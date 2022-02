Este miércoles, en sendas audiciones radiales, el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, se refirieron a distintos indicadores económicos que se conocieron en los últimos días, mostrando un contrapunto de visiones entre gobierno y oposición. Mientras que Orsi criticó que “la gente tiene menos plata en el bolsillo”, en referencia a la caída del salario real por segundo año consecutivo en 2021, y reclamó al gobierno tener “en el horizonte tres o cuatro hitos de inversión fuerte”, Alfie dijo tener “un enfoque distinto sobre la obra pública” como dinamizador de la economía, además de señalar que lo salarial “no parece ser un problema hoy día” dado que “un resultado lógico” es que “en la medida que la economía crezca los salarios van a subir”.

Aparte del dato sobre la evolución salarial, esta semana se conoció el nivel del déficit fiscal al cierre de 2021, que bajó por encima de la previsión del gobierno, entre otras cuestiones –según apuntaron los analistas– por la retracción de la inversión pública.

Alfie retrucó esa visión al ser entrevistado por el programa Otra mañana de radio Oriental: “El ministro [de Transporte y Obras Públicas, José Luis] Falero, ya dijo las cifras de las obras previstas y son bien importantes”. Además, señaló que “no todos” los pagos que hace el Estado por obras están “computados en el balance fiscal de inversiones, por eso se dice que la inversión ha bajado y en realidad no bajó”; como ejemplo planteó que “los pagos que hacemos por disponibilidad [de las obras, a través del mecanismo de participación público-privada], que tienen un componente importante de inversión, aparecen como gasto corriente”. En ese sentido, dijo que “en la contabilidad quizás debamos poner información más abierta para que los analistas entiendan mejor los números” sobre inversión.

Respecto del rol de la obra pública, el director de la OPP manifestó que “genera empleo a corto plazo”, pero en su visión lo relevante es que, bien instrumentada, genera “una mejora en la infraestructura para mejorar la competitividad de la economía; y una economía más competitiva genera más empleo”.

Esto último se contrapone a la postura del FA, que reclamó mayor inversión pública para reactivar la economía tras los impactos de la pandemia. En esa línea fue el planteo de Orsi en su audición radial en CW 41 de San José: “Entonces todos estamos esperando que la inversión fuerte en infraestructura, la inversión fuerte en obra que haga que todo se empiece a mover sea a partir de ahora, y que en 2022 y 2023 tengamos ese shock de obra pública que precisamos, que siempre o la mayor parte de las veces es dinamizadora del resto de la economía”.

Asoció esta idea a la búsqueda por revertir “algunas señales que está dando la economía y que a mí me preocupan; por ejemplo, que el salario real ha caído y que los ajustes de los jubilados se hicieron por debajo de la inflación”.

“Tenemos la economía contraída, y si en la calle no hay plata, la gente tiene menos plata en el bolsillo y si las cosas suben, evidentemente..., yo no soy economista, pero es como el aceite en los motores. Si no tenemos plata en el bolsillo para dinamizar el mercado interno y a su vez no hay inversión pública potente suficiente para dinamizarla, el futuro no es claro, para mí es muy de contracción”, expresó el intendente canario.

En ese contexto fue que pidió programas de obras para incidir en las expectativas: “Si por lo menos hubiera en el horizonte tres o cuatro hitos de inversión fuerte, vos decís: ‘bueno, está bien, aguantemos un poco que después esto se va a dar vuelta”. Aclaró que hoy no visualiza ese escenario, aunque reconoció que el gobierno tiene obras ya pactadas. También defendió el rol de las intendencias como ejecutoras de inversión y pidió “repensar en un futuro si los recursos [para los gobiernos departamentales] no deberían crecer, porque ahí es plata muy bien metida”.

Alfie también fue consultado sobre la evolución salarial y declaró: “No creo que ese sea un problema. Está creciendo el empleo, en ese escenario los salarios van a subir. En el fondo es eso: si hay más actividad los salarios suben. No parece ser ese un problema hoy en día ni nada que se le parezca; un resultado lógico de la situación es que, en la medida que la economía crezca, los salarios van a subir”.

Además, consultado sobre la ronda salarial y los acuerdos entre trabajadores y empresarios por encima de la pauta del gobierno, Alfie señaló que “siempre las partes conocen mucho mejor la situación real”, que los convenios fueron “por encima [de las pautas] por algún por ciento” y que el sector privado “estaba viendo lo que estaba pasando en el mercado de trabajo [en referencia a la mejora] y nosotros no”.