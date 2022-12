Luego de reuniones, esperas, idas y vueltas y desacuerdos, finalmente este jueves a las 17.30 habrá una sesión extraordinaria del Senado, “a fin de plantear una cuestión de fueros en repudio de prácticas incompatibles con un sistema democrático”, relacionadas con el “espionaje realizado a dos integrantes” de ese cuerpo, los senadores del Frente Amplio (FA) Mario Bergara y Charles Carrera, según se indica en el mensaje de la Cámara de Senadores. Estos hechos surgieron de la investigación del caso del exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano y de los chats que revelan que una empresa de “seguridad e investigación” con sede en Miami le encomendó la elaboración de “fichas” con “información personal” sobre ambos senadores del FA.

En la tarde del miércoles, en el Parlamento, el FA presentó una nota, luego de una reunión interpartidaria de coordinadores de bancada del Senado, para llevar adelante una sesión extraordinaria por estos hechos, con la idea de que tuviera lugar cuanto antes. Pero los legisladores de la coalición plantearon que se realizara en la sesión ordinaria del próximo martes, dado que este jueves varios senadores deberán estar en la comisión especial que estudia el proyecto de ley de reforma de la seguridad social, que recibirá a varias delegaciones en dos turnos.

Luego de la reunión y de negociaciones truncadas, en una rueda de prensa la senadora del FA Liliam Kechichian, coordinadora de la bancada de la cámara alta de la oposición, dijo que el espionaje es un hecho “sumamente delicado” no sólo porque involucra al Poder Legislativo, sino porque “abre una caja de Pandora sobre cuántos uruguayos más podrán ser objeto de armarles dossier, de perseguirlos”, como “periodistas, jueces y fiscales”. Señaló que esperaban que en la reunión del miércoles pudieran llegar a un acuerdo para hacer una sesión lo más pronto posible, porque esperar hasta el martes “era un tiempo demasiado largo para la gravedad de la denuncia y para la preocupación que tiene una parte de la ciudadanía uruguaya”, pero no pudieron acordar.

“En la tarde esperamos un tiempo prudencial para que la coalición de gobierno nos respondiera, pero al no respondernos, nosotros teníamos las 11 firmas requeridas constitucionalmente para hacer la convocatoria a una sesión extraordinaria que planteara el tema de fueros. Fue lo que hicimos a las 17.30, y esperamos la convocatoria en el día de mañana [por este jueves] para poder tratar un tema que realmente es de una preocupación muy grande para nosotros y también para la institucionalidad, el Poder Legislativo y el Uruguay todo”, finalizó.

En tanto, la vicepresidenta Beatriz Argimón subrayó que todos los partidos manifestaron “su rechazo, en la eventualidad de que lo trascendido se haya verificado”, porque “estas prácticas antidemocráticas no corresponden para nada a lo que es la vida de un país democrático como el nuestro, y la institucionalidad hay que cuidarla”. Argimón señaló que cuando se plantean cuestiones de fueros “puede terminarse con una declaración o no”, pero todos los representantes pueden hacer uso de la palabra durante 15 minutos por una sola vez.

“Al inicio de la reunión yo planteé lo importante de que existiera una declaración, por lo menos de los coordinadores. Estamos trasladando ahora un borrador de declaración en el que recabamos la opinión que dieron todos los partidos respecto del rechazo de estas prácticas”, indicó. Consultada por la prensa sobre si Bergara y Carrera fueron víctimas de espionaje, contestó que “cuando la Justicia está investigando”, en su rol de presidenta de la Cámara de Senadores prefiere “no hablar ni categorizar nada que implique una eventual opinión sobre un proceso que está llevando adelante la Justicia”.

Nane: “Una persona que piensa que borrando su celular se salva no es la cabeza”

A su vez, en diálogo con la diaria, la senadora del FA Silvia Nane dijo que la idea de la oposición para la sesión de este jueves es plantear los motivos por los que entienden que el tema del espionaje se trata de una “cuestión de fueros”, porque piensan que han sido vulnerados “no solamente los fueros, sino también las libertades civiles básicas, de dos ciudadanos que además, en cumplimiento de su función legislativa, que también es el contralor del Poder Ejecutivo, fueron aparentemente espiados con un fin claramente extorsivo”. Agregó que es una “cuestión de fueros” porque “afecta a todo el cuerpo” legislativo, a la “institucionalidad”. Subrayó que la idea del FA es que haya una declaración conjunta –de todos los partidos– en repudio de estos hechos, y si no, será sólo de la oposición.

“La idea también es dar el debate, porque entendemos que es necesario que la ciudadanía sepa cuáles son las posiciones respecto de este tema no solamente de quienes intervengan en el debate, sino del cuerpo. Los fueros no son de cada senador sino del cuerpo, entonces, eso es lo que entendemos que se vulneró”, insistió.

Además, Nane salió al cruce del senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, quien en más de una oportunidad señaló que tiene una perspectiva “infinitamente más relativa de Astesiano que lo que se quiere armar”, porque el exjefe de seguridad “es un charlatán y como tal actuó”. La senadora de la oposición subrayó que eso es “una simplificación absurda de todo lo que está pasando”, porque “en este país nadie va preso por charlatán”, porque en ese caso habría que imaginar “cómo estaría el sistema penitenciario”.

Nane destacó que el caso Astesiano no es relativo a “una persona”, porque “una persona sola no hace todo eso”. “Una persona sola no consigue el pasaporte y por otro lado un dossier de dos senadores, y por otro lado le manda un dron al sojero, y además asigna a quién le toca la comisión de la venta de radares, y por otro lado también se contacta con una empresa de seguridad que está a cargo de dos militares retirados que a su vez eran proveedores del Ministerio de Defensa... Además, una persona que piensa que borrando su celular se salva no es la cabeza”, finalizó.