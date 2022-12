Para el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, hay dos dimensiones en el caso del exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano. Por un lado, corre el camino judicial, que depende del proceso de la Fiscalía; pero, por otro lado, está “la dimensión de la política” y ahí es donde cree que es necesaria una respuesta más fuerte, un pedido que fue interpretado por el presidente Luis Lacalle Pou como “dar manija”.

Lacalle dijo que “Orsi es uno de los que están dando manija”, y agregó que espera que cuando se resuelva el caso a nivel judicial se pronuncie consecuentemente. Por su parte, el intendente canario dijo este jueves en una rueda de prensa que “la manija no es mi estilo, nunca ha sido, al contrario, me tratan de tibio, y si en algún momento se entiende como manija, obviamente tengo que pedir las disculpas, jamás es mi intención”.

“Yo dije una cosa y la sostengo: hay una dimensión que no es ni penal ni judicial, que es la dimensión política, que es la que no termino de desentrañar, que es la que tiene que ver con decir ‘bueno, sí, acá nos equivocamos’”, dijo el intendente y agregó: “Me falta eso, pero puede ser un error de percepción”.

Orsi entiende que la imagen del presidente está afectada a nivel internacional y que esto ocurre “desde el principio del caso”. “A mí me preocupa eso; si alguien interpreta que eso es manija me gustaría darle una vuelta más al asunto, porque no es un tema de ataque a ninguna persona ni nada, me parece que lo más potente es la institucionalidad y es lo que hay que preservar”.

Según el dirigente, para que las instituciones gocen de buena salud “tenemos que ser sólidos a la hora de lo que le transmitimos a la gente, y me parece que han quedado muchas dudas, por eso no me meto en el tema judicial, pero quedan dudas respecto a si al presidente, a las instituciones y a todos nosotros se nos está cuidando como nos merecemos”.

Consultado sobre si hay responsabilidades políticas en este caso, Orsi dijo que sí: “Más allá de lo penal, no es buena cosa que se involucre y se mencione al presidente en los chats, no es buena cosa que quede la duda de si se investigó por parte de una empresa privada a algún senador; estamos hablando de la política, y me parece que la política tiene que actuar bastante más que lo que hoy está actuando”.

Para Orsi, “acá tiene que haber una decisión política un poco más fuerte, que alguien asuma alguna dificultad, no sólo la Justicia la política tiene mucho para decir; por ahora no hay ningún responsable de nada, sólo Astesiano. No sé cuál es la decisión que se debería tomar, no estoy en el gobierno nacional, el presidente ha aportado a la Justicia, pero hay otra dimensión que es la política. La acción la tiene que resolver él, pero ¿quién es el responsable de que alguien se haya instalado con lo que se instaló ahí adentro y quién es el responsable de que se hayan disparado acciones tan complejas? Nadie”.