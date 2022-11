El miércoles de mañana, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados tenía como primer punto del orden del día tratar el famoso proyecto de nueva ley de medios, sobre el que la coalición ha trabajado desde el inicio del período legislativo, pero la sesión no se pudo realizar por falta de integrantes. El diputado del Frente Amplio (FA) Javier Umpiérrez, vicepresidente de la comisión, dijo a la diaria que vienen de un proceso en el que los diputados de la coalición “insistían” con votar el proyecto y avanzar en las modificaciones que se habían presentado hace tiempo, “pero no había mucho acuerdo dentro de la coalición, principalmente con Cabildo Abierto” (CA).

Umpiérrez sostuvo que el miércoles el oficialismo presentó una “hoja de ruta” para votar el proyecto, con algunas modificaciones “muy menores, pero modificaciones al fin”, y que el diputado de CA que integra la comisión, Sebastián Cal, no asistió. “Entonces, nosotros dejamos nuestra postura: pedimos una semana más para analizar no sólo la hoja de ruta sino también las pequeñas modificaciones que había. Además, que estén todos los integrantes de la coalición nos parece que es una cuestión de respeto. Por lo tanto, en vista de que el diputado de CA no venía, nos levantamos de la sesión y pedimos una semana más”, explicó. A falta del mínimo de integrantes necesarios, se levantó la sesión.

El diputado de la oposición subrayó que la coalición tiene que presentar “una propuesta concreta y clara” para avanzar, y luego el FA dirá en qué está de acuerdo y en qué no. “Ese el mecanismo del trabajo en una comisión parlamentaria. Parece que hay un poco de inexperiencia en algunos legisladores”, acotó. Por último, recordó que en el FA no están de acuerdo con el proyecto porque piensan que la ley de medios actual (19.307), aprobada en 2014, “es una muy buena ley”, que fue fruto “de una discusión de cuatro o cinco años con más de 200 delegaciones que pasaron por las comisiones parlamentarias”.

En tanto, el diputado colorado Martín Melazzi, integrante de la comisión, aseguró a la diaria que el miércoles no se presentaron modificaciones a la iniciativa de la nueva ley de medios, sino que “simplemente” iban a tomar el proyecto, con las modificaciones que presentaron a principios de 2022, para empezar la votación y que pase al Plenario. “El diputado Cal venía con unos minutos de atraso. Pedimos que el FA nos espere, pero como pidieron una semana más para tratar algunos artículos que ellos entienden que habían tenido modificaciones, se retiraron de sala y dejaron sin quórum”, dijo.

Para Melazzi, “no era un articulado que se hubiese cambiado de forma rotunda como dio a entender el FA”. Dijo que les “impresionó” la forma en que la oposición se retiró y entiende que “no tienen ánimo de votar el proyecto de ley de medios”. “Por un tema de cortesía legislativa, se debía esperar los cinco minutos que había solicitado el diputado Cal”, expresó, e insistió en lo descortés que fue el FA porque “no muestra interés en querer avanzar al menos en los artículos que ellos van a acompañar de este proyecto de ley”.

Así las cosas, Melazzi señaló que tratarán de aprobar el proyecto en comisión la primera semana de diciembre y que son conscientes de que quizás CA “presente algún artículo” que “desconocen” cuál es, “pero eso no va a obstaculizar poder avanzar”.

Por último, el diputado Cal contó a la diaria que el miércoles anduvo “en varias comisiones” del Parlamento y llegó “un poquito tarde a unas, un poquito más puntual a otras”. Dijo que habló por teléfono con Umpiérrez para ver si lo “podían esperar”, pero “no quisieron”. Explicó que este miércoles estaba tratando el tema del juego online en la Comisión de Hacienda, y una comisión sesionó en el edificio anexo y otra en el Palacio Legislativo, por lo tanto, no le “dio” para ir a la de Industria.