La previa del cuarto y último evento del “Ciclo de reflexión e intercambio sobre vivienda social en Uruguay”, realizado por la Federación de Cooperativas de Vivienda (Fecovi), estuvo cargado de expectativa ante la espera por parte de la federación de que la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, anunciara la rebaja de la tasa de interés del actual 5,25% a 2%. La medida es un reclamo histórico por parte de Fecovi y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.

Sin embargo, la titular de la cartera avisó minutos antes del comienzo de la actividad que no podía concurrir por “problemas familiares”. En su lugar, concurrió el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta. Los organizadores del evento mostraron su descontento con la situación presentando a través de un proyector la imagen de un correo en el que Moreira había confirmado su participación y se deslindaron de la responsabilidad de su ausencia.

Recursos insuficientes

La primera en tomar la palabra fue la nueva presidenta de Fecovi, Mariana Galván, que resaltó los “valiosísimos aportes” que se obtuvieron a lo largo del ciclo y apuntó que tiene la convicción de que a la brevedad van a tener una respuesta sobre las reivindicaciones que plantea el sistema cooperativo. Acto seguido, el abogado y coordinador ejecutivo de Fecovi, Alejandro Domostoj, presentó el documento de síntesis sobre lo que se dialogó durante el ciclo. Su elaboración fue uno de los principales motivos de las actividades.

“Las primeras conclusiones que han quedado claras y que no han tenido ningún tipo de disenso es que el cooperativismo de vivienda es el mejor modelo a nivel de vivienda social en Uruguay”, afirmó, y añadió que eso fue destacado por todos los expositores durante el primer evento del ciclo.

Luego, apuntó que durante la segunda instancia se habló de fondos públicos y que concluyeron que “los recursos que se vuelcan en materia de vivienda social son insuficientes para cubrir el déficit que se mantiene estable en el entorno de las 60.000 viviendas. Eso explica que los recursos no son del todo suficientes”. El informe destacó una frase de Ceretta que señaló que “el 50% de los recursos que destina el MVOT en materia de vivienda se destina al programa cooperativas” y aunque ese dato les parece positivo, “pone de manifiesto la insuficiencia de los recursos”.

Sobre el tercer encuentro, resaltó que el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Martín Fernández, dijo que “a las cooperativas nadie les regala nada, lo hacen en función del esfuerzo de su trabajo y pagan las cuotas religiosamente. Tenemos que tratar que el modelo cooperativo no tenga condiciones menos satisfactorias que otros modelos”.

Sin embargo, Domostoj comentó que el informe dice que “hay otros modelos que tienen condiciones más satisfactorias” y que apuntó a las exoneraciones del IVA a las viviendas de 145.000 dólares que se encuentran en el mercado, mientras que los cooperativistas pagan ese tributo por los materiales. Por último, mencionó que se propone volver a citar a la Comisión Asesora de Vivienda (Coavi), que es un ámbito donde todos los actores pueden trabajar este tipo de temas.

“La incidencia se logra en nuestras cooperativas”

Por su parte, Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas, fue la siguiente en tomar la palabra y comenzó su oratoria felicitando a Fecovi por “marcar agenda” y lograr “incidencia en la políticas públicas”, por eso, llamó a “no dejarse amedrentar por presencias o no presencias”: “Los que tenemos larga data en el movimiento cooperativo sabemos que la incidencia se logra en nuestras cooperativas de base escuchando las necesidades de nuestros socios cooperativistas y a partir de ahí comienza a crecer”.

Resaltó la ley “fantástica” del Plan Nacional de Vivienda de 1968, que es una referencia en el continente, y recordó que es el resultado de la “presión gremial”. Agregó que en la actualidad la “presión gremial se ha sabido traducir en lo que se necesita, que es volver al 2% del interés de pago de préstamos, volver a lo que era original”. Concluyó “saludando” las reflexiones que se lograron durante el ciclo y los alentó a seguir adelante por ser “un ejemplo para el continente americano”.

El siguiente en hablar fue Ceretta, que aclaró que no le corresponde a él anunciar la medida de baja del interés de pago al 2%, pero que durante el segundo sorteo del año de préstamos para cooperativas de vivienda, que se realizará el 19 de diciembre, la ministra podría anunciar la resolución sobre el tema. También comentó que se está trabajando en “fórmulas” que “permitan que cooperativas que están en proceso final de escrituración puedan tener un apoyo financiero para confirmar reservas y el acceso a los terrenos sobre los cuales prepararon sus proyectos”.

Compartió “algunos números” que son proyecciones sobre lo que presentará el ministerio a fin de año como rendición sobre el 2022: “El cooperativismo sigue manteniendo el primer nivel en ejecución; de alrededor de 3.500 nuevas soluciones habitacionales más de 2.000 serían viviendas cooperativas”, afirmó. Indicó que “el ministerio no ha podido dar espacio a la política de tierras” porque se encontraron con “una cartera muy menguada al asumir” y eso se reflejó en que no se pudiera hacer llamado a tierras. Aseguró que a fin de año se hará el primer llamado durante esta administración. Por último, mencionó que la Coavi es parte de los temas que también tienen pensado “trabajar y presentar” en la instancia del 19 de diciembre.

Cuando finalizó la oratoria de Ceretta, Domostoj exclamó que el director “confirmó que el 2% está” y que la ministra va a explicar “cómo” se realizará el día del sorteo”, pero luego le preguntó a Ceretta si había entendido bien. El director respondió que “a veces parece fácil anunciar ese tipo de cosas”, pero que “hay todo un trabajo para recalcular tasas o las situaciones de cooperativas que estaban con atrasos en los pagos. Es complejo, a veces las herramientas informáticas no permiten las mejores soluciones, pero seguramente culminemos con una propuesta que después podrá tener alguna modificación, pero en diciembre ya tendremos un marco de acuerdo”. Ante esta explicación, Domostoj reiteró que “falta el cómo, pero que la decisión está”.

Más tarde, durante la ronda de preguntas, se le consultó al director en qué momento se iba a empezar a implementar la rebaja del 2%, a lo que respondió que “no está anunciado” y “no va a hablar de tiempo”, “pero si se concreta lo que estamos hablando, va a quedar operativo el año que viene”. Añadió que la administración asumió “ese compromiso” y como lo asumió “durante los primeros tiempos de su actuación”, se va a hacer retroactivo hasta esa fecha.

La presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Alicia Maneiro, apuntó que Fecovi dio un paso fundamental para hacer esta serie de tertulias y enriquecer el documento y destacó el lugar de las cooperativas de base en cada una de las instancias, porque “las autoridades por sí solas no son nada si no tienen una base que las respalden”. Consideró que la nueva directiva de Fecovi tiene un respaldo muy importante desde sus bases.

Dijo que la lucha por el 2% empezó desde la gestión de gobierno anterior y que “respetamos el tiempo de trabajo para estudio al que Ceretta siempre se está refiriendo y que lleva bastante tiempo”, pero que “tiene que empezar a cerrarse”. Además, contó que desde Cudecoop le manifestaron a Moreira la importancia de la Coavi y pidió que “no sea una promesa, sea una realidad”, porque “la Coavi es necesaria; que todos los actores estén y que puedan aportar es fundamental”.

También estuvo presente Martín Fernández, el presidente de Inacoop, que dijo que el documento que elaboró Fecovi es un insumo “muy interesante” y agradeció el compromiso que se realizó para su generación. Por último, subrayó que “el peor consejero de alguien que quiere llevar adelante políticas públicas es la soberbia de pensar que todo lo sabe y que las instancias de diálogo no me van a decir nada que yo no sepa”.