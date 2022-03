El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se volvió a referir este jueves a la conferencia de prensa que brindó el presidente Luis Lacalle Pou de cara a la votación del domingo en el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). A su entender terminó siendo “un abuso”, porque el mandatario estuvo 32 minutos al aire mientras que la campaña por el Sí estuvo siete minutos con la cadena de radio y televisión.

“Una cosa es defenderla y otra cosa es abusar; es un abuso. A la cadena de radio y televisión le dieron entre cinco y siete minutos; al presidente, 30”, dijo Pereira en Arriba gente. El presidente del FA remarcó que no fue una elección tener dos mecanismos de comunicación diferentes, sino que desde el No se había acordado dos cadenas y después “se cambiaron las reglas del juego”.

“El presidente en Melo dijo: ‘Va a haber dos cadenas, en una probablemente hable yo’. Eso es cambiar las reglas de juego, porque una quedó en cadena y otra se transformó en conferencia”, sostuvo. “No es una posición pareja dar siete minutos y al otro 32, y para los que decían que las cadenas eran instrumentos vetustos, la vieron más de 400.000 uruguayos”, agregó.

Consultado sobre si hubieran hecho una conferencia de haber sabido que esa era la elección del No, dijo que no sabe, pero que “no fue lo que se conversó; en la primera reunión del comando del No, con el secretario de Presidencia, el secretario del presidente, [Roberto] Lafluf, todos negocian con el Sí dos cadenas, y en un momento le dicen que va a ser una conferencia de prensa del presidente”. Subrayó que “a la gente estos abusos no le gustan”.

Para Pereira, “el presidente es de todos, de los que votamos el Sí y el No, y ese cuidado institucional el Uruguay siempre lo ha tenido, pero en este caso estoy convencido de que le erró al bizcochazo”.

Además entiende que desde distintas áreas “la cancha está flechada”, por ejemplo en cuanto a la financiación de las campañas. Tal como dijo a la diaria, Pereira aseguró que la campaña del Sí fue de más de 600.000 dólares; sin embargo, cuestionó que “ayer el presidente no contestó, no sabía, parece que sí está dentro de la campaña, si es vocero de la campaña, el que va a hablar en nombre de una campaña o es el presidente o es el jefe. Que no sepa, bueno, está dentro de su derecho porque es presidente de la República, pero ¿hoy la campaña del No les va a dar la información sobre cuánto costó esta campaña tan enorme en relación a la campaña del Sí? Si estará flechada la cancha”.