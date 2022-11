Este miércoles los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo realizaron un paro ante la agresión que sufrió un trabajador por parte del acompañante de un vehículo que fue multado. A raíz de esto, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) convocó una asamblea urgente para la mañana de este miércoles y luego brindó una conferencia de prensa en la que se pidió respaldar a los inspectores.

“Estamos en un año en el que estamos en situación de violencia constante hacia los inspectores en todo el país. En cuatro días sufrimos tres agresiones en tres departamentos diferentes”, dijo la dirigente de Adeom Valeria Ripoll.

“El sábado [hubo] una agresión a una inspectora de tránsito en el Chuy, el día que agredieron a nuestro compañero en Montevideo también agredieron a una compañera en Tacuarembó. La función del inspector de tránsito está siendo vulnerada como nunca antes”, dijo Ripoll.

La dirigente de Adeom se preguntó cómo los trabajadores pueden llevar adelante la tarea inspectiva en estas condiciones, y sobre todo remarcó la falta de sanciones para los agresores. “Manifestamos la preocupación por las situaciones de violencia y también por no tener fallos ejemplarizantes. Este tipo de situaciones deben laudarse con los agresores que no respetan la autoridad y la agreden con fallos ejemplarizantes”, afirmó Ripoll.

“Hemos reclamado a las autoridades, que no han dado una respuesta efectiva, y tampoco tenemos una respuesta contundente de la Justicia. Basta con ver la respuesta del fiscal, que termina emplazando sin fecha a nuestro compañero ‘bajo apercibimiento de no incurrir nuevamente en este tipo de conductas’. Yo me pregunto, ¿'este tipo de conductas' es que el trabajador no pueda realizar la tarea inspectiva, que no sancione a los infractores?”, lanzó.

Según entienden los trabajadores, este accionar pone en el mismo nivel al agresor y al agredido. Por eso, reiteran el reclamo de recibir cámaras del Ministerio del Interior, para poder registrar el momento en que toman la denuncia y que la resolución de conflictos no quede limitada a que haya testigos en el momento.

La presidenta de Adeom aseguró que no es la primera vez que piden “cambios” y “protección para poder cumplir la tarea”, pero “hasta el día de hoy no la tenemos”, afirmó, y reiteró el pedido de “acompañamiento” a las autoridades para garantizar las condiciones de trabajo.

Por otra parte, en declaraciones a Telenoche el abogado del agresor aseguró que, según el relato de su cliente, estaba trabajando en la camioneta y cuando bajó a dejar un pedido, su pareja se puso del lado del conductor. Cuando volvió “se encuentra que los inspectores multaron a su pareja como que la que se encontraba manejando. Dice: ‘No, yo soy el conductor’. Comienza un altercado con él donde tienen una discusión. Según el relato de mi cliente y su pareja, se le vinieron cuatro inspectores a enfrentarlo. Lo rodean y hay una situación de forcejeo. Vimos lesiones y un golpe en la cabeza de mi cliente, que es consistente con su versión”, expresó el abogado.