En un almuerzo de la Asociación de Dirigentes del Marketing, el martes, autoridades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales analizaron la próxima temporada de verano, en la que se espera aumentar la cantidad de visitantes, dado que ahora hay menos restricciones sanitarias de las que en las últimas temporadas impidieron la llegada masiva de turistas.

Los intendentes Enrique Antía (Maldonado), Carlos Moreira (Colonia), Yamandú Orsi (Canelones) y el titular del Ministerio de Turismo, Tabaré Viera, fueron quienes disertaron ante los comensales, en su mayoría empresarios, sobre sus respectivos departamentos. Allí expusieron sobre qué nivel de actividad tienen los 365 días del año, cuál es el ida y vuelta de turistas –tanto extranjeros como uruguayos–, los coletazos que dejó la pandemia, la diferencia cambiaria con Argentina y la reinvención de cada zona para promover el turismo interno, entre otros temas.

Quien abrió la polémica fue el jefe comunal frenteamplista. Ante las autoridades, entre ellas, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, Orsi propuso crear un fondo de emergencia turística. “Sé que puede ser polémico, se ha hablado y por supuesto nuestra fuerza política levanta esa bandera. Así como la ganadería y la agricultura, la industria [turística] necesita fondos especiales para cuando hay contingencias, y sería bueno que este país pudiera construir o constituir en algún momento una especie de fondo de emergencia para el turismo”, planteó, con la mirada en Viera.

Orsi se refirió a lo que ocurrió en la pandemia y lo que ocurre actualmente en el litoral con la diferencia cambiaria. “La clave está en que entre privados y públicos podamos crear un fondo que nos permita hacer frente a los momentos complicados”, afirmó, y aseguró que el turismo es una oportunidad para el “desarrollo” del país.

Más tarde, en rueda de prensa, Orsi aclaró que no cree que esta herramienta solucione “todo”, pero que de todos modos entiende que “está bueno tener un recurso ahí”. Además, sostuvo que la existencia del fondo no implicaría que “se salga a repartir plata” sino “prevenir situaciones futuras”. Por ejemplo, sobre la diferencia cambiaria en el litoral, planteó que un fondo de contingencia no solucionaría el problema estructural, pero que sí serviría “para paliar algunos casos”. “Hay algunos actores privados chicos que si no es con un salvavidas que le tiramos desde el Estado no sobreviven. Veremos en cada ocasión cómo se aplica”, agregó.

En cambio, Viera dijo que la emergencia turística durante la pandemia fue atendida con el Fondo Covid, que aprobó el Parlamento a instancias del Poder Ejecutivo. “Aportamos más de 2.000 millones de dólares”, indicó, y recordó que en particular para el turismo hubo beneficios “importantes” como, por ejemplo, los seguros especiales, que se fueron alargando “para ayudar a una salida”. Asimismo, dijo que hubo créditos especiales sin garantías para los hoteleros y otros rubros afectados por el cierre de fronteras.

“Hoy por hoy no creo que el tema sea crear un fondo, sino seguir trabajando en la promoción del crecimiento del sector, de los beneficios para los turistas y desestacionalizar”, manifestó el ministro, y destacó que el sector viene recuperándose trimestre a trimestre. A modo de ejemplo, dijo que el número de visitantes del tercer trimestre de 2022 fue igual al del mismo período en 2019, es decir, en la época prepandemia. “Entendemos que se están haciendo esfuerzos con inversiones, promociones, beneficios, con políticas que desarrollamos junto al sector privado”, añadió.

A su vez, Viera se refirió a la diferencia cambiaria con Argentina, que perjudica la atracción de turistas del país vecino: “La preocupación de la frontera no es con el sector turístico, [pero] sí lo afecta directamente. No solamente [incide] por la diferencia de precios desfavorables para quienes puedan venir desde el exterior, sino por el atractivo que significa para los propios uruguayos”, sostuvo. En ese marco, lamentó la “situación ajena” de ese país, que no permite al gobierno realizar acciones para equiparar los precios, pese al pedido de comerciantes del litoral. Al respecto, Viera adelantó que se van a extender algunos beneficios y que se estudian otros para “dar algunos atractivos” que esperan traducir en la venida de “muchos argentinos”. “La fortaleza que tiene Uruguay sigue atrayendo a turistas argentinos”, concluyó.