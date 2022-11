25.777 fue el total de votos válidos que hubo en las elecciones juveniles del Partido Colorado (PC) que se realizaron el sábado 5 de noviembre, según los datos que publicó este fin de semana esa fuerza política en su página web. Al consignar los votos por sublema, el primer lugar se lo llevó Juventud Republicana, que corresponde al sector Batllistas, liderado por Julio María Sanguinetti, con 13.943 adhesiones; le siguió Espíritu Nuevo, de Ciudadanos (7.604 votos); en tercer lugar quedó Viento Joven, del novel grupo Viento de Cambio, encabezado por Guzmán Acosta y Lara (director nacional de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, que antes militaba en Batllistas), con 2.449 apoyos, y en cuarto lugar quedó Jóvenes por Más, de Tercera Vía, el grupo del diputado Gustavo Zubía.

Esos son los números, pero cómo interpretarlos ya es otro cantar, y hay diferencias entre los dos sectores mayoritarios del PC a la hora de analizarlos. El diputado Conrado Rodríguez, de Batllistas, dijo a la diaria que el balance que hace del resultado es “muy positivo”, porque se habían puesto como objetivo “ser el sector con más votos”. Agregó que “se demostró que se trabajó bien la elección” y que Batllistas “tiene un componente de jóvenes que apuntalan la renovación y fueron los que pudieron alcanzar mayor cantidad de adhesiones”. Además, subrayó que fue el único sector que presentó listas en los 19 departamentos.

“Hay quienes van a intentar relativizar el resultado de la elección, diciendo que en realidad esta no es una elección de sectores, pero cada sector tenía un sublema que lo representaba. De hecho, los principales dirigentes de todos los sectores hicieron campaña por sus jóvenes. Entonces, significa que en esta elección Batllistas demostró tener una estructura importante en todo el país y que los dirigentes trabajaron conjuntamente con los jóvenes en todos los puntos del país”, subrayó.

Por otro lado, el diputado Felipe Schipani (Ciudadanos) señaló a la diaria que antes de conocerse los resultados de la votación él ya había dicho que “es un error sectorizar esta elección y a partir de los resultados hacer lecturas de si un sector nacional ganó u otro sector perdió”. Agregó que también es un “error” evaluar la elección “de acuerdo a la cantidad de votantes”, porque lo importante es que los jóvenes se integren al PC.

Por lo tanto, para Schipani, hacer consideraciones del estilo “Batllistas ganó y Ciudadanos salió segundo” es “intrascendente”, pero, de cualquier manera, “era lo previsible”. Destacó que en Rivera y Salto, que son dos de los departamentos en los que el PC “está mejor, tiene mayor estructura”, las votaciones fueron “impresionantes”. En efecto, Salto fue el departamento en el que los jóvenes colorados pusieron más votos en las urnas (5.971, de los cuales 4.272 fueron para Juventud Republicana), luego le siguieron Montevideo (5.453), Rivera (4.364) y Canelones (4.177). “En Salto hubo una competencia importante, con una excelente votación de los jóvenes de Vamos Salto, el grupo de [el exintendente y actual senador Germán] Coutinho, y ya sabemos lo que es Rivera; entonces, era absolutamente previsible que en esa lectura –que yo insisto en que es equivocada– Juventud Republicana se iba a imponer. Pero esos resultados no se pueden extrapolar a una elección interna, y creo que es un grave error tomar la elección juvenil como un preámbulo de la elección interna”, finalizó.

Acosta y Lara: “El PC necesitaba salir de las viejas estructuras”

En tanto, Guzmán Acosta y Lara señaló a la diaria que haber quedado en el tercer lugar los dejó “muy contentos”", porque su sector (Viento de Cambio) tiene menos de un año de vida y formaron Viento Joven en 90 días. Además, destacó que lograron ese resultado incluso sin haber participado en todos los departamentos sino en 13, porque les faltaron algunos dirigentes “para poder completarlo”.

“Pusimos 31 listas y competimos con 200 listas, entre Batllistas y Ciudadanos, y logramos casi 2.500 votos. O sea, que se terminó de consolidar la estructura; vamos a continuar trabajando en ese sentido. Es un sector que no para de crecer y deja en evidencia que el PC necesitaba salir de las viejas estructuras, generar un espacio político nuevo, abierto, sin etiquetas, que trabaje por la mayor cantidad de gente que hoy no se siente representada en los extremos, ni en la derecha ni en la izquierda”, sostuvo.

Acosta y Lara piensa que su sector será “fundamental” para la interna del PC, por eso ya anunció que será precandidato a la presidencia en 2024, “cuando muchos están dudando de si van a ser precandidatos”, y además cree que ayudará a que la coalición sea una “opción clara de gobierno”. “Hasta ahora hemos visto que en los sectores tradicionales del PC no encuentran las figuras referentes o se bajan, caso de [Adrián] Peña y de Robert Silva, que se han bajado. Y por el lado del grupo del doctor Sanguinetti hay una danza de nombres afuera y adentro del sector. Entonces, no hay señales claras, y creo que para el PC no está bueno que no empiecen a figurar nombres, porque eso hace que el PC se siga desdibujando. Eso no lo hace bien al PC y mucho menos a la coalición”, sostuvo.

Por último, Acosta y Lara sostuvo que en los últimos 15 años en el PC hubo “una crisis de liderazgo” y el partido “se fue derechizando y vaciándose de contenido, cosa que no es la tradición en el PC, que siempre fue un partido con varias alas”. Subrayó que en la interna colorada “por la derecha va a haber gente que va a seguir ofreciendo ese perfil”, y su sector es de “centro, centroizquierda, más práctico y real dentro del PC”, algo que es “fundamental”, y agregó: “Nosotros somos la fórmula de centro de verdad, porque la que quieren plantear Richard Read y [Yamandú] Orsi no resiste archivo. Quieren aparentar un centro que no existe. Hace poco se dieron cuenta de que Cuba no es una democracia y están recalculando con Venezuela. Por algo ahora quieren salir con un discurso de escuchar a los no radicales. Pero es una construcción puntual de ahora, con una clara tendencia electoral; no representan eso”.