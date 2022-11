El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este viernes a la investigación que corre en Fiscalía y a la interna del Senado, sobre la filtración que se hizo de parte de la estrategia de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado. Al respecto, aseguró que desde el Poder Ejecutivo “se da por un hecho que fue en el Parlamento”, la filtración, a diferencia de lo que había marcado el Frente Amplio, que asegura que hay muchas áreas en conocimiento de la información, más allá de los once participantes en la reunión de la comisión parlamentaria que hace el seguimiento de Inteligencia.

“Hay una investigación en curso, o sea que sobre eso no puedo opinar”, dijo Lacalle Pou en rueda de prensa, pero agregó: “Claramente es un sabotaje a la seguridad nacional, como no sé quién es puedo expresarme tranquilamente, es alguien que no le importa el país, que midió un costo político o personal menor y perjudica al país”.

“Yo no sé a quién le cabe en la cabeza, sobre todo si esa persona es un dirigente político, un gobernante”, subrayó el mandatario.

Consultado sobre si concuerda con el ministro de Defensa, Javier García, que calificó de “traición” el hecho, el presidente dijo: “Si es un sabotaje, si atenta contra la seguridad nacional, yo creo que es un término adecuado el que usó el ministro de Defensa”.

Además, Lacalle se mostró preocupado porque pueda haber otra filtración de este tipo: “yo que sé, la verdad, históricamente en el Parlamento había sesiones secretas y siempre se respetó, se ve que hay alguno que no entiende, o mejor dicho hay gente que prefiere perjudicar a un gobierno y no se da cuenta que está perjudicando al país”.

“A mí no me cabe en la cabeza que haga eso alguien, se supone que alguien se dedica a la política porque tiene vocación de servicio, porque quiere el país, un sabotaje de este tipo no parece lógico”, insistió.

Consultado sobre si esto obligaría a cambiar los planes de Inteligencia, Lacalle dijo: “vamos a no apurarnos, porque tampoco hay mucha variedad, veremos a ver qué hacemos”, apuntó y agregó que está en contacto permanente con el jerarca de esa dirección, Álvaro Garcé.

Aseguró que la investigación en el Parlamento la dirige la vicepresidenta, Beatríz Argimón, con quien está en contacto, pero duda que se pueda resolver: “Yo no sé si se va a poder esclarecer, la verdad quién hace este tipo de cosas por lo general lo hace suficientemente bien para que nadie se de cuenta”.

“Y no quiero adjudicar intenciones porque no me corresponde, si el día mañana sabemos quién fue capaz que le pueden preguntar, lo que sí sé, es notorio que quien hizo esto antepone un interés personal y político, es obvio, si no, no lo hubiera hecho”, subrayó.

El PIT-CNT y la “gimnasia del paro”

Entre otros temas, el mandatario habló sobre el proyecto de ley de seguridad social que está a estudio del Parlamento y aseguró que a diferencia de lo que señalan dirigentes frenteamplistas hubo tiempo de diálogo sobre el tema.

Además, respecto al paro que propone el PIT-CNT por este tema, Lacalle Pou dijo que no le extraña porque la central sindical utiliza “la gimnasia del paro para casi todo”. Agregó que en su opinión, “lamentablemente los paros siempre perjudican a gran parte de la población, pero bueno, sería mucho mejor que aporten, en vez de hacer paro, que aporten”, comentó.