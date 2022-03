La consultora Cifra presentó este martes en Telemundo su última encuesta previa al referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Según el estudio, la intención de voto a favor de la derogación es de 41%, un aumento de ocho puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, difundida en febrero. En cambio, en el mismo período se mantuvo en 45% el porcentaje que está en contra de la derogación.

En números, los ocho puntos que creció el Sí provienen de quienes hace un mes se pronunciaban indecisos (pasó de 20% a 10%), decían que iban a votar en blanco (1% a 2%) o no sabían o preferían no responder (1% a 2%). La directora de Cifra, Mariana Pomiés, aclaró que los movimientos no se produjeron sólo de indecisos a la opción del Sí, sino que también hubo un traspaso de quienes hace un mes respaldaban el No hacia el Sí y viceversa. Esto puede atribuirse a que la campaña se ha intensificado por parte de ambas partes en el último mes.

La encuesta también revela que los más jóvenes son más favorables a la derogación (que llega a 47% entre quienes tienen menos de 30 años) mientras los mayores son los que se inclinan por el mantenimiento de los 135 artículos (alcanzando 52% entre quienes tienen 60 años o más).

Menos de 30 años: 47% Sí, 39% No

30 a 44 años: 44% Sí, 40% No

44 a 59 años: 40% Sí, 49% No

60 años o más: 33% Sí, 52% No

El estudio también muestra una relación cada vez mayor entre las posiciones ante el referéndum y el voto de las elecciones generales de octubre de 2019. El respaldo al Sí es de 41% entre toda la población, pero aumenta a 82% entre quienes respaldaron al Frente Amplio (FA) y baja a 10% entre quienes lo hicieron por alguno de los partidos de la coalición. En tanto, el No reúne a 77% de quienes votaron al actual oficialismo y a 8% de quienes lo hicieron por el FA.

La encuesta fue realizada entre el 11 y el 20 de marzo telefónicamente a 1.006 personas. El margen de error es de +/-3,1%.