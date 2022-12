Luego de su participación en un almuerzo organizado por la Asociación de Directores de Marketing (ADM) como invitado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ofreció una rueda de prensa en la que confirmó varias cosas, entre ellas, que su permanencia en el cargo tiene “fecha de caducidad”.

“El 2 de marzo es la fecha cumplida. Luego de tres años de servicio público cumplido. Le agradezco a mi señora que siempre ha estado apoyando”, anunció, y dijo irse con la “satisfacción del deber cumplido”.

Junto con Salinas, en el almuerzo estaba la actual directora general del ministerio, Karina Rando, quien suena como su posible reemplazante. Ante esta consulta, el ministro consideró que “eso hay que preguntárselo al presidente y al general y senador Guido Manini Ríos”, pero que “en principio, sí”.

Sobre su futuro, manifestó su intención de volver a dedicarse a la medicina: “Quiero volver a mi profesión. Creo que tengo chances de conseguir trabajo”. “Mi idea es dedicarme a mi profesión. Capaz que sí dar una mano, pero no siendo candidato [en una posible fórmula con Manini Ríos]. En lo posible zafar de eso, porque además tengo el compromiso con mi señora”, agregó.

El decreto sobre cigarrillos: “Un error de apreciación”

Salinas también fue consultado por el decreto del Poder Ejecutivo que flexibilizó la política antitabaco y, en particular, la comercialización de cigarrillos, aprobado en setiembre, en el que hubo “un error de apreciación”, de acuerdo al jerarca, en su primera declaración concreta sobre el tema.

“Estando yo en el exterior se aprueba este decreto. No es que no se me haya dado conocimiento, pero el título era 'es para combatir el contrabando'”, explicó, y entendió que, “al no pasar por la comisión de control de tabaquismo, eso generó, de alguna manera, que faltara un chequeo de cuáles son las mejores maneras para prevenir el contrabando”.

Para Salinas, “lo mejor que pudo pasar es que la Justicia diera lugar al amparo y que el Poder Ejecutivo, además, no recurrió”.