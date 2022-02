No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este martes los senadores Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Óscar Andrade (Frente Amplio) protagonizan el primer debate sobre la ley de urgente consideración (LUC), que será sometida a referéndum el 27 de marzo.

En el primer tramo del debate los intercambios se centraron sobre la seguridad. En los primeros cuatro minutos, Manini dijo que “una de las principales razones por la que la gente en octubre y noviembre de 2019 puso a la coalición en el gobierno fue la situación de inseguridad que se vivía en el país y la percepción que no habría cambios de continuar el FA en el gobierno”. Sostuvo que había “miles de rapiñas”, “violencia de todo tipo” y fugas de cárceles “vergonzosas”.

Indicó que “se partía de la base que el delincuente era la víctima y la sociedad la victimaria”. Sostuvo que entiende que “el delincuente muchas veces no tuvo otros caminos”, pero había protocolos que “limitaban el accionar” de la policía. Recordó que hubo “móviles corridos a pedradas de los barrios” y “policías abatidos por delincuentes”.

En respuesta, dijo que la coalición dio garantías a la policía y “al ciudadano para defenderse de una acción delictiva”. Reconoció que se necesitan “políticas profundas”, pero “mientras esos resultados no llegan los efectos es necesario proteger a la sociedad”.

A su vez, Manini señaló que la LUC protege “a la población honesta, que quiere salir adelante por el fruto de su esfuerzo y que no quiere vivir rodeados de delincuentes, ni seguir con el corazón en la boca cuando un hijo sale de su casa y regresa a altas horas; a ellos esta ley los protege y les garantiza el goce de derechos; a los delincuentes y violentos se le dice que se aplicará todo el peso de la ley”.

Agregó que la policía recibió “el respaldo y respeto que se merece”. También dijo que no comparte “que esta ley favorece a los malla oro” y que en materia de seguridad “favorece a los más frágiles” que no pueden pagar seguridad privada, rejas o alarmas.

Andrade, a su turno, dijo que “el pueblo está convocando a ser legislador por un día” y que hay artículos “cuestionados sobre seguridad ciudadana”. Repasó que la cátedra de Derecho rechaza los cambios en materia de legítima defensa, y criticó que las modificaciones priorizan la propiedad privada por sobre la vida. “Esto permite que un muchacho que salta alambrado por unas manzanas, un hurto que está mal, que la respuesta sea el homicidio”, aseguró. “No hace falta ser honesto o deshonesto para entender que es un cambio negativo”, indicó. También consideró que “quita garantías” los cambios en los procedimientos policiales y tras leer lo que dice la Constitución, afirmó: “no es motivo para ser detenido olvidarse de la cédula”.

Agregó que “todos los especialistas” concluyeron que “la combinación de más capacidad de la fuerza y menor rendición de cuentas” se presta para “abusos”. También recordó las 86 denuncias que presentaron los defensores de oficio por lesiones por parte de la policía en este tiempo, así como “allanamientos ilegales” y procedimientos de detención “equivocados”. “Para proteger a la policía hay que darle mejor salario. Eso no implica que un policía cuando detiene o hace un procedimiento no deba avisar al fiscal”, añadió. También criticó la “inflación punitiva” de la LUC y comparó: “casi 80% de las mujeres presas con sus hijos o embarazadas están presas por delitos de comercialización de drogas, y cuatro años es el mínimo que establece la LUC. En un país donde la pena por homicidio intencional es de dos años. La LUC no tiene ninguna relación con la simetría penal, una pena del doble por comercialización de droga que el homicidio. Solo legislando atropellados se puede entender estas cosas”, expresó Andrade.

Al tener un minuto de respuesta, Manini dijo que “la legítima defensa sigue manteniendo la proporcionalidad y progresividad”. Agregó que la academia suele tener “dos bibliotecas” y que las soluciones “que propone Andrade ya vimos en 15 años del FA a qué nos ha llevado”. Señaló que “ha habido excesos siempre en la historia del país y siempre se ha investigado y castigado”. A su vez, indicó que “aquí no se llegó al gatillo fácil que se anunció”.

Mientras que Andrade, a su turno, respondió que la visión de la cátedra “fue unánime” en “destacar que el cambio era negativo”, y que lo mismo dice el comisionado para cárceles, quien advirtió que la LUC iba a “generar mayor tensión en el sistema carcelario”

En otro intercambio de un minuto, Manini expresó que “seguramente el problema carcelario es grave y amerita soluciones específicas, pero no por eso podemos decir que los delincuentes no pueden estar presos, como la solución que hizo el FA en su primer año de gobierno [2005]”. “La oposición se aleja del ciudadano honesto y mira esto desde la óptica de quien delinque o desafía a la autoridad. Esto defiende a los uruguayos honestos frente al avance del crimen. Esta ley se debe acompañar de policía acompañada, bien equipada, pero también una policía bien dirigida. Esa es una solución integral al problema”, sostuvo.

Andrade le pidió no atribuir intenciones: “es un profundo error del gobierno cuando establece un conjunto de medidas que favorecen lavado de activos, pero no voy a decir a quienes lo aprobaron que están del lado de quienes lavan dinero”.

Agregó que la LUC ataca con mayores penas los delitos de menores, cuando van “seis años sostenidos de caída” de estos delitos.

Propietarios e inquilinos

El segundo bloque se centró en el régimen de arrendamiento sin garantía establecido en la LUC y en las políticas de vivienda del gobierno.

Andrade aseguró que los regímenes de alquileres en todo el mundo tienen regulaciones en favor del inquilino, y en cambio, la LUC “amontona un conjunto de iniciativas feroces, hasta crueles con las familias”. Sostuvo que establece una “discrecionalidad absoluta en los plazos” y multas “de hasta cuatro meses y medio si te demorás un día en entregar la vivienda”. Comentó que el propio senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, se mostró sorprendido en una sesión parlamentaria por el monto de la multa. Acotó que los plazos breves para el desalojo corren tanto para el mal pagador como para el bueno.

El senador frenteamplista negó que el gobierno haya creado con la LUC el alquiler sin garantía, porque ya existían previo a la norma “cerca de 80.000 hogares” que alquilaban así. Apuntó que la mitad de estas familias están en el quintil más bajo de ingresos, y que para ellos “la oferta que hace el Poder Ejecutivo es una forma de desalojo feroz”, que “achica plazos para la defensa a apenas seis días hábiles”.

A su turno, Manini sostuvo que la LUC defiende al propietario pero también a quienes no pueden acceder a una garantía. Cuestionó que en quince años de gobierno del Frente Amplio no se logró solucionar la situación habitacional en el país, “que era realmente crítica” cuando asumió el nuevo gobierno. “No hubo nunca el dinero suficiente”, criticó, y añadió que el dinero se “dilapidó” en “la regasificadora, Ancap y Pluna”.

Manini aseguró que hay 53.000 viviendas vacías en Uruguay y que la LUC “busca estimular que parte de estas viviendas se vuelquen al mercado de alquileres para bajar los alquileres”, y para eso “hay que darle certezas al propietario”. Remarcó que muchas veces los propietarios son personas “de escasos recursos”, que “alquilan la pieza del fondo” y “con eso llegan a fin de mes”. “Hay que pensar en ese propietario que depende de ese alquiler”, exigió.

Finalmente, el senador cabildante destacó que la LUC “protege a los más vulnerables, a los que están en el clearing, a los estudiantes”. “Esta ley es buena para la gente”, concluyó.

En el tiempo de las réplicas, Andrade se preguntó por qué, si el gobierno está preocupado por otorgar garantías de alquiler a la gente, resolvió recortar en el presupuesto nacional las partidas para las garantías públicas de alquiler. Y también cuestionó que la coalición de gobierno no haya acompañado la iniciativa del FA cuando propuso un subsidio de alquiler en la pandemia. “Acordarse del propietario no es desregular el mercado de manera tan feroz”, finalizó.

A su turno, Manini Ríos afirmó que la LUC da garantías al inquilino de que no será desalojado antes del vencimiento del contrato y consideró que “sacar estos artículos sería condenar a las personas a terminar en una pensión o en un asentamiento”.

El intercambio se está realizando en el Centro Comercial e Industrial de Florida y su transmisión se podrá seguir, además de en la diaria, por Cardinal TV y los 120 canales del interior de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. También se podrá ver en TV Ciudad, Vera TV y las cuentas de Facebook de ambos senadores.