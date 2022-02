No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El anuncio de Gerardo Sotelo de que Canal 5 no transmitirá el debate sobre el referéndum entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos no cayó bien en Cabildo Abierto (CA), que interpreta que fue una decisión de integrantes de la propia coalición para no dar visibilidad a su líder, que tiene aspiraciones presidenciales.

El director de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional había dicho al diario El Observador que “es para guardar la ecuanimidad del canal público”. “No les podemos asegurar el mismo espacio a todos los actores”, expresó. Luego, en su cuenta de Twitter, explicó que sí se transmitirá por la web de los medios públicos, y explicó la razón por la que no se pasará el debate por televisión: “No somos parte de la campaña y tenemos que asegurarnos de que todos los matices del Sí y del No tengan igual oportunidad”.

Para el senador Guillermo Domenech, presidente de CA y excandidato a la vicepresidencia, la decisión de la dirección de Canal 5 se tomó porque “no se le quiere dar visibilidad a Manini”. “Es evidente que a alguien le molestó la preeminencia de Manini”, dijo en diálogo con la diaria.

Acerca de quién pudo haber sido el responsable de esta decisión, Domenech no arriesgó: “De la dirección de Canal 5 para arriba, pueden ser muchos los responsables”. Explicó que Manini, “aunque le vaya mal” en el debate, con el hecho de presentarse al mano a mano con el senador del Frente Amplio “demuestra que tiene agallas, porque Andrade no es un contendiente cualquiera”.

“Creo que en los debates no convencés a nadie o a casi nadie”, dijo, aunque consideró que “a la gente le gusta ver a sus candidatos opinando” y “además demuestra un poco el temple y la firmeza” del dirigente.

Consultado acerca de si CA presentaría algún tipo de queja por la decisión del canal, Domench dijo que no: “No nos vamos a transformar en los llorones del barrio”. En este sentido, aseguró que “nadie” los “invitó a esta fiesta”, en referencia al gobierno, “pero nos hicimos presentes y estamos bailando”, en el entendido de que el porcentaje de votos obtenido en las elecciones de octubre de 2019 les brindó la posibilidad de integrar la coalición.

El senador cabildante Raúl Lozano utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su descontento con la decisión informada por Sotelo. “Da pena que el canal oficial de TV, el Canal 5, se pierda la oportunidad de mejorar su rating con un debate de primer nivel entre líderes de la coalición republicana y la oposición”.

Otro dirigente de CA también manifestó su molestia por la decisión que, según dijo a la diaria, “tiene nombre y apellido y se llama ley de medios”, un proyecto impulsado por el gobierno y demorado por el partido de Manini, que propuso cambios en el articulado. La fuente indicó que la resolución del canal oficial no le sorprendió.

Por su parte, el diputado Álvaro Perrone dijo a la diaria que la decisión anunciada por Sotelo le generó “un poco de desconcierto”. “Si hay ecuanimidad es justamente en este debate, uno por el Sí y uno por el No, uno de la oposición y uno del oficialismo”, apuntó.

Igualmente, reconoció que “de repente hay algunos otros actores del oficialismo” que “opinan que el debate no va a ser bueno, y nosotros opinamos que sí”. Además, “con la juntada de firmas nos quedamos quietos y las firmas se juntaron, no sea que nos quedemos muy quietos ahora en cuanto a debatir la situación y después nos llevemos una sorpresa”, agregó.

La quietud y la presidencia

El diputado manifestó que durante la recolección de firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) “hubo una quietud de la coalición de gobierno”, porque se pensaba “que no iban a llegar” a juntar todas las necesarias. “Ahí no salimos a dar la batalla de la juntada de firmas, entonces ahora no nos quedemos quietos, tenemos que dar las batallas”, dijo.

Asimismo, Perrone manifestó que este debate no sólo servirá para el referéndum, sino que a Manini le sumará para su carrera rumbo a la presidencia. “La aspiración de Manini es ser presidente, y uno para ser presidente tiene que pasar por todas las instancias que se tienen que pasar”, dijo. “Si hay un candidato a presidente para 2024 que está claro, sin discusión, es Manini”, aseguró; entonces “en esta instancia lo principal es la defensa de la LUC, pero claramente se hace un aprendizaje de este tipo de situaciones, porque Manini nunca ha tenido un debate”.

Por otro lado, desde CA se afirmó que la participación de Manini en el debate no fue consensuada con los otros partidos que integran la campaña por el No. Al ser consultado por este tema, Domenech dijo que le parece “absurdo” que tuvieran que hacerlo. “A nosotros no nos preguntaron para firmar el contrato del puerto y de los aeropuertos”, sentenció en referencia a sus socios de la coalición.

Consultado acerca de si recibieron alguna queja de otros dirigentes del oficialismo, respondió que no, aunque “el hecho de que no lo quiera transmitir Canal 5” resulta “sorpresivo”.

Los intendentes blancos quieren debatir

A su vez, ayer los intendentes de la coalición brindaron una conferencia de prensa en defensa de la LUC. Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha, resaltó que todos fueron “actores políticos del proceso nacional antes de serlo de los procesos departamentales”, y que cada uno de los intendentes recorrieron “bregando por un programa de gobierno que tenía como contenido la LUC que hoy rige en el país, con casi dos años de vigencia, sin perjuicio para ningún ciudadano”.

Subrayó que entienden que deben sostener la lucha y la batalla por mantener la vigencia de la ley. “Porque hemos visto en cada uno de nuestros territorios las bondades que ha significado el ejercicio de la ley, especialmente en las áreas de seguridad. No hay que volver atrás, porque realmente la baja de los delitos ha sido un factor muy fuerte en todo el país”, sostuvo.

El intendente de Rocha subrayó que los gobiernos departamentales también se verán “afectados” si se deroga la LUC, ya que dentro de los artículos impugnados está uno referente a los consejos departamentales de educación, y las intendencias tienen “mucho que dar y mucho que decir”. Subrayó que la LUC “integra a los gobiernos departamentales en los debates de educación a nivel de los territorios”, y para los intendentes del oficialismo eso es “muy importante”.

“Va a comenzar todo el proceso de difusión y de debate, y todos los intendentes que estamos acá estamos dispuestos a dar el debate en nuestros territorios con todos aquellos que deseen debatir con nosotros. Es más, desafiamos explícitamente a los intendentes que creen que la opción del Sí es la opción pertinente: estamos dispuestos a mantener debates con ellos”, afirmó.

A su vez, Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, destacó que la LUC lleva 20 meses de vigencia y “está dando, fundamentalmente, una reafirmación de los valores que siempre han formado parte de la identidad de los buenos uruguayos, en diferentes temas”. “En temas de libertad, fundamentalmente. Por ejemplo, el derecho de huelga. Libertad de huelga: el que quiera hacer huelga, que la haga, pero el que quiere trabajar también tiene la libertad de poder ingresar a su trabajo para generar su fuente de ingresos. Seguridad: por favor, lo vivimos todos los días, sufrimos lo que está pasando en el mundo y también en Uruguay. La ciudadanía requiere firmeza en el accionar, y queremos respeto a nuestros policías”, sentenció.

Ante esto, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a la diaria que se reunirá con sus pares Carolina Cosse y Yamandú Orsi, intendentes de Montevideo y Canelones, respectivamente, pero que en su caso la “preocupación mayor es el importante número de uruguayos que desconoce lo que es la LUC y mucho menos su contenido”. “Yo me siento cómodo recorriendo el país, haciendo asambleas, reuniones y en el mano a mano. Esa es mi contribución a la campaña por el voto Sí. Yo no tengo pensado debatir. No sé Carolina o Yamandú”, comentó.