Ante la negativa del Frente Amplio (FA) de apoyar la creación de una investigadora sobre la donación de camisetas -luego suspendida- de la Intendencia de Montevideo (IM) a la fuerza política, la bancada de ediles del Partido Colorado (PC) resolvió presentar en los próximos días una denuncia penal ante Fiscalía para que determine las responsabilidades de los hechos.

Este lunes, a pedido del Partido Nacional (PN), se instaló una preinvestigadora en la Junta Departamental de Montevideo, integrada por un edil blanco y otro del FA, para resolver en un plazo de 48 horas si existen méritos para la creación de una comisión investigadora. Ante la decisión del edil frenteamplista Miguel Velázquez de no dar su voto, la iniciativa, que se discutirá este jueves en la Junta Departamental, no prosperará

El coordinador de la bancada del PC, Matías Barreto, dijo a la diaria que se trata de un “hecho muy grave”, en el que “se mezclan los intereses de un departamento con los de un partido político”. A su entender, lo “mínimo” que debieron hacer las autoridades fue iniciar una investigación administrativa —hay un proceso en curso que anunció la IM—, determinar quiénes fueron los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. “Si hubo una solicitud para crear una investigadora, debió darse los votos para que la comisión se pudiera hacer, se pudiera investigar”, expresó.

Barreto sostuvo que ante la negativa de instalar una investigadora y al ser un “hecho con apariencia delictiva”, el camino que resta recorrer es ir a la Justicia. Manifestó que como abogado considera que existen varias figuras penales que podrían “encajar en el hecho” y mencionó algunas, como la conjunción de interés, el cohecho calificado y el abuso de funciones.

Una semana atrás, la IM envió a la Huella de Seregni unas cajas con camisetas para la campaña a favor del Sí, información que divulgó el diario El Observador. Luego, la comuna dio marcha atrás y las autoridades del FA resolvieron devolver la donación. La intendenta Carolina Cosse sostuvo que “una persona cometió un error” y que al haber devuelto la donación, el tema estaba cerrado. Al día siguiente, Marcelo Signorelli, el titular de la Secretaría de Deportes, renunció a su cargo por el hecho.

Para Barreto, la marcha atrás de la comuna no le quita “responsabilidad sobre lo que pasó”. Según el edil, tiene que haber una medida “ejemplarizante”, porque “estas cosas no pueden pasar, no se pueden permitir y mucho menos puede pasar que la intendenta Carolina Cosse diga que el tema estaba cerrado y que para ella estaba saldado. El tema no se cierra ni se abre cuando ella quiere, los temas se abren y se cierran cuando concluyen”.

Por su parte, el edil nacionalista Javier Barros Bove, que promovió la investigadora en la Junta nombre de su partido, dijo a la diaria que la bancada se reunirá este jueves para analizar si acompañan o no la denuncia. “Nos parecía que adelantar medidas antes de la votación [de la investigadora este jueves en la Junta] no corresponde. Vamos a esperar a que se dé la votación, después si se cumple lo que ha establecido el FA, ahí veremos las acciones”, declaró.