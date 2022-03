Acto final por el No, este martes en Las Piedras.

Todo indica que el próximo domingo 27 de marzo, las opciones del Sí y del No, en rechazo y en apoyo respectivamente a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), registrarán niveles de votación similares. Así lo vienen señalando los últimos estudios de distintas consultoras de opinión pública y esto es también lo que arroja el último sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC), realizado entre el viernes 18 y el martes 22 de marzo.

Consultados respecto a su intención de voto en el próximo referéndum, 39% respondió que está convencido de votar el Sí, 4% se inclina levemente a votar el Sí, 36% está convencido de votar No y 7% se inclina levemente a votar el No. El porcentaje de indecisos ha venido cayendo en las últimas semanas, pero todavía hay 10% de los consultados que no tiene definido su voto. El 2% respondió que votará en blanco y otro 2% que votará anulado.

Ante este escenario, puede concluirse en primer lugar que el núcleo duro de los votantes del Sí –aquellos que están convencidos de su decisión– supera al de votantes del No, 39% a 36%. Al repreguntar a los indefinidos, 7% tiene una leve inclinación a votar el No y 4% a votar el Sí. Estos votantes con leve inclinación permiten prever un empate técnico entre ambas opciones: cada postura registra 43% de intención de voto si se considera tanto los votantes convencidos como aquellos que se inclinan levemente por una opción.

Con este panorama, el voto en blanco puede tornarse decisivo, ya que 2% de votantes que planean hacerlo en blanco podría inclinar la balanza a favor de la opción No. Recordemos que para que la LUC sea derogada, se requiere que la opción Sí obtenga el 50% más uno de los votos válidos, y los votos en blanco cuentan como tales. El 2% plantea que votará anulado, lo cual no influye en el resultado final de la elección ni para un lado ni para el otro.

Características de los indecisos

En general, los indecisos puros tienen un mayor nivel de no pronunciamiento sobre la política económica (23%). El resto se inclina en partes similares entre quienes tienen (38%) y no tienen (38%) confianza en la política económica.

En términos de su valoración de la inseguridad, quienes piensan que disminuyó la inseguridad dentro de los indecisos “puros” es una parte muy minoritaria. La mitad (49%) cree que la situación está igual, y un tercio (34%) que está peor.

En relación a la gestión de la pandemia, la visión de los indecisos “puros” es altamente favorable a la gestión del gobierno en dicha área: 63% tiene una visión “muy buena” o “buena”.

Finalmente, en cuanto a la aprobación de la gestión del presidente, dentro de los indecisos “puros” hay un porcentaje alto de personas que no opinan (21%). De los restantes, la mayor parte (42%) ni aprueba ni desaprueba la gestión del presidente, el 27% la aprueba y el 10% la desaprueba.