Esta semana se lanzó oficialmente la campaña del No a la derogación de la ley de urgente consideración (LUC) y los partidos integrantes del oficialismo dieron el puntapié formal a su agenda de actos y recorridas, que comenzó en el interior del país. En tanto, la campaña del Sí recorre desde hace semanas ferias vecinales y otros espacios públicos, y está embarcada en un “puerta a puerta” en busca de convencer a las personas para que voten contra la LUC el próximo 27 de marzo. Además, ya están definidos los publicistas que encabezarán ambas campañas: Roberto Lafluf, asesor de Presidencia, por el No, y Esteban Valenti, director de Uypress y militante político, por el Sí.

Pero ¿cuánto peso tienen las campañas y la publicidad en la decisión de voto efectiva de la población? Según un reciente relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, mucho. Ante la consulta sobre cuán relevante considera que es la publicidad electoral a la hora de decidir qué votar en el referéndum, 69% contestó que es relevante (38% muy relevante y 31% algo relevante), 17% la consideró poco relevante, 11% nada relevante y 4% no sabe o no contesta. En las respuestas no se registran diferencias significativas por edad, sexo, región (Montevideo/interior) o nivel socioeconómico.

Además, 45% de los consultados dijo haber visto alguna pieza publicitaria de las dos campañas, mientras que 31% sólo vio del Sí, 4% sólo vio del No, 19% no vio ninguna y 1% no sabe o no contesta.

Los partidos más activos

Por otra parte, ante la consulta de qué partido político les parece que está más activo en la campaña del referéndum, 61% respondió el Frente Amplio (FA), 23% mencionó a los partidos integrantes de la coalición de gobierno (16% el Partido Nacional, 3% Cabildo Abierto, 3% el Partido Colorado y 1% el Partido Independiente) y16% no sabe o no contesta. El porcentaje de personas que consideran que el FA es el partido más activo en la campaña es mayor entre los habitantes de Montevideo (70%) que entre quienes residen en el interior (50%).

El día después

Casi tres de cada cuatro consultados opinó que la situación del país cambiará mucho (40%) o algo (32%) tras el referéndum. 14% consideró que cambiará “poco” y 9% que no cambiará; 6% no sabe o no contesta. Las personas de mayor edad consideran más que los jóvenes que la situación cambiará.

La mayoría de las personas consultadas también cree que el resultado del referéndum tendrá incidencia en las elecciones de 2024: 46% considera que lo hará “mucho”, 27% “algo”, 11% “poco”, 9% “nada” y 7% no sabe o no contesta.