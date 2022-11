Este lunes, las declaraciones que dio en diálogo con El Observador el expresidente José Mujica sobre la precandidatura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fueron rechazadas por la Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio, según manifestó en un comunicado. Mujica había dicho que Cosse “tiene un don a favor: es mujer, y están de moda”.

Más tarde, en entrevista con radio Universal, el exmandatario reconoció: “Me equivoqué en el decir”. “Si las ofendí, les pido perdón a las compañeras, me equivoqué en el decir. Punto”, expresó respecto del comunicado.

“Yo lo dije con humildad. Tal vez la expresión no sea correcta, pero dije que hoy la defensa del feminismo tiene un peso mundial, por lo menos en Occidente. Es indisimulable, está por todas partes, es una cosa de nuestra época”, manifestó.

“Cuando digo 'de moda' me refiero a que es un tema de nuestra época, ineludible”, aclaró. “Para algunos será pasajero, pero me parece que este es un tema harto definitivo porque tiene un valor en sí mismo, porque está avalado, no sólo por un problema de Justicia, por un cambio estructural en el campo del trabajo”, reflexionó.

Según el expresidente, dentro de algunos años se estará “peleando” en la Justicia por una cuota masculina.

Por su parte, en rueda de prensa Cosse manifestó: “De Pepe no voy a decir nada, ya lo conocemos y yo lo quiero mucho”. No obstante, dijo que recibió muchos mensajes tras la divulgación de las declaraciones de Mujica y que para ella era importante referirse al tema. “El movimiento por los derechos de la mujer es inexorable y es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor. No hay que ponerle ningún freno”, reflexionó Cosse.

“Yo creo que es importante reflexionar sobre algunos ejes. Las mujeres en Uruguay pudieron votar recién 100 años después de que votaron los varones. La primera mujer que entró a la Universidad de la República lo hizo 50 años [después] que ingresaron los varones, y recién desde hace nueve años las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo”, planteó.