Con el pasar de los días, aumentan las idas y vueltas por los posibles debates entre el oficialismo y la oposición de cara al referéndum del 27 de marzo por 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). El domingo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le dijo a El Observador que iba a debatir con su par del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde. Sin embargo, el dirigente nacionalista dijo el lunes al mismo matutino: “Hablamos de la eventualidad de debatir, pero yo no tenía una definición. Quedamos en hablar después de carnaval”.

Así las cosas, este lunes, luego de la reunión de la Mesa Política del FA, en la Huella de Seregni, Pereira dijo en rueda de prensa que tiene previsto un debate con Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha, y también con Iturralde, que estaba “conversado”, pero ahora el nacionalista lo “niega”. “Creo que el presidente del directorio del PN [Iturralde] a esta altura ya no me tiene que responder a mí sino a la ciudadanía, si quieren debatir o no. Porque el que construyó la ley, el que le prometió a la gente la construcción de una LUC fue el PN, y particularmente [el presidente Luis] Lacalle Pou. Y los que contestamos con el referéndum somos un conjunto de organizaciones sociales y políticas que juntamos 800.000 firmas. Que estas partes debatan me parece que es el debate más sustancial”, sostuvo Pereira.

El presidente del FA catalogó de “muy negativa” la postura del oficialismo tanto de “no debatir con organizaciones sociales muy representativas de la sociedad” como también “no debatir con expertos”. “Entonces, cuando le decían a la gente que las personas más calificadas eran las que tenían que estar al cargo de los lugares públicos más importantes, ¿qué le dicen ahora, que no debaten con esas personas más calificadas? ¿Cuál sería la explicación? ¿Los expertos no le podrían dar a la sociedad mejores herramientas? Yo pienso que están cercenando el debate, y hay que hacerse cargo”, subrayó.

En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), declaró públicamente hace pocos días que le interesa debatir con Pereira, pero que el presidente del FA no está dispuesto. Este lunes Pereira dijo que respeta “mucho” a Mieres, tanto en lo personal como en lo político, pero no cree que él sea el responsable “de una ley de tan mala calidad como esta”. “Insisto, hay partidos que tuvieron 28% de los votos en la elección [de 2019] y fueron los que impulsaron la LUC, y otros que no. Si nosotros supiéramos que la ley la construyó Mieres y que esta es la forma de pensar de Mieres, sin duda debatiríamos, pero como creemos que una ley de tan mala calidad no la pudo haber hecho Mieres, preferimos debatir con quienes creemos que son los autores”, finalizó.