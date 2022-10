El alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, está de visita diplomática en Uruguay y se reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y con el canciller Francisco Bustillo. En conferencia de prensa este lunes se refirió, entre otros temas, al acuerdo que está en negociación entre el Mercosur y la UE. “Quiero decirles que la UE sigue comprometida con este acuerdo y que en los próximos meses, espero que antes de fin de año, planteemos los elementos adicionales que permitan que este acuerdo avance”, apuntó.

Según aclaró, los elementos adicionales son en materia medioambiental, y se trata de “un compromiso reforzado por la protección del medioambiente, que pueda satisfacer las cuestiones planteadas en torno al alcance de este acuerdo”. A su entender, este compromiso “respondería algunas dudas que se han planteado sobre el impacto medioambiental de este acuerdo”, y la firma final “enviaría una señal política en un momento de incertidumbre, que impulsaría la inversión en donde los países europeos ven oportunidades”.

Asimismo, agregó que el año que viene, junto con la presidencia española de la UE será “el momento oportuno para que después de muchos años de estar casi ultimado realmente lo esté”.

“Soy un firme convencido de que ese acuerdo es mutuamente beneficioso. Creo que esa gran macrorregión que hoy representa el Mercosur, con esas grandes economías de Brasil y Argentina, es una de las regiones con mayor nivel de protección comercial del mundo, y eso se pone enfrente a una gran macrorregión que es la europea, que es de las más abiertas al mundo, y que ha hecho de la promoción del libre comercio una de sus señas de identidad”, señaló.

Opinó que a su entender es conveniente que “haya obligaciones mutuas, cuando ponemos sobre la mesa un documento adicional no se trata de abrir lo acordado, sino de complementarlo. Eso se plantea desde una perspectiva de mutualidad, nos comprometemos mutuamente a trabajar más para defender el medioambiente”.

Entre otros aspectos, Borrell destacó la emisión de bonos verdes que hizo Uruguay: “Por primera vez el inversor ve relacionada la rentabilidad del capital con la mejora de los comportamientos medioambientales de un país. El hecho de que esta emisión de bonos verdes del Uruguay haya cubierto 1.200 millones con absoluta rapidez demuestra que se tienen confianza no solamente en lo que se dice, sino en lo que se hace”, destacó. Luego de varios halagos al sistema uruguayo y la confianza que proyecta para los negocios apuntó: “Debilidades todos tenemos, pero me permitirá que no cometa la descortesía de señalarlas”.