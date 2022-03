No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Opción Consultores presentó este miércoles su última encuesta previa al referéndum de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), que será el domingo, en la que midió intención de voto y profundizó en los indecisos.

Ante la primera pregunta sobre intención de voto, los resultados fueron: 38% por el No a la derogación, 35% por el Sí, 1% en blanco, 2% anulado y 22% indecisos. Por último, 2% dijo que no irá a votar. En esta primera medición, el respaldo al mantenimiento de los artículos de la LUC es igual al de la medición de febrero, mientras que el apoyo a la derogación cae un punto porcentual y los indecisos suben otro tanto.

Opción repreguntó a los indecisos si estaban “más cerca de votar la papeleta celeste del No o la papeleta rosada del Sí”. Si se consideran estas respuestas y se excluye a quienes dijeron que votarán anulado o no participarán en el referéndum, el Sí se mantiene en 41% con respecto a febrero, mientras el No, sumado al voto en blanco, cae de 48% a 45%.

En esta última medición el porcentaje de indecisos es de 14%, que es el núcleo duro, superior al que se presentó a una semana de todas las elecciones obligatorias de 2019. En octubre fueron 10% en lo referente a la primera vuelta y 9% en lo vinculado al plebiscito “Vivir sin miedo”, mientras que en noviembre, previo al balotaje, fueron 7%.

La consultora hizo foco en este núcleo duro de indecisos y, a raíz de otras preguntas, concluye que entre ellos predomina el desconocimiento y se podrían distribuir de forma muy pareja entre el Sí y el No.

Una de las preguntas que se les hizo fue respecto a su preferencia partidaria: 51% dijo que si las elecciones fueran ahora no votarían ni al Frente Amplio ni a ninguno de los partidos de la coalición de gobierno, mientras que 25% dijo que lo haría por el primero y 24% por alguno de los segundos. Esto implica que el universo de indecisos “no está demasiado sesgado a ninguna de las opciones”, indicó el director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, Rafael Porzecanski.

Con este escenario, a cuatro días de la votación, “no se puede proyectar el resultado”, aseguró Porzecanski. “Se puede decir que el No llega con una ventaja” que trae en las tres últimas mediciones, pero “no es concluyente”.

Porzecanski definió tres escenarios probables para el domingo: “una victoria corta del No”, con un resultado similar al del balotaje (que fue de 49% para el Frente Amplio y 51% para la coalición); “una victoria corta del Sí”, que no es descartable; o “una victoria del No con un poco más de oxígeno”. Lo que sí descartaría Porzecanski, con los datos de esta última encuesta, es una victoria del No “en modo octubre”, cuando los partidos de la coalición consiguieron cerca de 53% de los votos, ante el 39% del Frente Amplio. “Ese es un escenario de muy baja probabilidad”, concluyó.

Ficha técnica La encuesta fue realizada entre el 17 y el 22 de marzo a 804 personas mayores de 18 años por teléfono. El estudio tiene un margen de error máximo de +/-3,1% dentro de un intervalo de confianza del 95%.

