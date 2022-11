Había pasado media hora desde el comienzo del primer encuentro nacional del novel sector blanco Futuro Nacional y el asunto de la precandidatura para 2024 de la vicepresidenta Beatriz Argimón sobrevolaba el ambiente, hasta que Wilson Ferreira Sfeir lo mencionó de forma directa, según dijo, sin consultar a la líder de la agrupación: “Te miro, Beatriz... Si llegado el momento nuestro sector y el Partido Nacional [PN] te piden ser precandidata, ¿aceptarías?”, le preguntó.

Primero hubo silencio en la sala, y luego risas. “Soy la líder y me están interrogando. Ya vamos a hablar de esto, Wilson”, le respondió la vicepresidenta, y luego ensayó una respuesta más formal: “Las candidaturas nacen de la gente. Me honra que piensen en mí como precandidata y que un dirigente joven me lo pregunte, en vez de que venga un dirigente de trayectoria y proclame a alguien”. Más tarde, y en diálogo con la prensa, Argimón expresó: “Es algo que, sin lugar a dudas, estoy dispuesta a evaluar”.

Lo cierto es que, más allá de la cautela de sus palabras y del entusiasmo de los dirigentes de su sector, el nombre de la vicepresidenta toma fuerza dentro del PN como una candidatura a competir en la interna blanca en 2024. Según distintos integrantes de Futuro Nacional, sector que se lanzó el lunes formalmente y que tiene a Argimón como “líder”, ven en ella a una dirigente política de trayectoria, con una agenda vinculada a temas sociales, que podría acumular apoyos desde distintos sectores de la sociedad.

Con actividad política desde finales de la década de 1980, Argimón ocupó un cargo en el Instituto Nacional del Menor en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, y luego, junto a la esposa del expresidente, Julia Pou, fundaron la lista 400, por la que fue electa diputada por Montevideo en 1999. Luego, Argimón cambió de filas dentro del PN para integrar Correntada Wilsonista, renovando su banca en 2005 y siendo la primera mujer blanca reelecta como legisladora.

Posteriormente se declaró independiente y en 2009 lanzó una lista propia, apoyando la candidatura de Jorge Larrañaga. Cinco años después optó por apoyar al precandidato Luis Lacalle Pou, quien luego la impulsó como presidenta del directorio blanco en 2018 y la eligió para integrar la fórmula presidencial, transformándose desde marzo de 2020 en la primera mujer electa para la vicepresidencia.

Hablemos de candidaturas

El presidente de Futuro Nacional, Óscar González Álvarez, habló al inicio del encuentro político y planteó que suele pedirse “no hablar de candidaturas” a esta altura del período de gobierno, sino concentrarse “en la gestión”, pero estas dos cosas no son “incompatibles”.

Tras definir a Lacalle Pou como “nuestro líder” y a Argimón como “un pilar” de la actual conducción del país, González Álvarez habló sobre el nuevo sector blanco: “Somos un movimiento joven y queremos integrar el mapa político nacional. Nada nos impide gestionar bien y pensar en política, en cómo organizarnos [hacia las elecciones de 2024]”. Dijo que se trata de acciones “propias de la actividad política”, así como el pensar “en prioridades” para un siguiente período y en “quién sería nuestro candidato”.

A su turno, Argimón dijo que Futuro Nacional es “una corriente en construcción” dentro del PN, que procura “una mirada distinta dentro del partido”. En esa línea, explicó: “Entendí que es indispensable para tener un PN fuerte y moderno colaborar para construir una nueva corriente. Tenemos que construir un partido para este siglo, con ópticas distintas, con formas diferentes de encarar las situaciones”.

Entre otros anuncios, la vicepresidenta informó que Futuro Nacional se encamina a tener representación política en todos los departamentos –en varios se presentó con lista propia en las recientes elecciones de jóvenes del PN– y en marzo del año próximo estrenará un centro de estudios para trabajar aspectos programáticos.

Algo de todos

En su discurso Argimón señaló que el nuevo sector es “heredero de la filosofía de todos los referentes históricos del PN”, porque “hoy tenemos algo de todos”. Si bien planteó que el espacio político “tiene una impronta wilsonista fuerte”, también recoge ideas de las otras corrientes blancas, como el herrerismo. Sostuvo que la apuesta es sumar “miradas distintas, expresiones modernas y diferentes, sin olvidar el legado” del PN.

En esa línea, la dirigente Fernanda Sfeir dijo que Futuro Nacional no debe “replicar las corrientes y las formas que ya existen”, sino “generar espacios distintos” con el objetivo de “ensanchar las bases” de apoyo. Agregó que “el PN es perfectible” y se debe procurar “la mejor versión posible” del partido.

Ferreira Sfeir, quien preguntó a Argimón sobre la precandidatura, es nieto del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate e hijo de Juan Raúl Ferreira –quien integró el PN y previo a la última elección se incorporó al Movimiento de Participación Popular–. Al hablar en el encuentro político dijo que se está formando “una corriente política transformadora” y diferente a otras expresiones del partido: “Futuro Nacional es un movimiento político distinto, que mira al futuro, encabezado por una mujer, con bases anchas, que nuclea a gente de distintos ámbitos, que tiene su agenda propia”.

Ante la consulta de la diaria, Ferreira Sfeir dijo que el sector y la figura de Argimón engloban distintas ideas históricas del PN, y contó que tuvo varias charlas con su padre acerca de las raíces del pensamiento wilsonista. En esas instancias, concluyó que el documento con que su abuelo buscó llegar a la presidencia en 1971 –denominado “Mi compromiso con usted”, que se tomó luego como base del pensamiento wilsonista– tenía entre sus postulados ideas más cercanas a las raíces históricas del herrerismo, como la cuestión nacionalista y antiimperialista.