La senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, cuestionó al Movimiento de Participación Popular (MPP) por el video que difundió en las últimas horas en redes sociales, en el que recuerda frases que usaba en períodos anteriores el entonces senador Luis Lacalle Pou para criticar por “ausente” al gobierno de Tabaré Vázquez: “¿Alguien se cree que el presidente está pensando en esto?”, “¿Dónde está mi presidente?”. El video también recuerda frases de Lacalle Pou en campaña, sobre sostener los puestos de trabajo y el salario real. Bianchi respondió al MPP en un tuit, donde afirma que en el sector son “simplemente miserables”.

“Es una actitud de denostación que empezó hace mucho tiempo, en el gobierno de [Tabaré] Vázquez, de desacreditar al presidente desde ‘pompitas de jabón’. Para mí miserable es decir eso”, dijo la senadora en diálogo con Desayunos informales, y aseguró ser consciente de “lo que se hizo y lo que se está haciendo, el sacrificio, los logros, los palos que le pegaron al gobierno durante estos años, y el video me resulta miserable”. De todas maneras, dijo que ahora no tuitea “nada, porque ya terminó la campaña de referéndum”.

Aseguró que “no es un insulto” la palabra “miserable”, que “hay que decir las cosas que uno piensa directamente”, y que ella recibe “las respuestas sin ningún tipo de problema”.

En la entrevista continuó con sus críticas a ese sector del Frente Amplio, en particular al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que forma parte del MPP. Reivindicó su crítica al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por “antidemocrático”, y dijo que lo es porque “es MLN”.

“Tengo el convencimiento, que solamente la historia me lo demostrará y tal vez no lo vea, pero hay muchos elementos de convicción suficientes de que es una estrategia el uso de los votos, cuando evidentemente por las armas no funcionó. Si uno mira las alianzas que tiene el MLN, si uno ve qué regímenes defiende, defiende el kirchnerismo, Venezuela, Nicaragua, defiende Rusia”, señaló.

Y afirmó que “querían ir contra la democracia” pero no pudieron “por las reservas institucionales” de Uruguay. “Cuando tengan la oportunidad pueden acudir a otro tipo de recursos”, afirmó, y consultada explícitamente sobre si pensaba que el MLN es capaz de tomar una acción con armas, respondió: “No están dadas las condiciones, nacionales ni internacionales. Pero no sé”. Reiteró, entonces, que si bien se lleva “muy bien con Orsi, le digo ‘no podés ser MLN’”, porque “si es MLN es antidemocrático”.

Bianchi fue consultada por el tono que usa al publicar sus opiniones en Twitter, en particular por el tono que usó al referirse al senador Danilo Astori, de licencia del Senado por enfermedad. En la entrevista dijo que “ya está recuperado, o si consideran que no puede más, me pareció muy digna la actitud de renunciar”. “Que renuncie, como hizo Lucía y como hizo Mujica”, enfatizó. “Yo lo respeto muchísimo a Danilo”, pero “ya tiene que jubilarse, por terminar bien su carrera”, subrayó. Cuando los periodistas le consultaron si cree que compañeros de su partido, como el senador Juan Sartori, también deberían renunciar por faltar asiduamente al Parlamento, dijo que “sería una atrevida al decir que debe renunciar Sartori”.

La senadora restó importancia al hecho de que el Frente Amplio se hubiera manifestado en contra de que ella fuera presidenta de la Comisión de Educación del Senado. “Fue un arranque infantil de mis excompañeros”, dijo, y contó que a la interna del Partido Nacional ella dijo que no quería ser presidenta, pero el cargo les correspondía a los blancos. “Obviamente el Partido Nacional dijo: ‘O es Graciela Bianchi o va a haber problemas. El Partido Nacional me respaldó”, comentó. La senadora dijo que “le llamó la atención” la postura del FA, pero lo tomó como “un reconocimiento a que estoy haciendo las cosas bien”.

Consultada por la votación de la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo en la que el Senado, por unanimidad, le solicita al gobierno que exonere de IVA a 19 productos, Bianchi dijo que la oposición y Cabildo Abierto, partido que propuso la minuta e integra la coalición, “nos deben agradecer que tuvimos la gentileza de avanzar, porque si nosotros utilizábamos los votos, no va” la minuta, y dijo, pese a que varios integrantes del Partido Nacional dijeron lo contrario, que “la coalición, excepto Cabildo Abierto, no estaba de acuerdo con las propuestas”.