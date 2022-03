No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Pasadas varias horas desde que se conocieron los resultados del referéndum por 135 artículos de la ley de urgente consideración, dirigentes del Frente Amplio (FA) y las organizaciones sindicales y sociales nucleadas en la comisión del Sí profundizaron su análisis y empezaron los debates internos para ver cómo seguir. Hay consenso en torno a que la votación del Sí, que llegó a 1.065.001 adhesiones sin contar los observados, fue buena, y que el ajustado margen con el que ganó el No representa un triunfo político para las fuerzas opositoras al gobierno. Además, algunos dirigentes entienden que, a partir de este resultado, el gobierno debería tenerlos más en cuenta a la hora de tomar decisiones.

En diálogo con la diaria, el exministro de Economía y exvicepresidente Danilo Astori manifestó que “la votación por el Sí fue absolutamente formidable y confirma la misma proporción de visiones del país” que se desprendió del balotaje de 2019. “Esto confirma que el FA sigue siendo claramente el mayor partido político del país y eso le da una condición de aspirar a participar en acuerdos con el gobierno en la medida de lo posible, de modo de ir atacando temas fundamentales que están pendientes en Uruguay”, señaló.

En este sentido, Astori consideró que cuando el FA pide participación con el presidente Luis Lacalle Pou “no es para ir a verlo, sino para acordar soluciones políticas para el país”. “Creo que la oposición sale fortalecida con este resultado, sale tonificada como para plantear temas, estudiarlos y dialogar con el gobierno”, consideró.

Apuntó que algunos ejes centrales en los que el FA debería buscar incidir son las reformas de la seguridad social y de la educación previstas por el gobierno, y un tema que es “una vergüenza para el país, que es el de la vivienda y los asentamientos”. “Uruguay hace años que mantiene una situación deprimente desde ese punto de vista, agravada por la incidencia de factores exógenos que antes no existían, como el crimen organizado y el narcotráfico, que tienen que ver con los asentamientos y que hay que tener en cuenta en el diseño de nuevos caminos al respecto”, dijo.

En la misma línea fue el presidente del FA, Fernando Pereira, que declaró a Teledoce que el resultado de la instancia electoral “es un espaldarazo a quienes decíamos que esta ley no tenía consenso popular” porque la opción promovida por el gobierno “no alcanzó la mitad de los sufragios”. Apuntó que la LUC “queda vigente porque la normativa así lo indica”, aunque “claramente recibe señales de falta de respaldo”.

“En situaciones como esta el diálogo siempre es importante, no porque haya un Uruguay en mitades, hay un solo Uruguay, pero hay visiones ideológicas, hay dos modelos de país”, y eso debe verse reflejado “en la negociación”, sostuvo el expresidente del PIT-CNT. “Claro que ellos gobiernan, pero no tienen que olvidar que quienes nos oponemos al gobierno tenemos una potencia importante para colocar nuestra agenda”.

El diálogo con los diversos sectores sociales

El domingo, en la sede del PIT-CNT, varios dirigentes frenteamplistas valoraban, más allá del resultado, que la campaña haya servido para vincular al partido con las organizaciones sociales y con algunos sectores de la población, principalmente del interior del país. Consultado sobre este aspecto, Astori dijo no estar seguro de que el FA “haya perdido” el diálogo con las organizaciones anteriormente, pero, de todas maneras, la instancia electoral fue “una suerte de culminación de un proceso de trabajo conjunto que es muy importante”. Se sumó al concepto de “acumulación”, término utilizado por varios de sus correligionarios para definir la campaña electoral, que entienden que los deja bien parados de cara a 2024.

Acerca de si la alianza entre el FA y el PIT-CNT podría continuar una vez culminada esta etapa, dijo que “el camino de cada uno marca independencia”, es decir, “un sendero partidario y uno sindical y social”, pero debería trabajarse “conjuntamente” en “alimentar mutuamente unos y otras ideas para propuestas y la acción política con respecto al gobierno en los próximos años”.

Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera también consideró que en el referéndum se obtuvo “un resultado positivo” porque se está, como dijo Astori, en “un proceso de acumulación”. “Venimos paso a paso, construyendo las bases de una nueva mayoría que seguramente se irá desarrollando en los próximos años”, puntualizó.

La finalización de la campaña, “lejos de desanimarnos, nos anima a profundizar las alianzas y acuerdos con todos los sectores sociales y políticos que sientan, piensen y actúen por la justicia social, por la ampliación democrática, por la igualdad de oportunidades y derechos”, agregó, y consideró que la idea es “construir un bloque social y político de los cambios”.

También coincidió con Astori en que “el FA nunca perdió el diálogo con las organizaciones sociales”, aunque “por momentos hubo cierta desconexión”. En este contexto, el proceso reciente “logró generar puentes, plasmar algunos de los grandes puntos de encuentro y acuerdo en temas sustanciales como la educación, la vivienda, las empresas públicas, la seguridad, entre otros”. Sin embargo, aclaró que de aquí en más “la alianza con el PIT-CNT será acorde a los temas que se vayan presentando”, aunque el FA deberá “proyectar un programa de gobierno que contemple la agenda de las trabajadoras y trabajadores”. “También es necesaria la alianza con el movimiento feminista y con las organizaciones de derechos humanos, así como con las organizaciones ambientalistas para definir agendas comunes”, agregó.

Con respecto al diálogo con sectores del interior del país, la senadora Sandra Lazo manifestó a la diaria: “La recomposición con nuestro interior es muy buena. Hay una izquierda que va entendiendo que la puerta hacia el país que queremos y necesitamos tiene que ser grande y generosa. Ahora debemos salir a recorrer permanentemente. El campo popular tiene cosas para decir y el FA entendió que tiene que escuchar y hablar de ese proyecto país. El campo popular es cada vez más amplio y diverso”.

Los sindicatos también piden cancha

La secretaria general del PIT-CNT, la dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio Elbia Pereira, manifestó a la diaria que el resultado es un mensaje para el gobierno, porque “el presidente es tan presidente de una parte de la sociedad como de la otra”, y en este sentido dijo que abrir el diálogo no debería entenderse como la conformación de “un cogobierno”, sino “de la mayor virtud de la democracia, que es la participación”. Pereira manifestó que Lacalle Pou, además, no sólo debería convocar al diálogo al FA, sino invitar a los sindicatos y organizaciones sociales como “los cooperativistas” y “los feminismos”.

La secretaria general de la central sindical manifestó que sería “muy bueno” que el diálogo entre el PIT-CNT y otras organizaciones “continúe”, de la misma forma en que podría continuar con el FA, ya que los sindicatos son “independientes pero no indiferentes”.

Mientras tanto, el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, también manifestó a la diaria que, luego de conocido el resultado, desea saber “si el gobierno acelera el programa de ajuste contra los sectores populares” o si realiza “una convocatoria” para “buscar caminos de entendimiento que representen a las mayorías populares”.

A su vez, dijo que el PIT-CNT debe permanecer “independiente de los partidos políticos” y, por tanto, “una alianza coyuntural como lo fue esta termina con esta acción”. De hecho, cuestionó la “síntesis que está haciendo el FA como el promotor de todo lo que sucedió” en el referéndum “y de la votación importante que tuvo el Sí”, y consideró que a algunos dirigentes les faltó “un poquito de humildad”, ya que “solo el FA no hubiera logrado esa votación”. “Hay una síntesis muy frenteamplista de la cosa que yo no comparto”, sentenció. Consultada sobre si opinaba lo mismo, la secretaria general del PIT-CNT respondió que no.