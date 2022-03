Daniel Peña, Guido Manini Ríos, Beatriz Argimón y Adrián Peña, este jueves, en el acto por el No, en la Plaza de la Bandera.

No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Olé, olé, olé, olé, Guido, Guido”, cantaba un grupo de militantes de Cabildo Abierto (CA) que agitaba banderas, cuando el líder de ese partido, el senador Guido Manini Ríos, se dispuso a comenzar su discurso. En la noche del jueves, en una colmada Plaza de la Bandera, la coalición de gobierno realizó el acto de cierre de campaña de Montevideo, de cara al referéndum de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

En el evento habló un representante de cada uno de los cinco partidos que integran la coalición. Manini Ríos fue el tercero en subirse al estrado, luego de los diputados Iván Posada (Partido Independiente) y Daniel Peña (Partido de la Gente).

“Que este entusiasmo de la gente, en clave de coalición, perdure, para bien del país”, dijo Manini Ríos. Recordó que hace dos años y poco el pueblo uruguayo votó “por un cambio”, por soluciones “a los problemas estructurales que teníamos, ya que el partido que llevaba 15 años en el gobierno no encontraba las soluciones”. Subrayó que los partidos de la coalición se comprometieron por escrito en noviembre de 2019 ‒antes del balotaje‒ a buscar salidas “a esos grandes problemas”, en el documento “Compromiso por el país”.

“Un par de meses después, en algo poco común, se hizo pública la ley que recogía los principales lineamientos para encontrarles soluciones a esos problemas. Se publicó en la prensa, la conocieron no sólo los legisladores sino el pueblo entero. Y dos o tres meses después, con el retraso por la pandemia, se presentó en el Parlamento, se trató seriamente y se recibió a todas las delegaciones que había que recibir y se votó”, indicó. Manini Ríos preguntó “qué alternativa ofrecen a esa ley los que hoy la quieren derogar”. Sostuvo que “la única alternativa es volver atrás, al 1º de marzo de 2020, como si nada hubiera ocurrido”.

Luego, el senador de CA se refirió a la seguridad y señaló que derogar la LUC sería “volver a atarle las manos a la Policía y a la Justicia para enfrentar a un delito cada vez más pesado y virulento”.

“¿A qué ciudadano honesto de este país le pueden molestar esos 33 artículos? ¿A qué ciudadano honesto que esté dispuesto a cumplir con la ley y que no esté dispuesto a desafiar a la autoridad le puede molestar el delito de destruir una cárcel, fugarse, insultar a un policía o resistirse al arresto? ¿A qué ciudadano honesto le puede molestar que a un menor de edad que haya cometido un crimen gravísimo no le saquen el antecedente cuando cumple 18 años?”, preguntó el líder cabildante. Agregó, además, que quienes quieren derogar la LUC la miran “desde el punto de vista del delincuente”, pero en la coalición la miran “desde el punto de vista de la mayoría de los uruguayos, los uruguayos honestos”.

“Los números son perversos, contra ellos no se puede”

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, en nombre del Partido Colorado, subrayó que hay algo que logró la campaña del Sí de manera “inequívoca”, y es juntarlos “mucho más” y consolidar “definitivamente” el proyecto político de la coalición. Subrayó que la LUC es “la ley fundacional” de la coalición y que en ese proyecto participaron “todos”. Destacó también que “no es como se dijo por ahí”, cuando “escaparon al debate” con Pablo Mieres, que era “una ley del Partido Nacional”, ya que “es una ley de toda la coalición”.

Asimismo, Peña se refirió a la seguridad. Dijo que se vivía “con miedo”, por eso era necesario tomar medidas “ya”. Al respecto, acotó que “por supuesto que la seguridad no se va a solucionar sólo metiendo gente presa”, porque los problemas de seguridad son una expresión “de otros problemas que vive la sociedad”. “Pero vivíamos un incendio y había que tomar decisiones. Y esas decisiones, y ese respaldo a la Policía, como señaló el senador Manini, son las que arrojan los números que hoy tenemos. Y los números son perversos, contra ellos no se puede, y demuestran cómo hemos mejorado en materia de seguridad en el país”, sostuvo.

El ministro agregó que también hay que trabajar “en la otra cara del problema, que es la mayor dificultad que tenemos, y por eso la gran apuesta a comenzar la transformación educativa, porque es eso lo que permitirá meter en la sociedad a quienes hoy no lo están”. “Por eso esta ley les da marco a esas transformaciones educativas, les da el sustento, el respaldo para poder avanzar en esas transformaciones, para lograr la igualdad de oportunidades. Nosotros, quienes integramos la coalición de gobierno, no creemos en la igualdad de llegada sino en la igualdad de salida: que todos tengan chance de salir del mismo lugar. Esa sociedad de oportunidades la fuimos perdiendo y la comenzamos a recuperar con estas acciones”, expresó.

“Tanto que hablan de violencia, mentir es violencia”

El acto lo cerró la vicepresidenta, Beatriz Argimón, en representación del Partido Nacional, quien recordó que en 2019 “la inseguridad no era solamente un problema sino un estado de angustia nacional a lo largo y ancho del país”. “Por eso hoy, a quienes no paran de confrontar a la Policía les decimos que los artículos en la LUC se van a mantener, porque vamos a preservar a quienes nos cuidan”, indicó. Agregó que en estos meses se ha escuchado “cualquier cosa”, y recordó que los partidarios del Sí hablaban del “gatillo fácil” y de que la LUC “privatizaba” la enseñanza, “cosa que después también tuvieron que salir a aclarar”.

“Están diciendo que si no tenés la cédula, vas preso. Están diciendo que si optás por el mecanismo de lo que ellos denominan ‘desalojo exprés’, al otro día te echan. En fin, puedo seguir diciendo una cantidad de mentiras o medias verdades que hemos escuchado. Mentir también es violencia, ¿eh? Tanto que hablan de violencia, mentir es violencia, mucho más cuando se le miente a la ciudadanía, que se acerca a recibir información veraz de lo que pasa”, sostuvo.

Por último, Argimón subrayó que la ley de arrendamientos está vigente y que la LUC “da una opción más, una oportunidad: si hay alguien que no tiene esa garantía y hay un propietario que está dispuesto a alquilar, puede hacerlo”. “Obviamente, si no paga, como pasa en todas las responsabilidades que asumimos, va a tener un desalojo. Pero tiene un desalojo con las garantías de un proceso más corto. Como verán, podemos seguir y decir muchas más cosas. Pero ustedes ya las saben, porque en el fondo, no son estos 135 artículos lo que se quiere derogar. Lo que quieren, como decían mis compañeros, es poner obstáculos al gobierno democrático que ustedes votaron”, finalizó.