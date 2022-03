Fue uno de los hechos que mostraron la alta sensibilidad en el ámbito político a dos semanas y poco del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), que será el 27 de marzo. El miércoles, en la Cámara de Senadores, luego de la votación para elegir a los integrantes del cuerpo para este año, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que estaba presidiendo la sesión, llamó a su par del Frente Amplio (FA) Amanda Della Ventura a tomar posesión como segunda vicepresidenta de la cámara, como indica el reglamento. Pero, al ver que el tapaboca de Della Ventura era rosado y tenía una inscripción del Sí, Bianchi expresó: “En mi condición de presidenta del Senado le voy a solicitar que se saque la identificación por una de las opciones en el referéndum”.

Ante la situación, los legisladores del FA reclamaron y luego se retiraron de la sala. “Que se vayan, no tengo problema. La República está por encima de todos”, afirmó Bianchi y concluyó la sesión.

El episodio generó repercusiones a nivel político, con voces críticas de la coalición de gobierno y otras que le restaron trascendencia al asunto. Este jueves, en el programa Doble clic de Del Sol FM el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, del Partido Independiente, fue consultado y contestó: “Lo digo con franqueza, creo que la senadora Bianchi está haciendo un esfuerzo enorme por defender la LUC, pero no me parece que eso sea correcto. Todos tenemos derecho a expresar nuestras preferencias, los legisladores en particular, con más razón. Me parece que no corresponde, que cada uno tiene derecho a expresarse”.

Mieres agregó que Bianchi “no tenía por qué” haberle pedido a Della Ventura que se sacara el tapabocas. “Ha pasado en el Parlamento con muchos temas, que legisladores ingresan con ciertos símbolos, remeras, escarapelas, con cosas que están relacionadas con hechos con los que se identifican, y es parte de la vida eso”, finalizó.

El senador blanco Gustavo Penadés dijo a la diaria que Della Ventura “tiene el derecho de ingresar el Senado con el tapabocas que entienda pertinente ponerse”, pero él comparte con Bianchi “que no era debido o decoroso que en la presidencia del Senado, que era el lugar que iba a ocupar, tuviera ese tapabocas”. “Nada más. Creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua, porque mientras ella estuvo en la sala, estuvo con el tapabocas puesto y nadie le dijo nada”, finalizó.

En tanto, el colorado Ope Pasquet, flamante presidente de la Cámara de Diputados, dijo a la diaria que sobre el tema no se pronuncia porque no tiene presente el reglamento del Senado. De todos modos, subrayó que en la sesión de Diputados del miércoles había varias legisladoras del FA que tenían pañuelos rosados con la leyenda “voto Sí”, pero no hizo nada al respecto porque no hay “ninguna norma reglamentaria” que habilite a observar el hecho.

“El Parlamento es la casa de la política, donde todos exteriorizamos cuáles son nuestras convicciones. En cada discurso que hacemos invocamos a nuestros respectivos partidos e ideas; y no hay norma que me habilite a mí como presidente a decirle a alguien que se saque esa corbata colorada, como las que yo uso a menudo, porque son una expresión proselitista de los colorados, o la pañoleta rosada”, señaló.

Raúl Batlle: “No refleja un sistema político maduro”

El senador colorado Raúl Batlle le restó importancia al episodio. Dijo a la diaria que “todo es una ridiculez”, y que fue como “ir al colegio con la remera de Nacional”. Agregó que el hecho de que “los del FA están todos apoyando el Sí es todo recontrarréquete sabido, no hace falta nada”, pero “hay que conservar las formas”. Además, subrayó que el hecho “no refleja un sistema político maduro, como el que debería ser”, y que el FA, que fue gobierno durante 15 años, ya debería terminar con “la payasada”, y “del otro lado también”. “Estamos al borde de una guerra mundial nuclear y nos preocupan los colores de los tapabocas del Sí o el No”, finalizó.

En tanto, el senador blanco Sebastián da Silva expresó una postura similar a la de Batlle. Dijo a la diaria que es un tema “al santo botón”. “Para mí es totalmente intrascendente, el hecho en sí y las reacciones”, sentenció.

Por otro lado, el presidente del FA, Fernando Pereira, fue consultado sobre el tema en rueda de prensa y dijo: “No sé cuántos disparates deberá tener que hacer la senadora Bianchi para recibir alguna indicación de Presidencia”. Consideró que es “un disparate” la interpretación del “reglamento” de Bianchi, ya que lo leyó y “no existe nada donde diga que no se puede hacer política” ni llevar símbolos partidarios. “Tiene un reglamento propio. No es el atropello la forma de gobernar el Parlamento”, expresó.