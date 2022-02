Este lunes se celebró el Día de Uruguay en la Expo Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), una feria que oficia como gran centro de negocios mundiales y a la que el gobierno de Luis Lacalle Pou apostó fuerte con la presencia no sólo del presidente, sino de buena parte del gabinete de ministros. El presidente aprovechó la ocasión para brindar un discurso ante los posibles inversores presentes en el evento, no sólo del país de Medio Oriente, sino de todo el mundo.

“Estamos convencidos de que el sector privado es el que hace un país pujante y lo hace progresar”, y que “el gobierno es el que tiene que generar normas claras para que pueda, en el correr de los años, planificar su actividad y así generar prosperidad”, dijo el presidente. “Uruguay está dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para ser libre, porque no se es libre si no se tiene alimentos, no se es libre si no se tiene relaciones pacíficas, no se es libre si uno no está con la capacidad de tener tecnología de punta o si uno no tiene la posibilidad de trasladarse”, expresó.

En el discurso, Lacalle Pou hizo énfasis en el cuidado medioambiental y la seguridad alimentaria. “Necesitamos apoyo y socios. Queremos que vayan a invertir con la posibilidad de ser propietarios, socios, accionistas de la generación de alimentos”, expresó.

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron a la diaria que EAU, así como otros países de la región de Medio Oriente, “tienen millonadas”, principalmente provenientes del petróleo, pero “no tienen soberanía alimentaria, o sea que dependen de la importación para abastecer sus necesidades”, y “suelen invertir en lugares donde pueden producir y exportar alimentos”. Entonces, se visualiza que Uruguay podría recibir inversores de esa región para la producción de alimentos, emprendimientos que servirían para abastecer a los países de Medio Oriente, que se asegurarían una producción propia fuera de su territorio.

Además del presidente y varios ministros –Azucena Arbeleche, de Economía; Omar Paganini, de Industria; Tabaré Viera, de Turismo y el canciller Francisco Bustillo–, en Dubái hay una delegación de más de 50 empresarios uruguayos. “La misión oficial lo que hace es darles visibilidad y abrir la puerta para que después los privados concreten negocios”, expresaron las fuentes.

También indicaron que una de las reuniones que tuvo la delegación uruguaya fue con Mubadala, una empresa de inversión global del gobierno de Abu Dabi, el emirato más rico y poderoso de los siete que conforman EAU. La empresa es de la industria energética y tiene inversiones en más de 50 países. Precisamente, una de las ideas del gobierno es captar inversiones en este rubro, con el foco puesto en las fuentes renovables.

Otra reunión de las autoridades fue con Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y hermano del actual presidente del país.

En EAU, nación donde no hay elecciones para definir a las autoridades sino un régimen monárquico, quienes dirigen las políticas de cada emirato son las familias reales. Precisamente, quien lidera Abu Dabi es el presidente del país, ya que es la zona más grande, rica y poderosa.

Hoteles y vinos

Desde el Ministerio de Turismo se explicó a la diaria que “se están generando vínculos en una cantidad de aspectos” que provocan “expectativas de que en alguno de ellos pueda haber un resultado positivo”.

“En estos momentos tenemos el llamado a licitación de dos hoteles con casinos privados”, dijo a la diaria el subsecretario de la cartera, Remo Monzeglio, quien no viajó en esta oportunidad, pero sí lo hizo previamente, ya que la Expo Dubái tiene una duración de seis meses. Con respecto a los hoteles, dijo que “de repente” interesa como proyecto a algún inversor presente en la feria. Uno de los emprendimientos hoteleros será en Rocha y el otro en Carmelo, departamento de Colonia. Sobre este último, Monzeglio dijo que el lugar “es propiedad del Ministerio de Turismo”, que “está llamando a una licitación para que aquel que lo adquiera haga allí un hotel cinco estrellas”.

También informó que se visitaron los pabellones de otros países en la exposición, y uno de ellos fue el de Portugal, país con el que se busca “cerrar un acuerdo de turismo enológico [de vinos]”.

“He visto muchas ferias a lo largo de mi vida y nada como lo que vi en Dubái”, dijo Monzeglio, quien aseguro que la instancia internacional es una gran oportunidad para Uruguay. Según explicó, “en el mundo no tiene precedentes” un evento de esta naturaleza, porque “tecnológicamente hablando” es la feria “más avanzada”.

Las fuentes consultadas advirtieron que estas reuniones y negociaciones no van a traducirse ya en acuerdos. “Se van teniendo contactos que a mediano y largo plazo pueden terminar en proyectos”, explicaron.

“La seguridad alimentaria” y el valor agregado

Diego Hernández Nilson, coordinador del Observatorio de Política Exterior Uruguaya y docente del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, explicó a la diaria que “Uruguay en general está apuntando a buscar alternativas” comerciales “sobre todo para los sectores industriales”, como “el cárnico y el arrocero, que son los que en general se compran en el golfo Pérsico [zona que abarca a EAU, Arabia Saudita, Irán, Irak, Catar, Oman, Kuwait y Bahréin]”. Es que, según dijo, “la seguridad alimentaria para los países del golfo Pérsico siempre es un tema”, por las distintas dificultades que afrontan.

Además, el analista manifestó que, en su búsqueda de llegar a tratados de libre comercio con China o Turquía –dos países con los que hay conversaciones iniciadas– y “eventualmente dejar en un segundo plano al Mercosur”, el gobierno “favorece mucho más a sectores económicos primarios, exportadores o con baja industrialización, en detrimento de aquellos sectores más intensivos en mano de obra, más industrializados, que apuntaban básicamente a Brasil o Argentina”.