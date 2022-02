Luis Alberto Heber en el acto por el No, ayer, en la plaza Libertad.

En el marco de la campaña por el No de cara el referéndum de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), el Partido Nacional (PN) realizó ayer de tarde un acto en la Plaza Cagancha, con la presencia de legisladores y miembros del Poder Ejecutivo. El primer orador fue Luis Calabria, director general de Secretaría de Ministerio de Interior (MI), y posteriormente habló el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; ambos reiteraron el énfasis en los aspectos de seguridad.

Calabria subrayó que la LUC es “el buque insignia” de este gobierno, pero llamó a no confundirse, ya que los opositores a la norma no quieren “hundir a la LUC sino al gobierno”. Destacó que la LUC tradujo “la voluntad de cambio que la mayoría de los uruguayos” votaron en 2019 y fue “fundamental” para la mejora de la seguridad pública. Puso como ejemplo que donde se hizo el acto, en el Municipio B, en 2021 hubo 1.200 rapiñas menos que en 2019.

También resaltó la LUC da “respaldo” al policía, al que “todos los días arriesga la vida para defendernos”. “Se oponen a algunos artículos que son básicos para la Policía. La LUC es una catarata de medidas de sentido común, como que el policía pueda pedir la cédula en la calle y que haga un control de identidad. Pero como no tienen argumentos, tienen que mentir”, sostuvo en referencia a la campaña por el Sí. “Nosotros defendemos a la Policía, que digan ellos a quién defienden”, agregó.

La presidenta de la departamental de Montevideo del PN, Laura Raffo, también se refirió a la seguridad, y dijo que la LUC cambió “un modelo de seguridad que no funcionaba, que hacía que los delitos aumentaran día tras día, mes tras mes y año tras año, sin parar”. Señaló que con este gobierno y con la LUC, los cambios que se implementaron no sólo “quebraron esa tendencia” de delitos, sino que “bajaron”. Aseguró que en estos 22 meses que lleva el nuevo gobierno hubo “55.000 delitos menos”, es decir, “55.000 personas que no fueron robadas ni asesinadas”.

Posteriormente, el ministro del Interior agradeció el “baño de pueblo” que le daba el acto. Recordó que el lema de PN cuando se fundó era “defensores de las leyes”, y hoy están defendiendo una ley “que garantiza libertades”. También subrayó que llegaron para cambiar, “no para hacer la plancha ni calentar asientos”, y quieren las herramientas de la LUC “para cumplir con la gente”.

“Hay gente que acepta las reglas democráticas, pero no cree en ellas. Usa las leyes democráticas, pero no cree. Acá estamos los que creemos en la democracia, en la libertad y en el poder que da el pueblo. Entonces, ¿cómo no nos va a gustar ir a las urnas ? Gustosamente vamos ir a las urnas a que el pueblo laude”, afirmó.

Heber también habló sobre los delitos y recordó que un día, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez –que también estaba presente en el acto– le comentó algo que le “quedó en la cabeza”: antes en su barrio “tenían que salir con la plata justa y con una bolsa de nailon”, para que si los asaltaban, les robaran “sólo el boleto del ómnibus”. “Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. Ahora podemos vivir sin miedo”, finalizó el jerarca de gobierno.