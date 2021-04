El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la posibilidad de fabricar vacunas contra la covid-19 en su departamento. El jefe comunal presentó esta propuesta durante la reunión que mantuvieron este martes los intendentes frenteamplistas (de Montevideo, Canelones y Salto) con el mandatario en la Torre Ejecutiva. “A partir de los estudios y consultas que hemos hecho, no parece una idea tan descabellada”, sostuvo Orsi en una conferencia de prensa que brindó con sus correligionarios al finalizar la reunión.

Consultado por la prensa sobre qué respuesta obtuvo del presidente, Orsi dijo que “se manifestó de acuerdo” y que incluso “hay algunas ideas sobre la mesa”. El intendente sostuvo que se puso a disposición el parque industrial donde se encuentra el Datacenter de Antel “para desarrollar un hub de logística para proveer vacunas pero también para desarrollar”.

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse llevó un documento con propuestas para enfrentar la pandemia y promover la reactivación económica. Para afrontar la crisis sanitaria, la jerarca propuso crear una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo nacional, integrada por partidos políticos, cámaras empresariales, el PIT-CNT, la Universidad de la República y “quizás” las intendencias departamentales, según indicó en la conferencia.

En segundo lugar, Cosse planteó priorizar en la vacunación a los usuarios frecuentes del Sistema de Transporte Metropolitano y reintegrar a los trabajadores del sector que están en seguro de paro, para poder aumentar la flota y reducir el aforo. Para esto, aseguró, el gobierno nacional debería generar un apoyo económico adicional al sistema de transporte por un monto equivalente al subsidio por desempleo que está desembolsando actualmente para esos trabajadores.

En materia de vivienda, Cosse propuso elaborar una ley para suspender todos los procesos de desalojo y/o lanzamientos en curso y prohibir el inicio de nuevos procesos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. También planteó la implementación de un subsidio de 18 millones de pesos para financiar la permanencia de quienes viven en pensiones en la capital durante los meses de invierno, lo cual alcanzaría a unas 1.500 personas, afirmó la jerarca. Asimismo, la intendencia capitalina se ofreció para “cogestionar inmuebles del gobierno central relativamente vacíos, que hay bastantes” –unos 2.500–, para hacerlos funcionar como refugios en invierno.

Cosse hizo hincapié en la necesidad de reactivar la economía mediante un plan de obras, entre las que incluyó “la del Ferrocarril Central, que genera la necesidad de un plan de adaptación, mitigación y mejora por parte de Montevideo”. “Pensamos que podríamos convertir ese tramo en un parque urbano”, generando “cientos de puestos de trabajo”, señaló. La intendenta sostuvo que este tipo de inversiones requieren acceso al financiamiento de los organismos multilaterales, que a su vez requieren la aprobación del gobierno central.

Luis Alberto Lacalle, Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima. Foto: Federico Gutiérrez

Diferencias sobre la movilidad

Los intendentes frenteamplistas dijeron que no encontraron eco en las propuestas que llevaron para reducir la movilidad. “Así como mencionábamos muchas coincidencias o algunos puntos sobre los que vamos a trabajar a futuro, sobre el tema de la movilidad hay claramente diferencias de postura entre el gobierno nacional y, por lo menos, estos tres gobiernos departamentales”, afirmó el intendente de Salto, Andrés Lima. “Nosotros estamos convencidos de que frenar sustancialmente la movilidad es necesario”, sostuvo.

Lima afirmó que esta percepción se refleja en que su gobierno departamental “ha dado claras señales en los últimos meses” en el sentido de “atacar la movilidad”. “Capaz que el elemento más claro fue la Semana de Turismo, cuando tomamos medidas que iban más allá de las que proponía o exhortaba el gobierno nacional”, apuntó, y aseguró que esta decisión llevó a que Salto haya reducido en más de 100 los casos activos en comparación con el comienzo de ese feriado. “Sin pretender polemizar con nadie, otros gobiernos departamentales que tomaron otras medidas, que van por otro lado, hoy no han logrado esos mismos números”, resaltó.

Propuesta de intendentes blancos sobre prestaciones sociales está “fuera de lugar”

El lunes, Lacalle Pou respaldó el planteo de un grupo de intendentes del Partido Nacional respecto de la posibilidad de establecer “jornales solidarios” en todo el país para “paliar” la crisis derivada de la pandemia, y que los ciudadanos que reciban esas ayudas “lo devuelvan con algún tipo de trabajo, de refacción o de changa que ayude a la comunidad toda”. El mandatario dijo que hay un “planteo formal” de tener cerca de 15.000 cupos “para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y al mismo tiempo le devuelva algo a la comunidad con unas horas de trabajo”.

Consultados sobre esta iniciativa, Cosse y Orsi se manifestaron en desacuerdo. “No estoy de acuerdo con que quien recibe un apoyo porque está en la re lona esté obligado a devolverlo”, afirmó la intendenta de Montevideo, y consideró que la propuesta “puede sonar bien”, pero se trata de “gente que está muy mal, y a la gente que está muy mal el Estado lo que tiene que hacer es apoyarla”. “No estoy hablando de caridad, estoy hablando de apoyo, del ‘escudo de los débiles’ del que hablaba el viejo Batlle. Lo que sucede es que al mismo tiempo que se da ese apoyo hay que tomar medidas de reactivación de la economía, para que la gente que uno apoya tenga una oportunidad”, opinó la jerarca, y señaló que por esa razón entre sus planteos está la promoción de obras de infraestructura que generen puestos de trabajo.

Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutva de Montevideo. Foto: Federico Gutiérrez

En la misma línea, Orsi consideró que el planteo está “fuera de lugar” en una situación de “excepcionalidad” como la actual. “La forma en que nos está golpeando [la pandemia] hace que ese tipo de posturas o visiones filosóficas, si bien las podemos entrar a analizar –aquello de enseñar a pescar o dar peces–, creo que no corresponden, porque estamos en una situación de emergencia absoluta. Si hay un momento en que ese tipo de planteo está fuera de lugar es este”, opinó, y señaló que “como en época de guerra”, ahora “hay que tomar medidas urgentes para que no se nos caigan los compatriotas y que no desaparezcan las empresas”.

Orsi respaldó el trabajo de la prensa

Lo primero que hizo Orsi al comenzar su alocución fue dirigirse a los trabajadores de la prensa, a quienes dedicó un saludo y les aseguró que cuentan con todo su “respaldo en su trabajo por la libertad de expresión”. “Así nos guste lo que se nos diga o no nos guste, sin ustedes la democracia no sería viable”, afirmó el intendente canario dos días después de que la Asociación de la Prensa Uruguaya manifestara su “enorme preocupación” por la “escalada de ataques a la libertad de expresión”.

Pocas horas después de la conferencia, Lacalle Pou escribió una publicación en su cuenta de Twitter en la que también hizo referencia a los ataques a la libertad de expresión y aseguró que su gobierno tiene “respeto” por “todas las opiniones” y no “señala con el dedo a los que piensan distinto y lo dicen”.