Luis Alberto Heber, titular del Ministerio del Interior (MI), comentó este jueves las cifras de delitos que presentó su cartera, comparando los dos últimos años y medio de la gestión del Frente Amplio con los primeros dos años y medio de la administración de Luis Lacalle Pou. A pesar de las críticas que se le hicieron por comparar distintos períodos de los gobiernos, incluyendo el período de la emergencia sanitaria, el ministro sostuvo que las cifras demuestran que se va “por el rumbo correcto”. Sin embargo, admitió que este año los homicidios aumentarán.

“Estamos comparando la evolución, estamos a dos años y medio y comparamos con los dos años y medio de la última administración. Venían creciendo, todos los delitos crecían, la explicación era que teníamos que acostumbrarnos a vivir en violencia y nosotros nos negamos”, dijo en diálogo con Informativo Sarandí.

Comparativo de los últimos 30 meses de gestión FA con los primeros 30 meses de gestión de este Gobierno de Coalición, se dió una baja de delitos.



Aún falta mucho por hacer pero tenemos la certeza de que vamos por el camino correcto.https://t.co/kHvyxAis6j pic.twitter.com/oHO7nwdaVv — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) November 8, 2022

Heber insistió en que se trata de “una comparación de gestión, en donde nosotros creemos que estamos por el rumbo correcto, no sólo paramos ese crecimiento, sino que lo bajamos”; sin embargo, a continuación dijo que “este año lamentablemente han subido los homicidios, vamos a ver cómo termina el año, tengo que presentar los números de este trimestre”.

“Ahora, si me preguntan si lo comprendemos a [Eduardo Bonomi], ¿cómo lo voy a comprender? Si en la administración Bonomi subieron todos los delitos, en nuestra administración suben los homicidios en este año sí, pero en los números que tenemos hasta dos años y medio bajaron 15,7%”.

A Heber se le señaló que el ministerio ha pedido en otros momentos que se tengan en cuenta los meses que se comparan, porque la criminalidad varía a lo largo del año, y que en este caso se comparan tres meses de octubre -caracterizado por su alta criminalidad- con dos meses de esta gestión. Ante esto respondió: “Es un relato. Esto son números, lo primero que apela uno ante los números es a decir: bárbaro, bien, pudimos detenerlos. Después empieza la crítica de que estamos comparando mal los años porque tendríamos que comparar los dos años y medio primeros con los nuestros. Es relato”.

Sobre la observación de que en su período se incluyó la pandemia, un momento en el que la movilidad social decreció notoriamente, Heber insistió con la idea de que eso es “relato”: “La pandemia está incluida, ¿y? Yo estoy viendo las cifras y estoy diciendo que bajó, ¿estamos contentos o no? No importa si fue la pandemia o no. Es buena cosa, ¿sí o no? Yo nunca dije que no hubiera incidido, pero bajaron. Ahora, ¿no hay mérito, sólo fue la pandemia? No, son dos años y medio y seguimos bajando los hurtos”, apuntó, y remarcó: “Si a los datos les agregamos relatos, empezamos una discusión de carácter político partidario”.

Operativos policiales

El ministro también se refirió al armamento que fue incautado en un operativo en el barrio Villa Española de Montevideo. Dijo que la Policía estuvo trabajando durante un tiempo “en silencio” y que el miércoles se pudo hacer el allanamiento “antes de que baje el sol, porque por más increíble que parezca seguimos sin los allanamientos nocturnos”. Al respecto, adelantó que la Policía cree que “hay más armas” y que se seguirá investigando.

Para Heber, “estamos en una guerra contra el narcotráfico” y, en este sentido, les pidió a “los orientales que entiendan que estamos en guerra” y que no lancen “fuego amigo”. Con esto se refirió a “gente que cuestiona permanentemente la acción de la Policía y no apoya lo que de alguna manera estamos enfrentando, que es una guerra muy desigual. El narcotráfico genera en en el continente 90.000 millones de dólares, es más de nuestro producto bruto, y está dedicado a la organización criminal, tiene un poder económico realmente grande”.

Consultado por los crímenes que se acumulan en distintas zonas de la capital, particularmente en la zona de Peñarol, Heber dijo que “el horror que se vive producto de ese enfrentamiento no lo podemos evitar, a Peñarol hemos ido personalmente varias veces, y hemos tenido reunión con la alcaldesa, con los vecinos”. Con respecto a la acción policial en el barrio lanzó: “Si se quieren matar entre ellos por bocas… pero hay un mejor transitar de la gente en barrio Peñarol, que ve horrorizada estas cosas, que se descuartice una persona es un espanto, pero, ¿eso es inacción de la Policía? No, hicimos un plan”.