Tras el debate entre los senadores Óscar Andrade del Frente Amplio y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto por los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), de cara al referéndum del 27 de marzo, se abrió la discusión sobre si ganó uno u otro, o empataron. Hay otra batalla, más objetiva, y es la de la audiencia de los canales de televisión. Según información de la medición de Ibope Media, a la que accedió la diaria, TV Ciudad -el único canal capitalino de televisión abierta que transmitió el debate- tuvo un promedio de 50.000 televidentes mientras Andrade y Manini Ríos intercambiaban opiniones. En tanto, Canal 5, a esa hora, arañó las 6.000 personas.

Cuando se anunció el debate, el canal estatal estaba en la lista de las señales que lo transmitirían; pero un día después el director de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, dijo que Canal 5 finalmente no lo pasaría.

Consultado por la diaria sobre si los números del rating a la hora del debate lo llevó a reflexionar acerca de la decisión de no transmitirlo, Sotelo contestó que no, y argumentó: “Es como que yo agarre un partido de 90 minutos, y durante dos [minutos] un equipo pateó tres veces al arco. No estamos pendientes de cuánto miden los demás canales. Estamos pendientes de un montón de cosas, para empezar, de que los productos que van al aire se correspondan con una política pública de medios de comunicación”, indicó. Agregó que como director trata de “responder a las demandas de cada circunstancia”, orientando los programas del canal estatal “con las políticas” que se desarrollan en el medio público.

Sotelo señaló que si bien se ha encontrado “con algunas opiniones críticas dentro de los medios públicos” acerca del rating, en su visión “debidamente medido” es “un insumo muy importante” para evaluar “el desempeño durante todo el año”. Pero aclaró que en Canal 5 no entran ni entrarán “nunca” en “la locura” de “ayer gané, ayer perdí”, porque para los medios públicos “no tiene ningún sentido”. “Obviamente, hacemos cosas para que nos mire más gente, siempre y cuando podamos responder por todos los contenidos y todos los programas que salgan al aire. Eso es una política. Es una mirada de largo plazo”, sostuvo.

A su vez, Sotelo dijo que entiende que haya gente que de repente tuviera la expectativa de ver el debate de Andrade y Manini por Canal 5, “pero nadie que haya querido verlo se quedó sin la posibilidad”. “Y, como hay vida más allá del 27 de marzo, nosotros tenemos que poder responder por lo que hicimos ayer, en esta campaña, y durante todo el año, y tenemos que ir alineando todas nuestras decisiones en ese sentido. Al otro día del referéndum, la gente hará evaluaciones, qué buena que estuvo tal cobertura o qué mal tal otra, etcétera”, indicó.

En este marco, Sotelo confirmó que Canal 5 organizará su propia serie de debates sobre la LUC, y subrayó que eso lo anunció “desde el primer día”. Dijo que en este momento el equipo periodístico del canal estatal está “afinando criterios y cursando invitaciones”, por lo que todavía no tiene la información sobre los posibles nombres de los que debatirán.

En cuanto al intercambio entre Andrade y Manini Ríos, dijo que lo vio, pero “no corresponde que haga comentarios”. “No comento trabajos que hacen otros colegas. De todas maneras, fue un debate respetuoso y constructivo”, acotó.