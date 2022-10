La Corte Electoral no sabe, desde 2019, quienes son las autoridades del Partido de la Gente (PG). Así lo manifestaron en la resolución enviada a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el 19 de setiembre de este año. La resolución concluye que el PG “ha dejado de tener autoridades válidas registradas”,

Según informó Búsqueda y confirmó a la diaria el ministro de la Corte Electoral, José Korzeniak, esto implica -de acuerdo al artículo 39 de la ley 18.485- que se cortará el financiamiento permanente que reciben los partidos en relación a los votos obtenidos en la última elección; al PG, por ejemplo, le corresponden 587.095 pesos anuales -a razón de cuatro unidades indexadas por voto- entregados en partidas mensuales que deben ser repartidas entre listas y legisladores, quedándose el partido con no menos de 20%.

No obstante, según informaron fuentes del Partido de la Gente a la diaria, ese dinero iba a una cuenta de su exlíder Edgardo Novick, retirado del ojo público tras la magra votación de 2019, pero el resto de los integrantes del partido no habrían percibido ese dinero. Según una de las fuentes, “los convencionales no saben nada de eso” porque “el partido lo manejaba él (Novick)” y “no existieron rendiciones ni convenciones”.

Esto es el corolario del largo proceso de disputas internas entre Novick y el diputado Daniel Peña, el único legislador con el que cuenta el partido hoy en día. Según la resolución enviada por la Corte y de acuerdo a lo que define el estatuto del PG, inmediatamente después de las elecciones internas de 2019, que designaron a los convencionales nacionales y departamentales, estos debían elegir a las autoridades internas del partido en un “congreso” -así lo define el estatuto- a celebrarse 60 días después de la elección.

Esto no sucedió, ni tampoco tras prorrogarse el plazo otros 180 días en agosto de 2019. El partido funcionaba aún con sus autoridades provisorias, reconocidas en 2016 por la Corte, pero que de acuerdo al estatuto ya no deberían ejercer como tales luego de cumplidas las instancias previstas.

Sin embargo, congresos sí hubo. El 12 de agosto de 2021, Peña realizó una convocatoria en la que participaron militantes de su lista Tres Millones, donde resultó electo presidente del partido, pero la Corte nunca nunca reconoció la validez de esta instancia. El 6 de noviembre de ese mismo año, Novick decidió llevar a cabo su propio congreso, que fue impugnado ante la Corte por la agrupación de Peña y esta decidió no considerarlo válido por entender que no había certezas de que se había cumplido con el quórum establecido.

“A la Corte Electoral no le consta que haya sido convocada una instancia en la cual se eligieran autoridades, como tenían que hacerlo según sus propios estatutos, entonces lo que hicimos fue dar cuenta a la Asamblea General”, explicó Korzeniak; el organismo entonces “intimó en varias oportunidades al PG para que realizara un congreso y renovara sus autoridades, transcurrido largamente ese plazo, no lo hicieron” por lo que “en algún momento el financiamiento permanente va a dejar de fluir”.

Esto, señaló, está a cargo del Banco República, que recibe el conteo oficial de votos por parte de la corte y hacer los cálculos de lo que corresponde a cada partido.