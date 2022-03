A diez días del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración, la agenda política se encuentra en gran medida dominada por el accionar policial y de la Justicia. El puntapié inicial lo dio el Frente Amplio (FA) el lunes, cuando en una conferencia de prensa a cargo de su presidente, Fernando Pereira, consignó 50 denuncias de abuso policial. Un día después, Pereira dijo que “la única razón” por la que no se profundiza en las denuncias es porque los denunciantes son “hijos de pobres”.

En la tarde del miércoles, Pereira estuvo en la plaza Cagancha entregando volantes por el Sí e intercambiando pareceres con algunos curiosos que iban más allá de aceptar un folleto. Allí, en rueda de prensa, fue consultado por los dichos del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y contestó que si una persona tiene dinero, contrata a un abogado penalista “de alto prestigio”, de lo contrario, “tiene al defensor de oficio, que además tiene muchísimos casos”.

“Que la Justicia tiene pocos defensores de oficio nadie lo duda; mi padre era judicial y desde esa época tiene pocos defensores de oficio. Pregunten a los padres y las madres de las personas procesadas si tienen los mismos derechos que otros que tienen a los principales abogados del país. Luego, ¿si la Justicia opera de la misma manera? Eso es posible. ¿Si tiene las mismas garantías? Claro que no”, sostuvo, y agregó que hay a quienes les siguen su caso “todo el tiempo” y hay a quienes se lo siguen “cuando puedan”, y eso es “una Justicia para pobres” y otra “para ricos”.

Pereira subrayó que sus dichos no ofenden a los jueces, sino “a un sistema que les da más posibilidades a los que tienen que a los que no tienen”. “¿Por qué alguien que cae y tiene capacidad económica contrata a los penalistas de renombre? ¿Porque tiene ganas de gastar dinero o porque entiende que lo va a defender mejor?”, preguntó.

El presidente de la SCJ también se refirió a la presencia del ministro del interior, Luis Alberto Heber, respaldando a dos policías imputados en un juicio oral en Durazno. También a esto respondió Pereira: subrayó que Heber “no es un ciudadano común y corriente”, ya que es el ministro “que tiene que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, y sostuvo que “para representar a los policías está el sindicato policial”.

Además, en cuanto a las 50 denuncias de abuso policial que consignó el FA, Pereira insistió con pedirle a Heber que “investigue, salga de la opacidad y dé la información, porque la mayor parte de la Policía uruguaya es muy sana y confiable, pero no puede estar contaminada con gente que violentó a personas privadas de libertad”.

En tanto, ante la polémica desatada el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, escribió en Twitter que la cartera investiga “100% de las denuncias de abuso, que son muchas menos” que las que hubo en los gobiernos del FA.

Consultado por esto, Pereira dijo: “Que investiguen las que tienen que investigar. No cuantifiquen cuánto daño hay en la violación de los derechos humanos. Si son menos, mucho mejor. Ahora las tienen que contar. ¿Las 50 nuestras están dentro de las 134? ¿Por qué no lo dicen de una vez, si tienen los números de expediente? No lo dicen porque no saben y porque no están. ¿Pero ese es el tema importante? Si hubiera dos denuncias, ¿no tendrían que investigarse?”, indicó.

Pereira, Ojeda y el sindicato policial

El martes en TV Ciudad, el abogado y dirigente colorado Andrés Ojeda habló como representante legal del sindicato policial. En cuanto a las 50 denuncias, dijo que la presidenta del gremio, Patricia Rodríguez, le manifestó su “sorpresa y molestia” por no haber recibido una llamada previa de Pereira, ya que no solamente es expresidente del PIT-CNT, sino que “siempre ha sido una persona cercana al sindicato policial”. Además, recordó que cuando tuvieron “todos los episodios de suspensión y expulsión” del gremio de la central sindical, Pereira fue una “pieza clave” para que no se llegara a esa decisión. Ojeda sostuvo: “No se puede utilizar al policía en el marco de una campaña electoral. Presentar esto diez días antes de votar es cargarse al policía para juntar un voto”.

Consultado por estos dichos, Pereira subrayó que Ojeda “es parte de la campaña por el No”, por lo tanto, no le contestará. “¿Qué dirían ustedes si un abogado del PIT-CNT defendiera a un ministro del gobierno del FA? Pero no los veo decir nada ahora”, finalizó.