros líderes departamentales del partido, Carolina Cosse y Andrés Lima, se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou y se le presentó una propuesta que recogía las iniciativas anteriores en esta materia, pero “no hubo devolución”, algo que entiende porque tampoco la hubo en los gobiernos anteriores.

Aseguró que la proyección de un STM comenzó con Tabaré Vázquez, que creó la agenda metropolitana, a iniciativa del exintendente canario Gonzálo Carámbula: “todo esto ya lo sabíamos del año 2005 o 2006”, apuntó.

“Creo que es una decisión de carácter nacional, esto las intendencias no lo resuelven. ¿Cuáles son los temas de transporte público que le corresponden a la Intendencia de Canelones? el transporte departamental, el que sale del departamento y llega al departamento, cuando cruza la frontera tenés que negociar con el Ministerio de Transporte, en el área de consorcio metropolitano que es muy débil”, explicó Orsi.

A su entender, “nos faltó audacia, nos faltó ambición, nos faltó tomar decisiones que siguen faltando, porque no le voy a achacar a este gobierno que no nos devuelve o que no toma decisiones porque nosotros tampoco lo pudimos hacer”, lanzó y matizó diciendo que “se avanzó” en tanto la tarjeta STM sirve hasta Canelones.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar en esto en caso de que llegue a la presidencia nacional, Orsi dijo: “No sé, de donde sea voy a seguir planteando lo mismo, un diseño institucional metropolitano potente, que tiene que ser decisión del gobierno nacional, te quita un poco de autonomía, pero la gente cuando cruza la frontera en el ómnibus no le interesa”.