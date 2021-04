En la reunión que tuvieron los intendentes del Frente Amplio con el presidente Luis Lacalle Pou, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, presentó una batería de medidas para reactivar la economía en el contexto de pandemia. Entre los diez puntos del documento que entregó al mandatario, se menciona la posibilidad de crear un “nuevo corredor metropolitano de movilidad”, un proyecto de transporte “masivo” por la “vía de un recambio tecnológico a ómnibus eléctricos y estructural en la organización del sistema”.

La propuesta incluiría crear varios ejes de movilidad entre Montevideo, San José y Canelones. En diálogo con Desayunos informales este miércoles, Cosse ahondó en los detalles de la iniciativa: “Le planteamos obras como una infraestructura metropolitana de varios corredores de transporte: Avenida Italia, 8 de Octubre, el nuevo tren y una vía para ir a San José. Le plantemos un esquema de financiamiento y la integración de la comisión para que se encargue de eso [el Poder Ejecutivo y las intendencias] y le llevamos ya un cronograma de tiempos”, dijo, y agregó que si se hacen los tramos de manera paralela se estima que se pueden crear 4.000 puestos de trabajo directo y 16.000 indirectos. “Realmente, es un esfuerzo de reactivación importante”, destacó.

Sin embargo, el anuncio tomó por sorpresa al intendente de Canelones y, según supo la diaria, causó malestar. “Al igual que el presidente, tomé contacto con la propuesta en la propia reunión”, dijo este miércoles en la radio CW 41 de San José. Orsi explicó que la idea de la reunión del martes era que cada uno de los intendentes frenteamplistas llevara sus planteos departamentales. “Lo hablamos antes y decidimos no armar una propuesta conjunta”, apuntó.

De todas formas, dijo que la propuesta de Cosse coincide con la idea que planteó la Intendencia de Canelones de ejecutar obras de infraestructura para “salir del pozo”. “El Estado tiene que empezar a mover plata de la mejor forma que existe para moverla, que es generando puestos de trabajo”, dijo Orsi, y agregó que ese fue el planteo general de Canelones y que Cosse llevó una “propuesta concreta”, que quedó en compartir con el intendente posteriormente.

Orsi dijo que Avenida Italia necesita una “intervención fuerte” y “hay varias iniciativas a nivel de empresas con el gobierno nacional para mejorar los accesos a Montevideo también por el este”. No obstante, señaló que ese no es el “único problema”, porque también está la entrada por la ruta 6, la ruta 7, Camino Maldonado y la ruta 5, que “tiene la ventaja o la particularidad de que con el Ferrocarril Central sí o sí va a tener transformaciones. No la ruta en sí, pero el acceso por el norte a Montevideo ya tiene una obra de infraestructura pesada que implica y derrama en otras obras o en inversiones que se conectan”.