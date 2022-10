Equipos Consultores dio a conocer los resultados de la primera encuesta de evaluación del presidente Luis Lacalle Pou que se realizó luego de que saliera a la luz el caso de su exjefe de seguridad, Alejandro Astesiano, que el domingo 25 de setiembre fue detenido, acusado de participar en una organización delictiva que falsificaba partidas de nacimiento que permitían a ciudadanos rusos acceder a pasaportes uruguayos, por la que fue enviado a prisión preventiva durante 30 días.

El informe de Equipos consigna que, en este contexto, la última encuesta del sistema regular de la consultora, realizada entre el 30 de setiembre y el 8 de octubre, aplicó a los entrevistados la “pregunta habitual”: “¿Usted aprueba, ni aprueba ni desaprueba, o desaprueba, la forma en que Lacalle Pou se está desempeñando como presidente?”.

El resultado fue: 49% aprueba, 32% desaprueba y 19% “ni aprueba ni desaprueba”. El informe subraya que “cuando se comparan los resultados de principios de octubre con los de la medición anterior”, de agosto, se aprecian pocos cambios, “en movimientos que están dentro del margen de error de la medición: la aprobación pasa de 47% a 49%, y la desaprobación de 34% a 32%”.

En el informe se agrega: “La medición es estable no solo respecto al dato inmediato anterior, sino que también muestra estabilidad en perspectiva de mediano plazo. Desde julio de 2021 hasta el presente los juicios sobre el presidente se mantienen dentro de un rango estrecho, con una aprobación promedio algo inferior al 50% y una desaprobación algo superior al 30%”.

El informe también consigna la evaluación del presidente según “auto-identificación ideológica”. Entre quienes se consideran de izquierda la desaprobación es la más grande, con 64%, el 25% ni aprueba ni desaprueba y tan solo 11% la aprueba. Entre los que se definen de centro, 47% aprueba, 25% ni aprueba ni desaprueba y 28% no aprueba. Por último, entre quienes se consideran de derecha, el 80% aprueba, el 8% no aprueba ni desaprueba y el 12% no aprueba.

Por último, otro informe de Equipos, sobre una encuesta de “simpatía política por partido”, pone al Frente Amplio con la mayor adhesión: 38%, luego le sigue el Partido Nacional, con 28%; mucho más abajo, el Partido Colorado (5%), Cabildo Abierto (3%), el Partido Independiente (1%) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (1%). 18% se declara “indeciso”.