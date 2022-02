El presidente Luis Lacalle Pou dio un discurso este lunes en el marco del Día Nacional de Uruguay en la Expo Dubái. El mandatario destacó la presencia del empresariado nacional y su importancia para la economía: “Estamos convencidos de que el sector privado es el que hace un país pujante y lo hace progresar”, y que “el gobierno es el que tiene que generar normas claras para que uno pueda, en el correr de los años, planificar su actividad y así generar prosperidad”.

Hizo énfasis en el concepto de libertad y subrayó que “es un bien muy preciado, un bien que muchas veces lo valoramos cuando falta”. “Uruguay está dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para ser libre; porque no se es libre si no se tiene alimentos; no se es libre si no se tiene relaciones pacíficas; no se es libre si uno no está con la capacidad de tener tecnología de punta o si uno no tiene la posibilidad de trasladarse”, expresó.

También manifestó que el país y los empresarios uruguayos pueden ofrecerle al mundo estabilidad, y destacó que esa idea estuvo presente en las reuniones que han tenido con autoridades emiratíes. “En un mundo turbulento nuestro país asegura contratos, leyes, institucionalidad y, por sobre todas las cosas, paz”, apuntó.

En el discurso Lacalle Pou hizo énfasis en el cuidado medioambiental y en la seguridad alimentaria. Sobre el primer tema, expresó: “Hemos visto últimamente que las grandes naciones empiezan a entender que el componente ambiental está íntimamente vinculado al económico” y en esa línea Uruguay “es un país que ha hecho punta en temas ambientales y tiene un compromiso muy grande”.

En cuanto a la seguridad alimentaria, Lacalle Pou señaló que en la reunión que mantuvo este domingo con Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi y comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos, el jeque le preguntó en qué lo podían ayudar. “En nombre de mi país le dije que no necesitábamos apoyo, necesitamos socios, y queremos que vayan a nuestro países a invertir; queremos propietarios, socios y accionistas de la generación de alimentos, y allí tenemos un enorme desafío”, recalcó.

