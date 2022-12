La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, tomó declaraciones como indagados al subdirector de la Policía, Héctor Ferreira, y al director de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, en la causa que investiga al exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano.

Según supo la diaria, Fossati indagó a Ferreira sobre el contenido de los chats que intercambió con Astesiano y a De León sobre la sanción que Astesiano buscó evitar para favorecer a una empresa de seguridad privada. Si bien la fiscal no manejó tipificaciones ni convocó a audiencia de formalización en ninguno de los dos casos, los mantuvo en calidad de indagados.

El primero en declarar fue Ferreira, quien llegó a la sede de Fiscalía de la calle Cerrito acompañado por su abogado, Carlos Bustamante. El subdirector de la Policía declaró durante dos horas sobre el vínculo con Astesiano y los intercambios con el exjefe de seguridad del presidente Lacalle Pou, en los que le reclamaba el uso de recursos públicos para asuntos personales.

Entre los mensajes que Astesiano intercambió con Ferreira se encuentra el pedido de vigilancia sobre el novio de la hija, ante una situación de violencia doméstica.

“Pasame número de teléfono para que Inteligencia le mire todo, redes, Instagram, Facebook”, le respondió Ferreira a Astesiano, quien le consultó si existía la posibilidad de enviar “de a ratos” un patrullero a su casa. El jefe de seguridad presidencial le informó que iría un móvil policial “que puso el ministro (Heber) por orden de Luis”. “Luis habló con Heber, entendiste”, reafirmó Astesiano, en la conversación que figura en la carpeta de investigación como el chat 1.008.

También investiga la coordinación para el envío de policías en moto a un tablado que se estaba realizando en un club de fútbol en Millán y Lecocq. “Del otro lado tenemos al barrio Conciliación, que siempre vienen a romper las bolas. Si puedo conseguir ahí algunos policías y algunas motos o algo. Sólo para estar nomás. Para hacer acto de presencia y [que] no vengan a joder, ¿viste? No te quiero joder. No te quiero comprometer”, le escribió.

Otro pedido de Astesiano al que respondió Ferreira fue para guardar un lugar en la Escuela de Policía para la hija de una compañera suya de Recursos Humanos de la Torre Ejecutiva, que quería ingresar a la Policía, pero le había quedado pendiente, para julio, una materia del liceo.

“Lo de la muchacha la esperan hasta que presente el papel completo. Solo presenta eso y listo, no es necesario dar pruebas de nada”, le respondió Ferreira a Astesiano.

En el caso de De León, la indagatoria se centró en el supuesto indulto de una multa de 150.000 pesos por incumplimiento a una empresa de seguridad privada, de un amigo de Astesiano. En ese caso, el exjefe de seguridad presidencial coordinó una reunión con De León en su calidad de director general de Fiscalización de Empresas, de quien depende el control de las empresas privadas de seguridad. Sobre este punto, De León dijo a la fiscal Fossati que la multa no fue perdonada y entregó el expediente relacionado con esa sanción económica.

Los dos indagados basaron su defensa en una investigación realizada por el Ministerio del Interior (MI), que fue entregada a la Fiscalía y parte de su contenido difundido este miércoles en un comunicado de prensa, en el que el MI sostiene que la denuncia de violencia doméstica contra el novio de la hija de Astesiano se tramitó por los canales formales, algo que surge de los propios chats que integran la investigación.

Tal como informó radio Sarandí y confirmó la diaria, la denuncia fue realizada por Astesiano en una seccional de Montevideo y al otro día Ferreira le envió la constancia de la denuncia con el número del sistema de gestión en seguridad pública (SGSP) y los nombres de la víctima y del indagado. “Me gritás cualquier cosa... No importa la hora”, le escribió Ferreira a Astesiano.

En el comunicado, el MI sostiene que no hay registros de actividades de inteligencia contra los senadores Charles Carrera y Mario Bergara por parte de los organismos de inteligencia, pero advirtió un ingreso injustificado a la ficha de Carrera de una funcionaria de la Dirección Nacional de Migración de Aceguá, que fue sumariada con separación del cargo.

Esta semana también declararán ante la fiscal Fossati el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, y el director de Inteligencia Claudio Correa, quien estuvo a cargo del operativo de detención de Astesiano en la residencia de Suárez.