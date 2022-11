“El dolor no me llevará a dejar de ser un actor político”, dijo el exvicepresidente de la República Danilo Astori en la carta mediante la cual presentó la renuncia a su banca en el Senado, este martes. “He sufrido una infección respiratoria muy compleja que contraje a mediados de 2020 y que generó una disminución relevante de mi capacidad física, además de la necesidad de someterme a complicados tratamientos a los que he tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo”, así describió el exministro de Economía y Finanzas la enfermedad que sufre y por la que puso fin a su período como senador.

Desde que comenzó la actual legislatura, que coincidió con el inicio de la pandemia del coronavirus, Astori tuvo dificultades para ocupar su banca en la cámara alta, y por tanto lo sustituyó José Carlos Mahía. Sin embargo, el histórico dirigente del Frente Amplio (FA) buscó sanar con expectativas de volver a ocupar el lugar para el que fue electo en 2019, pero, finalmente, desistió.

“Consciente de haber sido electo para ocupar el cargo he venido dedicando mucho tiempo y energía para superar las limitaciones aludidas y lo sigo haciendo actualmente. Tengo asistencia profesional que me orienta en esta tarea. Aunque lentamente he logrado avanzar, no me resulta posible asegurar cuándo podría alcanzar los niveles de recuperación que exige el trabajo en una banca en el Senado”, escribió en la nota enviada a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón.

Astori ingresó al Senado por primera vez en 1990, cargo para el que resultó electo en 1989, cuando conformó la fórmula presidencial con Liber Seregni. Por aquella época se consideraba un dirigente independiente y encabezó todas las listas al Senado del FA. Finalmente, ingresó a la cámara alta por la lista 1001, liderada por el Partido Comunista.

Para las elecciones de 1994, a las que el FA concurrió con la fórmula Tabaré Vázquez-Rodolfo Nin Novoa, Astori conformó Asamblea Uruguay (AU), y volvió a ingresar al Senado, al igual que con los comicios de 1999. Luego fue ministro de Economía y Finanzas, en el primer gobierno de Vázquez, vicepresidente durante el período de José Mujica y nuevamente ministro de Economía y Finanzas en el último gobierno del FA.

Su carrera como legislador y como integrante del gabinete, además de su desempeño previo en la academia, le valieron el respeto no sólo del FA, sino de integrantes de la coalición de gobierno, y así quedó demostrado en la sesión del Senado de este martes, en la que se dio a conocer su renuncia.

“Brillantez intelectual”

“Danilo es un protagonista de su tiempo, un hombre de izquierda, cristiano, frenteamplista, futbolero y carnavalero”, comenzó diciendo Mahía, primer orador de la jornada. Destacó que en lo académico tuvo los “más altos reconocimientos”, como consecuencia de “su brillantez intelectual y también de su enorme disciplina, tanto es así que supo ser el decano más joven de una de las facultades más importantes del país”, en referencia a la de Ciencias Económicas de la Universidad de la República.

Luego habló de cuando fue candidato a vicepresidente en 1989. “En esos años de sacudimiento, entre otras cosas, por el efecto de la caída del muro de Berlín, en el mundo y acá, y en esas discusiones de lo que a veces se denominaba el posfrentismo, Danilo estuvo siempre alineado con Seregni”, recordó Mahía.

También destacó su rol en decisiones como la de apoyar la reforma constitucional de 1996, que dio lugar a la utilización del balotaje, y sobre todo, su “convicción” por “renovar la izquierda en unidad”, quizás “uno de los pilares del pensamiento de los que algunos denominan el astorismo”.

Otro de los senadores frenteamplistas que habló en la sesión fue Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora, que se alió con AU para la conformación de la Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP). En su alocución, el también exministro de Economía y Finanzas destacó el rol de Astori como “fundador del FA”, “proceso en el que tantos espacios, sectores y personalidades de este país decidieron que la unidad política era más importante que otros aspectos”. “Y ya desde esos momentos se visualizaba lo que Danilo fue después y sigue siendo: un gran estadista”, apuntó.

También señaló que junto a Vázquez y Mujica “fue parte de una tríada de liderazgo en el FA por 25 años, una estructura de liderazgo excluyente, en el mejor sentido de la palabra, que le permitió al FA avanzar, ganar las elecciones y gobernar durante tres períodos por el bien del pueblo uruguayo”.

A su vez, dijo que le “enorgullece que se hable del ‘astoribergarismo’, algo que quizás nació con un tinte negativo o despectivo”, en referencia a un comentario que hizo el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos durante un debate con el frenteamplista Óscar Andrade previo al referéndum de marzo. “A mí no me genera otra cosa más que orgullo”, lanzó Bergara.

El respeto del oficialismo

Además de otros frenteamplistas que tomaron la palabra, hubo dirigentes de la coalición de gobierno que también lo hicieron. El primero fue el senador del Partido Nacional Sergio Botana, quien recordó las clases de Astori en la facultad a “salón lleno”. “Era tal la atracción de su figura que incluso para una clase de ese tipo era capaz de tener una convocatoria que llenaba el salón de actos de Ciencias Económicas”, recordó.

Botana destacó la “brillantez” de Astori, “un hombre que disfruta el orden” y “es garantía de seriedad y de conocimiento”. Además, señaló que “en su gobierno fue riguroso en el orden fiscal, prolijo en el manejo presupuestal, preocupado por la buena gestión de las finanzas públicas”. Y siguió: “Nadie sabe cuál hubiera sido la suerte de Uruguay sin Astori, en buena medida le puso timón al barco, ordenó las cosas, las condujo por buenos senderos”.

El senador colorado Germán Coutinho dijo, a su turno, que desde su partido no querían “ser menos generosos” de lo que Astori “ha sido con muchísimas declaraciones y en muchísimos aspectos” con su fuerza política “y con el país”. Recordó al exministro como “alguien que hasta hace muy poco tiempo jamás dejó de elogiar los mecanismos, las formas y las maneras de la salida del presidente Jorge Batlle de la crisis económica más grande que sufrió este país”, en referencia a la de 2002. También lo destacó como “uno de los políticos más importantes” de Uruguay.

Guillermo Domenech, senador de CA, dijo que Astori es “una de esas personas que cuando uno la escucha hablar, podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice, pero necesariamente tiene que prestarle atención”. “Fue sin duda un gran docente”, destacó y señaló que “era tal la suficiencia de este hombre que supo proyectarse desde lo universitario al campo de lo político, y ha sido uno de los grandes políticos del siglo XX y de comienzos del siglo XXI”. Entre otros términos para calificarlo, usó el de “un verdadero caballero” y “una persona de bien”.

FA piensa en un homenaje

Durante la sesión del Senado, fueron varios los senadores frenteamplistas que plantearon que a Astori se lo debería homenajear en una instancia más formal, ya sea en ese mismo plenario o en la Asamblea General. Además, según pudo saber la diaria, en la fuerza política está planteada la posibilidad de realizarle un homenaje, pero aún no está claro cuándo sería ni qué formato tendría, ya que, entre otros factores, hay que tener en cuenta sus condiciones de salud. Más allá de esta situación, Astori seguirá activo en la política partidaria.

En conversación con la diaria, Mahía señaló que Astori “es el presidente de AU y va a seguir liderando el sector”, y como ahora es seguro que no tendrá funciones en el Parlamento, “su rol va a ser más político, vinculado a los temas del Uruguay, del FA, de AU y de CSP”. Consideró que “va a aportar más porque se va a sentir más libre, no va a tener el peso de tener que hacer un esfuerzo en materia de salud para asumir una rutina a nivel parlamentario y va a poder dedicarse más a la construcción del espacio político, tanto de AU como de CSP”. Por este motivo, Mahía opinó que “es positivo porque el FA precisa que tengamos esta parte de la izquierda fuerte de cara a 2024”.

También se expresaron sobre la renuncia de Astori los intendentes de Canelones, Yamandú Orsi, y de Montevideo, Carolina Cosse. “No será desde el Senado, pero sus aportes políticos y técnicos los vamos a seguir precisando. Nuestro país y nuestra fuerza política necesitan seguir pensando con mirada larga. Acá estamos, compañero Danilo, para seguir aprendiendo”, tuiteó el jefe de la comuna canaria.

Consultada en rueda de prensa, Cosse dijo que Astori “se podrá alejar de la banca, pero nunca se va a alejar de su militancia y de su importancia para el FA”. Apuntó que “es un gran referente del FA” y “de Uruguay”, y consideró que “ha sido muy generoso con la contribución personal que le ha hecho” al país. “Formó parte de la construcción de ese prestigio internacional tan querido por todos nosotros que tiene Uruguay, parte de ese prestigio se llama Danilo Astori”, concluyó.

En tanto, la Mesa Política del FA emitió este martes un comunicado en el que destacó a Astori como un “compañero leal y comprometido”. “Danilo es uno de los pilares fundamentales en la construcción de nuestro medio siglo de unidad. Y en esa unidad es que alcanzamos el gobierno, con Danilo como garantía de estabilidad, pilar fundamental de 15 años continuos de crecimiento de la economía con justicia social que permitió bajar la pobreza, disminuir la desigualdad, aumentar los salarios por encima de la inflación, mejorando la calidad de vida de trabajadores y jubilados”, expresó el FA.

Su fanatismo por Nacional El fútbol formó parte también de la oratoria de Botana y de otros senadores. En el caso del legislador blanco, mencionó el fanatismo de Astori por Nacional y lo recordó “siempre presente en la Olímpica” del estadio Centenario. “Siempre lo vi ahí, medio asquerosón, orgullosamente pero medio asquerosamente bolso, no hay quien no tenga acá una anécdota de algunos de sus extremos del bolsismo”, aseguró. Su chiste le valió la respuesta de Coutinho, quien si bien también recordó a Astori como “un gran tricolor y nacionalófico”, consideró que “se ve que Botana hace años que no va a ver a Nacional” porque “lo recuerda en la Olímpica” y en realidad “hace años que va al palco del Parque Central”. Y también hizo una broma en ese sentido porque consideró que el exministro de Economía y Finanzas es “bastante ordenado en todos los aspectos, tal es así que se asegura que su banca quede en Mahía, otro hincha de Nacional”.

