La sede de la agrupación Orientales Unidos, de Cabildo Abierto (CA), liderada por la diputada Silvana Pérez Bonavita, en Carrasco, fue el escenario para una propuesta diferente en el marco de la campaña en defensa de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), de cara al referéndum del 27 de marzo. Se trató de una mesa con varios ministros, de cuatro partidos distintos, que se encargaron de exponer sobre la LUC. El primero en hablar fue Pablo Mieres, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sostuvo que les deben hablar mucho a “aquellos que tenían miedo del cambio”, que pensaban que “iba a venir vaya a saber qué”.

“Se dijeron tantas cosas. Se dijo que iba a haber movilizaciones en la calle si asumía un gobierno como el que está; se dijo que íbamos a dejar de lado la negociación colectiva, que no iba a haber más Consejos de Salarios, que íbamos a echar para atrás la agenda de derechos y que íbamos a desmantelar el Estado. Seguramente, muchos uruguayos lo creyeron y tuvieron miedo de que eso ocurriera, pero ahora, dos años después, lo que ha pasado ha sido todo lo contrario”, sostuvo.

Mieres destacó que en estos dos años de gobierno hubo dos convocatorias de los Consejos de Salarios, así que les “taparon la boca” a los que decían que no iba a haber oportunidad de intercambio entre trabajadores y empleadores, y subrayó que el gobierno “se ha convertido en una garantía en relaciones laborales”.

El ministro señaló que se necesita un Estado “serio, eficaz y eficiente”, por eso en “toda la LUC”, no sólo en los 135 artículos que se someterán a referéndum, no hay “ni un solo artículo que hable de privatizaciones”, al contrario de lo que dicen “los partidarios de Sí”. “Cuestionan al gobierno pero no saben cómo, porque en realidad lo que está arriba de la mesa no son los 135 artículos, sino la decisión de la oposición de poner el palo en la rueda y trancar una gestión de gobierno”, indicó.

Seguridad, educación y alquileres

Por su parte, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, resaltó que en la previa al balotaje de 2019 los cinco partidos de la coalición redactaron y firmaron el “Compromiso por el país”, y la “primera expresión política” de ese documento fue justamente la LUC, que es el marco para llevar adelante los cambios con los que se comprometieron. Peña destacó los capítulos de educación y seguridad, que tienen la mayor cantidad de artículos impugnados, pero también otros aspectos, como la inclusión financiera, para que, por ejemplo, en el interior se dé la posibilidad de que las personas puedan cobrar sin estar obligadas a la bancarización.

Peña sostuvo que “la primera gran mentira de la campaña” por el lado del Sí fue sobre el nuevo sistema de alquileres, “haciendo creer a la población que a aquel que había alquilado por la normativa vigente se le iba a aplicar el nuevo régimen”. En materia de educación, dijo que el gobierno tiene “un compromiso ineludible”, porque “es lo más importante”, ya que “venimos siendo los peores de América Latina” en ese aspecto. “La LUC le da el marco. Los cambios en la gobernanza nos permiten ser mucho más ejecutivos. Antes de la LUC, las decisiones en la educación las tomaba prácticamente una asamblea de 19 personas, que además no estaban conectadas entre sí con los diferentes consejos”, sostuvo.

Peña resaltó que en 2019 el problema más importante era la seguridad, y dos años después “podemos ver todos los días cómo la seguridad ha mejorado”, y eso tiene que ver “con el respaldo normativo a la Policía” y “la posibilidad de ser penado por cometer delitos, que había desaparecido en Uruguay”. Acotó que al principio, ante la baja de la tasa de delitos, desde la oposición se decía que era por la pandemia, pero “ya no es la pandemia, los números respaldan la gestión en materia de seguridad”.

Peña aclaró que en la LUC no está la “solución definitiva” a la inseguridad, porque “todo no se resuelve con más penas y metiendo a más gente en la cárcel”, pero venimos de vivir “la peor situación de seguridad en la historia del país, vivíamos con miedo”, por lo tanto, primero “había que apagar el fuego y eso es lo que hizo el gobierno en la LUC”.

Por último, Peña sostuvo que la LUC “defiende a los que menos tienen” y es una ley “con profunda vocación social”. “¿Quién es el que más sufre el problema de la seguridad? No es el que más tiene, que puede tener alarma, una cámara de seguridad y hasta seguridad privada; los que menos tienen, no. ¿Quién sufre con los problemas de la educación pública? El que tiene puede pagar un colegio privado, el que no tiene, no; va a quedar cada vez más excluido”, aseguró.

En tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, subrayó que a los partidos de la coalición los une “el cariño por nuestra tierra y el compromiso ciudadano”. Recordó que la coalición no es una fórmula nueva, ya que el Frente Amplio es una coalición de “ocho, nueve, diez partidos”. “Lo que es novedoso de esta coalición es que se pactó y se mantuvo la independencia para plantear los temas de los diferentes partidos, manteniendo un rumbo y un norte, que está firme para 2025”, dijo.

Salinas también se refirió al régimen de alquileres. Subrayó que “no se tocó”, sino que se puso “una herramienta paralela”, y para que uno pueda optar por ella “tiene que estar por escrito que optó específicamente por esa ley, si no opta por el camino de la ley totalmente vigente, de alquileres”. “Fin del asunto. Aquí no hay ninguna ley derogada ni cambiada, ni un punto ni una coma, es una alternativa más”, finalizó.