La canción “Cielo de un solo color”, de No Te Va Gustar, salía por los parlantes ubicados en la plaza Artigas de Atlántida, Canelones. Terminaba y la volvían a reproducir, y así nuevamente. Se estaba armando el clima para el lanzamiento de la campaña del Partido Colorado (PC) para defender la ley de urgente consideración (LUC), de cara al referéndum sobre 135 artículos del 27 de marzo, con el lema “No pares el cambio”. “Ay, celeste, regalame un sol”, dice la canción, y el sol de cada bandera colorada ondeaba en la caravana de militantes -incluyendo legisladores- que se dirigió hacia el acto el domingo por la ruta Interbalnearia. Luego de iniciado el evento, pasadas las 19.00, había unas 400 personas.

El diputado Gustavo Zubía, uno de los primeros oradores, fue presentado como “especialista en temas de seguridad” y exclusivamente a eso dedicó sus palabras. Recordó que en julio de 2019, en plena campaña electoral, su agrupación -Tercera Vía- publicó un folleto de cerca de 14 carillas en el que proponía 37 medidas de seguridad para Uruguay. Subrayó que tenía “no solamente generalidades sino artículos concretos que había que modificar”. “La LUC tuvo a bien integrar en su cuerpo normativo 23 de las 37 propuestas que, ya en julio de 2019, antes de la contienda electoral, nosotros habíamos dado como necesarias para este cambio”, aseguró.

Además, destacó que hubo varias instancias de aportes para el proyecto, siendo la última cuando se trató en el Parlamento. Por lo tanto, “es mentira” lo que señalan quienes están contra la LUC: el proyecto “no se creó por obra y gracia de determinadas personas entre cuatro paredes, sino que se viene gestando desde una campaña en la que el tema de seguridad era de importancia”. Zubía consignó que entre las propuestas que hizo su sector, que luego quedaron, estuvo la de presunción de legítima defensa “a favor de la Policía” y la de mantener los antecedentes para menores infractores. “Me congratulo de que tantas medidas hayan sido aceptadas”, acotó.

Además, señaló que entre las propuestas que no fueron tomadas en cuenta estaban las relativas a la Fiscalía, que plantea que sea dirigida por un triunvirato. El diputado colorado subrayó que “en el momento político que se vive”, con “tantas zozobras del trato a la prensa por el Poder Judicial y Fiscalía, viene muy bien recordar que serían plausibles de ser tomadas en cuenta a la brevedad”.

Batlle al FA: “Terminen de madurar”

El senador Raúl Batlle de la lista 15 subrayó que hace ya dos años que la coalición es mayoría en el Poder Legislativo y el primero de marzo se cumplirán dos años de que gobiernan. “Y hace un año y medio que está rigiendo la LUC. Se terminó el cuco. Ninguna de las cosas horribles que dijeron que iban a pasar pasaron, como que iban a matar a uno por robar una oveja o los desalojos”, sostuvo.

Batlle agregó que el gobierno apenas asumió tuvo que hacerle frente a la pandemia, que afectó a todo el mundo, y “lo hizo bien y lo sigue haciendo bien”; por lo tanto, los impulsores del referéndum encontraron en la LUC “un punto de apoyo para ir en contra”. Recordó las palabras de José Mujica en el Parlamento el día de su asunción como presidente, el primero de marzo de 2010, cuando dijo “educación, educación, educación”, pero los gobiernos del Frente Amplio (FA) “fueron para atrás” en esa materia y hoy “estamos a la retaguardia total en Latinoamérica”.

“No quieren que el país avance, es historia vieja, es de los 80; ya está, ya pasó, maduren, terminen de madurar. El FA protestó porque se ponía la LUC arriba de la mesa con muchos artículos en un momento de pandemia, no había más remedio, hay que trabajar igual, pero quedaba por ahí. Entonces, se subió el PIT-CNT y ahí los envolvió y quedaron todos metidos”, señaló en referencia al referéndum y la recolección de firmas.

Además, Batlle destacó la parte fiscal de la LUC, porque establece “cuál va a ser el gasto estructural y cómo se van a administrar las empresas públicas”. Puso como ejemplo a Ancap, que “tiene de todo”, hasta “sociedades anónimas que hacían perfumitos” y “máquinas de cemento que quedaban por ahí”, con “cero control”. Destacó que las empresas públicas son “un tesoro batllista” y que este gobierno las hizo “competir en el libre mercado”, y mencionó a Antel.

“Es contra el gobierno”

El diputado Felipe Schipani, del sector Ciudadanos, se fue envalentonando con cada palabra que salía de su boca. En su discurso destacó que el domingo en la plaza no había sectores ni agrupaciones ni dirigentes, sino “todo el PC”, y así va a ocurrir en los 19 departamentos, defendiendo una ley que es “importante para la vida del país”. Aseguró que en el referéndum se define algo “mucho más importante” que los 135 artículos, y es “el derecho a seguir realizando las transformaciones” para las que la coalición fue elegida por la gente en 2019.

“Es eso lo que está en juego. Esto no es un referéndum contra una ley sino contra el gobierno. Lo que quieren el FA y el PIT-CNT es socavar al gobierno y deslegitimarlo. Ahora dicen que no, que es poco menos un debate cuasi jurídico, sobre si nos gusta o no un artículo. No dejemos que nos engañen. Obviamente, cambiaron el discurso porque nunca advirtieron que llegaba el tercer año del gobierno e íbamos a tener más de 50% de aprobación. Hoy este gobierno tiene más aprobación que los votos que lo eligieron en noviembre de 2019, y eso les duele muchísimo”, sostuvo.

Además, criticó a Fernando Pereira por su discurso al asumir como presidente del FA el sábado, cuando dijo que la coalición llegó al gobierno “pero no estaba preparada para gobernar”. Schipani sostuvo que eso es atribuible sólo a alguien “que no vive en la vida real”. “Claramente, el FA sigue viviendo en una dimensión paralela”, dijo, y destacó la gestión de la pandemia, la economía “y la cuestión social, que exhibe una baja en la pobreza, en la desocupación y un aumento del crecimiento económico”. “¿Quiénes estaban preparados para gobernar? ¿Daniel Martínez y Graciela Villar? Hubieran declarado la cuarentena obligatoria y habrían hecho motores para respiradores. ¿Así habríamos salido de la pandemia? Por favor”, exclamó.

Schipani aseguró que los efectos de la LUC “son positivos” y trajeron “una baja drástica de los delitos”. Destacó que eso lo dice el sindicato policial, y hay que escucharlo, porque “parece que vale la opinión de los trabajadores de determinadas áreas, pero la opinión de los trabajadores organizados de la Policía parece que no vale”. “Los policías dicen que se sienten mucho más seguros, que sienten mucho más respaldo legal para el combate al delito con la LUC, y los datos de los delitos son demostrativos de ello”, indicó. Agregó que se dijo que con la LUC “la Policía iba a salir a reprimir y todos íbamos a andar esquivando balazos, pero ha habido muchos más abatimientos en los gobiernos del FA por parte de la Policía que ahora”.

Por último, Schipani se refirió a la educación, en referencia a que los promotores del referéndum plantearon que se va a “privatizar”. Dijo que “no tenemos futuro si sólo cuatro de cada diez jóvenes termina el liceo”, y para cambiar eso “hay que reformar la educación”. “Esta coalición tiene el compromiso de llevar adelante esta transformación. Y este partido tiene la decisión de impulsarla, y para eso es bien necesario que la nueva gobernanza, que establece la LUC en relación a la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], siga vigente. ¿O ustedes acaso conciben que puede iniciarse la transformación educativa y resultar exitosa si Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria] vuelve a conducir la educación de nuestros jóvenes? Y esos son los efectos que van a ocurrir, porque vuelve Fenapes al consejo de Secundaria”, finalizó.

Hoy la lluvia no me moja

La lluvia estuvo amenazando casi toda la tarde sobre el cielo de Atlántida, y justo segundos antes de que terminara el acto, con el discurso del secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, se largó con todo. “No preciso, tengo la gorra”, dijo el expresidente cuando le acercaron un paraguas, y se ganó un mar de aplausos y ovaciones. De todas formas, no habló más de cuatro minutos, y resaltó que hace más de 60 años empezó a militar, justamente en Canelones.

“Acá está en juego la continuidad de un cambio, el poder continuar lo que se ha iniciado. No se puede detener lo que ya se inició. La seguridad era la número uno de las preocupaciones del país, y se viene respondiendo con éxito. ¿Quienes lo critican quiénes son? El equipo que integró el ministerio de [Eduardo] Bonomi y le dio al país la catástrofe mayor en materia de seguridad que se recuerde”, sostuvo.

Por último, Sanguinetti resaltó que no los va a detener “nada”, ni la lluvia, y agregó: “Estas banderas coloradas son las de siempre. Somos el republicanismo laico de Batlle y Ordóñez. Somos la libertad de Fructuoso Rivera. Somos el humanismo, los que no hemos claudicado, los que no aplaudimos dictaduras; somos la democracia, y la democracia va a volver a triunfar el 27 de marzo, y nuestras banderas ondearán para la gloria de siempre”.