Equipos Consultores divulgó este miércoles en Subrayado una nueva encuesta de intención de voto para el referéndum del 27 de marzo, que pone a consideración la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). A la pregunta de qué votaría el domingo 27 de marzo, 35% contestó que lo haría por el No (papeleta celeste) y 34% dijo que votaría por el Sí (papeleta rosada); además, 2% dijo que anulará el voto, 1% que votará en blanco y 28% está indeciso.

La encuesta anterior, realizada en enero, había dado 41% a favor de mantener los 135 artículos de la LUC impugnados, 34% a favor de derogarlos, 1% en blanco, 1% de votos anulados y 26% de indecisos.

Esta nueva encuesta se realizó durante la última semana de febrero hasta el 2 de marzo, y luego de dos años, Equipos Consultores volvió a incorporar la presencialidad. Se trató de una encuesta de 1.200 casos multimodo: cara a cara y por telefonía celular.

La encuesta también incluyó la pregunta “¿Quién cree que va a ganar?”. Las respuestas fueron muy parecidas: 37% cree que ganará el No, 36% que ganará el Sí y 27% no sabe o no contesta.

Finalmente, la encuestadora divulgó un perfil de los indecisos según la región (67% del interior y 33% de Montevideo), según el nivel socio-económico (17% alto y medio alto, 17% medio, 24% medio bajo y 42% bajo), según el interés en la política (4% mucho, 10% bastante, 40% poco y 46% nada) y según el voto en el balotaje (23% a Luis Lacalle Pou, 27% a Daniel Martínez, 5% en blanco o nulo y 45% no sabe o no contesta).