El 15 de noviembre, en una conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la aprobación del proyecto Neptuno, que prevé la construcción por parte de empresas privadas de una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata con destino al área metropolitana. La planta se localizará en la zona de Arazatí, en San José.

Según una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) entre el 18 y el 23 de noviembre, sólo 49% de la población sabe de qué trata el proyecto. El 26% “escuchó hablar” pero no sabe de qué se trata, 20% no ha escuchado hablar del tema, y 5% no sabe o no contesta.

Quienes más tienen idea del proyecto son las personas de nivel socioeconómico alto (71% de ese segmento conoce algo del tema), seguidas por las personas de estratos medios (47%), mientras que entre las personas de nivel socioeconómico bajo sólo 24% sabe algo sobre la iniciativa.

También hay diferencias relevantes en materia de género en cuanto al conocimiento de este tema: 61% de los hombres sabe algo sobre el asunto frente a 35% de las mujeres.

Entre quienes sí tienen idea de la iniciativa, las opiniones están divididas: 47% se manifiesta en contra del proyecto, 43% se expresa a favor, 7% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 3% no sabe o no contesta.

El porcentaje de personas en desacuerdo es mayor en Montevideo (50%) que en el interior (45%), y es superior entre los votantes del Frente Amplio (85%) que entre los votantes de la coalición de gobierno (9%).

Ficha técnica El relevamiento fue realizado entre el viernes 18 y el miércoles 23 de noviembre de 2022. Se obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

