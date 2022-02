La Caja de Profesionales aprobó en una reciente sesión de su directorio una serie de probables medidas a dialogar con el Poder Ejecutivo para intentar mejorar su situación financiera, que actualmente es crítica, según afirmaron fuentes del organismo a la diaria. Sólo después de las reuniones con las autoridades se decidirá qué cambios aplicar.

Algunas de las medidas analizadas por el directorio requieren un tratamiento parlamentario, y la idea es analizar en conjunto con el gobierno qué debe incluir el proyecto de ley. Estos cambios, por ejemplo, son aquellos que refieren a aumentar los aportes a la caja que hacen los trabajadores activos o a crear una contribución de los jubilados, que se prevé que sea progresional, como el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS). Otros, aunque se quiere analizarlos en conjunto con el gobierno, requieren únicamente la aprobación del directorio. Una de las medidas que también estará en discusión refiere a comenzar a cobrar por “gastos administrativos” a los profesionales declarados en no ejercicio libre de la profesión, es decir los más de 80.000 socios inactivos que mantienen un trabajo en relación de dependencia.

No obstante, las fuentes consultadas por la diaria indicaron que se trata de medidas que están en análisis y cuya viabilidad se analizará en conjunto con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que la aplicación de ninguna de ellas puede confirmarse hasta el momento.

Consultado por la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, adelantó que fijó una reunión para el martes 22 de febrero con las autoridades de la Caja de Profesionales, en donde escuchará las medidas analizadas por el directorio. De ella participará no sólo él, sino también el subsecretario de la cartera, Mario Arizti, y el director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos. Si bien no se expresó acerca de los posibles cambios, aseguró que “está claro que la Caja de Profesionales tiene una situación peculiar, distinta al resto del sistema de seguridad social en cuanto a la urgencia de tomar algunas medidas rápidas propias”. Así las cosas, dijo que la idea de la reunión es “recibir los planteos” del directorio para luego ver “cuál es el trámite siguiente”.

Estas primeras medidas que prevé tomar el nuevo directorio de la Caja de Profesionales, que asumió luego de las elecciones de 2021, se consideran de urgencia y son independientes de la reforma estructural del organismo que se pretende abordar, para la que también se evalúa dar trámite parlamentario. Además, el futuro de la Caja de Profesionales también estará en análisis cuando se discuta a nivel parlamentario la reforma de la seguridad social, cuyo tratamiento está previsto para este año.

Mieres consideró que “es una buena señal que el directorio esté actuando proactivamente en la presentación de propuestas” y afirmó tener “claro” que la Caja de Profesionales “tiene urgencia” porque la situación es “de descapitalización creciente” y “hay que tomar medidas de recuperación del patrimonio lo más rápido posible”.

Las fuentes del directorio consultadas reiteraron que, de no aprobarse una serie de medidas que garanticen mayores ingresos a las arcas del organismo, en 2024 ya podrían verse las consecuencias de la insolvencia. En este sentido, confirmaron que se analizan medidas que fueron adelantadas por el semanario Búsqueda la semana pasada, como elevar los aportes de los activos y crear una contribución de los pasivos similar a la que comenzó a aplicarse en la Caja Bancaria tras la última reforma, aunque “no con la misma severidad”, es decir, con un porcentaje menor.

En cuanto a la medida que podría afectar a los declarados en no ejercicio, está la aplicación del artículo 68 de la Ley 17.738 (sobre la estructura de la caja), que dice que “los profesionales que declaren no ejercicio libre deberán abonar en cada declaración, por concepto de gastos de administración y fiscalización, el monto que el Directorio disponga por reglamento, cuyo máximo no podrá exceder el sueldo ficto de segunda categoría vigente a la fecha del pago [hoy día esta franja llega a 51.761 pesos y aporta por 4.542 pesos a la caja]”. Las fuentes indicaron que por decisión de administraciones anteriores este “gasto administrativo” no se cobra, pero ahora está sobre la mesa hacerlo.

Uno de los directores de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez Sanguinetti, expresó a la diaria: “Estamos trabajando para que la Caja siga siendo autosostenible y autónoma del Poder Ejecutivo y de cualquier otro instituto de seguridad social, entonces tenemos que trabajar en reducir el déficit enorme que heredamos, que hace que no sea sostenible en más de dos años con sus propios recursos”. Asimismo, aclaró que “tampoco las medidas que se están proponiendo salvan a la caja”, sino que dan aire por algunos años más.

Sobre el cobro a los declarados en no ejercicio, Rodríguez Sanguinetti reiteró que “hay un artículo de la ley vigente que atiende ese aspecto”, por tanto, de tomarse esta decisión “no habría ninguna innovación” sino “una aplicación estricta” de la normativa.