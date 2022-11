Cuando el senador nacionalista Sergio Botana pasó a informar este martes en el Senado sobre la extensión del programa de Oportunidades Laborales, conocido como Jornales Solidarios, anticipó un debate breve, porque todos los partidos ya estaban de acuerdo; sin embargo, la jornada se extendió debido a un cruce sobre las políticas de empleo.

“Todos estamos de acuerdo en la validez de esta herramienta, que lo que atiende es a aquellas personas que están en desocupación forzosa”, comenzó diciendo el senador nacionalista, y destacó que el programa habilita el trabajo temporal en conjunto con la formación profesional, porque eso desembocó en que muchas personas se reincorporen al mercado laboral luego de pasar por el programa.

La única modificación que se presentó con respecto al proyecto del Poder Ejecutivo es que para su financiación también se tenga en cuenta el remanente de fondos de la edición actual.

Cuando se disponían a votar, el senador frenteamplista Daniel Olesker pidió la palabra para decir que su partido acompañaba la votación pero que el programa muestra “la falta de una política de empleo”.

“Hay una ausencia absoluta de políticas de empleo activas, por ejemplo subsidios a la demanda, programas de fortalecimiento a las empresas con reintegros en dinero o en seguridad social. Lo único fue una recomposición del viejo programa de 2017 de desempleo juvenil; no hay políticas focalizadas de empleo ni de preferencias en caso de jóvenes, mujeres o adultos mayores”, lanzó.

Para Olesker, “ante una ausencia absoluta de política de empleo, un Estado ausente en materia laboral que sólo se preocupó de proteger los efectos de la crisis, pero no de promover la generación de empleo, se hace necesario que existan políticas que no deberían existir en una economía en crecimiento”.

En opinión del frenteamplista, “parece ilógico un programa de estas características en una economía que ya está 3,8% por encima del nivel prepandemia y va a superar en un punto la predicción que nos habían traído en la Rendición de Cuentas”.

“Lo votamos porque la gente lo necesita, y lo necesita por la ausencia de políticas de empleo”, insistió el senador.

Ante esta exposición, Botana volvió a pedir la palabra y se mostró sorprendido por lo dicho por Olesker. Dijo entender que el programa es un “pequeño paliativo a una situación que atiende cuestiones sociales; no veo aquí que corresponda meternos en si es una gran política de empleo o no, pero si emplea es una política de empleo, no queda la más mínima duda”.

Además, acusó al Frente Amplio de perder en su último gobierno 94.000 puestos de trabajo de más de 40 horas -lo que él entiende como “empleos de calidad”- y agregó que se recuperaron con otros empleos pero de menos horas o de personas cuentapropistas.

“Es cierto que el Uruguay tiene carencias estructurales en ese sentido, que nos hemos acostumbrado tristemente a vivir con un 10% de desempleados. Pero ahora, como no ha pasado en ningún otro país, se han recuperado casi todos los empleos después de la pandemia”, subrayó.

Botana también destacó que este programa privilegia el empleo femenino, de afrodescendientes, de personas trans y con discapacidades. “Hay una atención en un programa mínimo y todos sabemos que no va a resolver el problema del empleo del Uruguay”, comentó.

Más tarde, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura pidió la palabra para destacar que durante el gobierno de su partido “se generaron 300.000 fuentes de trabajo y se perdieron 50.000 puestos de trabajo”, algo que después reafirmó Olesker, quien repasó el indicador de tasa de empleo de los últimos años.

Botana también respondió eso y lanzó: “No me vengan con el simple numerito; empleos de calidad perdieron 94.000. Lamentablemente no hemos resuelto el problema en Uruguay ni con las políticas de unos ni de otros”.

Tras nuevas intervenciones para ajustar las cifras históricas, el proyecto de Jornales Solidarios se votó por unanimidad, 27 en 27.