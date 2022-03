No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Cabildo Abierto (CA) comunicó mediante una carta dirigida a Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, que no participará en el ciclo de debates organizado por el canal 5 en torno al referéndum del 27 de marzo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

En la misiva, firmada por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, presidente y vicepresidente del partido, respectivamente, CA expresó su “malestar” con el director de los medios públicos debido a que el canal no transmitió el debate entre Guido Manini Ríos y Óscar Andrade, tras inicialmente haber aceptado hacerlo. Según se expresa en el documento, aquella fue una “sorpresiva decisión” con la que el partido no estuvo de acuerdo.

Además, CA critica que en aquella instancia Sotelo expresara que, de transmitir el debate por la señal televisiva, “el canal público perdería ecuanimidad, y su rol no era hacer un debate blanco sobre negro”. “Incluso usted se aventuró a decir que el formato del debate tendía a exacerbar posiciones”, recordaron los senadores en la carta.

“Respetamos, aunque no coincidamos, su opinión de hace tan pocos días y, al no haber cambios de significación en el escenario político, hemos resuelto no violentar su posición, desistiendo de participar en el ciclo de debates que propone”, concluye la misiva.

En conversación con la diaria, Domenech explicó que CA recibió una invitación a participar en un ciclo de debates que comenzará este miércoles con la participación del senador frenteamplista Alejandro Sánchez y el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez. Sin embargo, “después de algunas deliberaciones” se entendió que, como el canal 5 había decidido no transmitir el debate del líder cabildante, “no correspondía participar en este ciclo”. “Nos llama la atención, si aquel debate no quería que fuera televisado, ¿por qué se van a hacer debates en el canal 5?”, cuestionó.

El texto fue publicado en Twitter por el presidente de CA, que expresó: “Nuestra respuesta obedece a la necesidad de ser coherentes”. A esa publicación respondió Sotelo, quien explicó que sus comentarios acerca del debate entre Manini y Andrade referían al “formato y la ecuanimidad”, y agregó que se comunicó con el excomandante en jefe del Ejército para aclarárselo.

“Estoy a las órdenes para explicarlo otra vez si es necesario, pero nuestros medios no son parte de la campaña y están exclusivamente al servicio del público”, añadió Sotelo. Consultado por la diaria, el director de los medios públicos aclaró que el formato televisivo de los debates que se utilizó en las últimas instancias –tanto en la campaña rumbo al referéndum como previo a las elecciones de 2019– es “válido”, pero “no necesariamente es la única manera de que se confronten opiniones”. En este sentido, aclaró que a eso se refería cuando declaró que el formato utilizado “tiende a exacerbar las posiciones”, y no a que el encuentro entre Manini y Andrade “iba a ser especialmente confrontativo”.