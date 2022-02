No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con una laptop al frente y una pantalla detrás donde corría una presentación con varias diapositivas, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, habló durante una hora ayer en el marco de una conferencia titulada “Situación y perspectivas macroeconómicas de Uruguay”. Allí la jerarca presentó estimaciones mejoradas sobre el dato de cierre del año pasado del producto interno bruto (PIB) y para 2022, al tiempo que repasó lo hecho y lo proyectado en materia de gastos, así como también defendió el cumplimiento de las metas fiscales trazadas para 2021 y resaltó la mejora del empleo.

Arbeleche dijo que esta presentación fue para “rendir cuentas a la ciudadanía” por segundo año consecutivo en febrero, algo que enmarcó dentro de la nueva institucionalidad fiscal que promueve el gobierno, que mencionó que surge de la ley de urgente consideración (LUC). Sostuvo que la recuperación de la economía uruguaya “empezó el año pasado y se da en la forma esperada de V”.

“Hoy estamos en condiciones de decir que no solamente se llegó al nivel prepandemia en términos de actividad, sino que estimamos superar eso para el fin del año, más que con forma de V, será [con forma] de tick”, expresó.

Arbeleche repasó indicadores adelantados que permiten prever que la mejora vista en los informes trimestrales sobre la actividad continuó al cierre del año –en marzo se conocerá el reporte del Banco Central–: mencionó el “nivel récord” que alcanzó en el año la industria manufacturera, el crecimiento “también récord” de las exportaciones de bienes en dólares, el nivel de faena de bovinos y la venta de vehículos utilitarios, que creció 80% en el año.

En virtud de eso, el MEF proyectó que la economía terminará el año pasado con un crecimiento de 4,5%, es decir, por encima de la última previsión, que era de 3,5%. Según la ministra, la recuperación se basó en tres pilares: “Los apoyos del gobierno para mitigar la pandemia, no sólo en materia sanitaria, sino también social y de empleo, la campaña de vacunación del gobierno y el cumplimiento de las metas fiscales sin recurrir a aumento de impuestos”.

“Esta mejora del nivel de actividad ha traído una recuperación en la cantidad de puestos de trabajo, que es el foco de nuestra política económica”, subrayó. Arbeleche afirmó que el mayor nivel de empleo “es algo palpable” e indicó que “se recuperaron 80% de los puestos de trabajo que se habían perdido en 2020”.

El repunte del empleo “tuvo un impacto importante en términos de reducción de la pobreza”, un indicador que releva el Instituto Nacional de Estadística con base en un criterio monetario y mostró para el primer semestre de 2021 una estimación de 50.000 pobres menos –en 2020 producto de la pandemia unas 100.000 personas habían ingresado en esta situación–. Arbeleche destacó que se llegó al menor nivel desde que hay registros en materia de pobreza infantil, entre cero y seis años, lo que atribuyó “al foco del gobierno” en dar “apoyos extraordinarios y estructurales”.

La ministra habló sobre el gasto social y sostuvo que creció respecto de los años previos. “Las nuevas medidas” de apoyo en virtud de la pandemia llevaron a que estas erogaciones crecieran 57% en términos reales –descontado el efecto inflacionario– de 2019 a 2020 y se elevaran 25% en términos reales a 2021. “En 2019 eran 268 millones de dólares” el gasto que surge desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y “en 2021 se transfirieron algo más de 500 millones, casi que se duplicó el monto en dólares”, declaró.

En materia de inversión, Arbeleche resaltó los números de los proyectos ingresados por tres vías distintas al MEF para recibir distintas exoneraciones fiscales –la ley de vivienda promovida, los beneficios para proyectos de gran porte y la ley de inversiones–: “Sumando 2020 y 2021 hablamos de 4.500 millones [de inversión comprometida] en los proyectos presentados, que la historia nos muestra que en 70% se materializan en los dos años siguientes de ser presentados”. Esas inversiones tienen asociados unos 7.000 empleos, en especial vinculados al sector comercio y servicios, “de los más perjudicados por la pandemia”, complementó.

Por otra parte, “basado en las estimaciones para 2021, el mayor crecimiento económico y los indicadores adelantados” es que el MEF proyectó que este año la economía crecerá 3,8%, por encima de la anterior previsión, de 2,9%, de la Rendición de Cuentas. “Este crecimiento tendrá nuevamente un importante foco en el empleo, visualizamos un mercado laboral dinámico y que se crearán 40.000 puestos”, aseguró Arbeleche. En tanto, en materia de déficit fiscal se mantuvo la previsión de un rojo de 3,1% del PIB al cierre del año.

Gastos por covid-19 y regla fiscal

El Fondo Covid creado en 2020 incluyó el año pasado egresos por 1.553 millones de dólares. Allí se incluyen pagos por los test PCR, las vacunas y la logística de vacunación e insumos médicos, siendo un total de 448 millones de dólares en salud; unos 300 millones de dólares en apoyos sociales, con el “fortalecimiento” de los programas del Mides más dinero para “los refugios y la alimentación”; y el pago de los subsidios por desempleo, el seguro por enfermedad, la resignación de aportes y otros beneficios sectoriales, que sumaron 412 millones de dólares.

En 2022 continuará el Fondo Covid, y se estima un gasto de 400 millones de dólares.

“Los mayores gastos para atender necesidades de la población no impidieron que se cumplan todos los compromisos fiscales presentados en la última Rendición de Cuentas”, manifestó la titular del MEF, y repasó que el déficit fiscal fue 4,2% del PIB al cierre del año pasado, cuando se había previsto un rojo de 4,9%.

La ministra también destacó que los límites surgidos de la nueva regla fiscal se cumplieron “en sus tres pilares”: el resultado fiscal estructural –sin efectos extraordinarios y corregido por el ciclo económico– fue -2,6% del PIB, cuando había un compromiso de -3,2%; el crecimiento del gasto sin contar los intereses primarios se había topeado en 2,3% y fue 1,7%; y el endeudamiento neto fue de 2.563 millones de dólares cuando se había permitido hasta 2.990 millones –el tope era menor, pero se pidió una autorización a la Asamblea General–.

“Por segundo año consecutivo esta administración cumple con los objetivos fiscales trazados, reafirmando la credibilidad en materia fiscal”, dijo Arbeleche.

“¿Dónde están los méritos?”, preguntó Bergara

El senador del Frente Amplio (FA), Mario Bergara, exministro de Economía, dijo que en la presentación el MEF habló sobre “algunas variables, no todas, ni todas mostradas con los mismos criterios”, por lo que planteó que “una vez más eligen en función de lo que va bien y lo que va mal”. En esa línea, señaló: “Nos planteaban que había que evaluarlos por déficit fiscal e inflación. Hoy la inflación quedó a un costado. ¿Por qué será?”. Ante una pregunta sobre la inflación, la ministra respondió que no se incluía en la presentación porque se trata de un objetivo que corresponde al Banco Central.

Bergara también analizó que “la economía está creciendo por encima de lo esperado”, pero pidió ver “la composición” de la expansión: “Es a pura exportación de rubros con precios internacionales exorbitantes y demanda china enorme, aspectos ajenos a las políticas del gobierno. Ese crecimiento no se ve en el mercado interno. Las políticas de gobierno han llevado a bajar salarios y jubilaciones. Una vez más, sobrecumplieron sus metas fiscales. Ellos felices, es su obsesión. Pero, ¿dónde están sus méritos?”.

El senador del FA agregó que la baja del gasto “por caída de salarios y de inversiones” es un “proceso que no se sostiene”, y cuestionó que dentro del Fondo Covid “la ayuda social no llega a 300 millones de dólares”. En función del sobrecumplimiento de las metas fiscales, planteó que el gobierno podría “haber dado el doble de ayuda social sin incumplir sus propias metas; las ollas populares quizás no hubieran sido necesarias”. Para cerrar, subrayó: “El fundamentalismo a espaldas de quienes más necesitan. Siguen ajustando más de lo prometido y sin agenda de desarrollo económico y social”.