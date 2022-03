Además del tradicional acto a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), este 8 de marzo la coalición de gobierno realizó en el Parlamento una rendición de cuentas sobre las diversas políticas públicas orientadas al género femenino. En el evento se pasó raya sobre las acciones acordadas en el “Compromiso por las mujeres”, el documento guía que fue elaborado por políticas de los cinco partidos que integran la coalición (los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente, y Cabildo Abierto).

La directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Valentina Arlegui, abrió la conferencia e hizo un repaso de las diversas desigualdades de género vinculadas al trabajo no remunerado, la tasa de actividad en el último año y el desempleo. Se refirió a las distintas políticas desarrolladas por la Dirección Nacional de Empleo para reducir la brecha y destacó, en esa línea, los planes del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional orientados “a la capacitación exclusivamente para mujeres con el fin de que adquieran habilidades o mejoren su emprendimiento”.

También se refirió a la capacitación realizada con ONU Mujeres a los negociadores de la novena ronda de los Consejos de Salarios y destacó que 74% de los acuerdos incluyó alguna cláusula que refiere a la corresponsabilidad en los cuidados. En coordinación con el Banco Mundial, el MTSS trabaja en un proyecto para buscar el “cambio cultural sobre la división sexual del trabajo y las ocupaciones que nos ayude a romper los estereotipos ocupacionales. Tenemos que ocupaciones de tecnología y matemática están más volcadas a los hombres y todo lo que son obligaciones vinculadas al cuidado y al servicio doméstico, más a mujeres”.

Asimismo, entre las acciones a desarrollar este año, sostuvo que el MTSS presentará un proyecto de ley para incluir la perspectiva de género en el cooperativismo, a partir de la disposición de que “se conforme una comisión de igualdad de género para federaciones y confederaciones de origen gremial”, con “el fin de que las mujeres que tengan cargas familiares puedan encontrar una solución y participar”.

Al finalizar su oratoria, Arlegui criticó el paro general dispuesto por el PIT-CNT para esta jornada. “Aquí un grupo mayoritariamente de hombres –porque quienes ocupan un rol en el PIT-CNT son en su mayoría hombres– decidió que este 8 de marzo sea sólo para ellos y realmente me parece que nosotras desde acá no tenemos que quedarnos calladas. Hoy no es ni rosado ni celeste, es violeta”, concluyó.

Políticas de vivienda

La diputada de Cabildo Abierto Nazmi Camargo se refirió a las políticas de vivienda impulsadas por la cartera que lidera Irene Moreira, que integra su fuerza política. Puntualizó que en estos dos años de gobierno se buscó generar “distintas acciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres uruguayas y continuar avanzando en políticas que logren cada vez más igualdad de oportunidades para todos”.

La diputada señaló que uno de los principales cometidos del documento elaborado por la coalición fue garantizar a las mujeres el acceso a la vivienda. En ese marco, destacó la política que determina la doble titularidad de la vivienda como un “gran paso para reducir la brecha de género”. De esta forma, agregó, se “asegura a la mujer su permanencia en el hogar ante cualquier problema que se pueda suscitar, principalmente en temas de violencia, cuando las mujeres se ven rehenes únicamente por depender de su agresor y no tener una vivienda de su propiedad”.

El rol de Inmujeres

La coordinadora del Consejo Nacional de Género de Inmujeres, Mariana Arsuaga, destacó las cuatro líneas estratégicas del instituto para este quinquenio: la respuesta a la violencia de género, la promoción de la autonomía económica, la territorialización de las políticas de género y el fortalecimiento de la participación política de mujeres.

En cuanto a las políticas para erradicar la violencia de género, destacó el aumento presupuestal de 20% para abordar esta problemática y agregó que eso permitió que la atención del servicio 0800 de respuesta a violencias pase a funcionar 24 horas. También mencionó la creación del quinto centro 24 horas en San Carlos y el aumento de 12 a 14 de los departamentos donde se atiende a varones con tobilleras. Asimismo, destacó el convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que permitió dar un subsidio de alquiler a más de 500 mujeres víctimas de violencia de género.

En materia de promoción económica, hizo referencia al trabajo articulado con otros organismos del Estado y señaló que actualmente se trabaja en el desarrollo de una nueva encuesta del uso de tiempo con el Instituto Nacional de Estadística, una “herramienta fundamental para medir el trabajo no remunerado”.

A nivel de fortalecimiento político, habló del programa de empoderamiento de mujeres políticas e indicó que en mayo empieza el primer grupo, en el que participarán 60 mujeres políticas en todo el país.

Primera infancia

Virginia Cáceres, secretaria general del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, por su parte, hizo énfasis en las políticas de primera infancia. En concreto, se refirió a la última Rendición de Cuentas y a la “apuesta fuerte” a esta área, a la que se le otorgó 50 millones de dólares extra a lo asignado en el presupuesto.

“Esa atención tiene como objetivo tener una extensión de la cobertura de los cuidados a través de los CAIF y extender la oferta educativa a través de ANEP a los tres años”, dijo, y agregó: “Atender la política de primera infancia y fortalecer las redes de cuidados es indiscutido que va a terminar repercutiendo en nuestra vida”

En esa línea, Cáceres destacó la aprobación de la ley que presentó en junio la diputada colorada María Eugenia Roselló, que propone ampliar la licencia maternal y paternal ante el nacimiento de bebés prematuros, nacimientos múltiples o con peso menor o igual a 1,5 kilogramos, y complicaciones que requieran tratamiento.

Argimón: “No voy a partidizar el 8 de marzo”

Luego de la conferencia, la vicepresidenta Beatriz Argimón –que se encontraba presente, pero no participó de la disertación– destacó la decisión de la coalición de darles espacio a las mujeres jóvenes y manifestó su alegría por “sentir” ese “traspaso intergeneracional”, que “se nota cada vez más”.

Argimón contó que después de la dictadura, las mujeres políticas entendieron que tenían que “abrazar el espacio donde se decidía sobre nosotras, construir desde lo público políticas que significaran un trabajo sistemático en aras de una igualdad. No se trata de una lucha de varones y mujeres, se trata de construir juntos la vida, lo cotidiano, los sueños. Se trata de ejercer efectivamente los derechos que tenemos”.

“Voy a hablar como mujer política: no es lo mismo la mujer política con mirada de género cuando llega que cuando llegan las que no la tienen. Las mujeres políticas que tenemos mirada de género tenemos el compromiso de hacer una sociedad igualitaria, donde mujeres y hombres tengan las mismas acciones de acceso a todo. Tenemos el compromiso de hacer que nuestros derechos sean hechos”, expresó.

Argimón llamó a escuchar las demandas de una nueva agenda, “la de varones y mujeres del siglo XXI”. En ese sentido, sostuvo que Uruguay no se puede dar el lujo de penalizar la maternidad. “Las mujeres están llegando a un cruce de camino: quiero seguir avanzando en mi carrera y trabajo, pero si soy madre sé, y los estudios lo demuestran, que voy a tener obstáculos y, es más, voy a tener problemas cuando me retire en términos de poder acceder a una retribución acorde a todo lo que he trabajado, porque obviamente he sido postergada”.

La vicepresidenta finalizó haciendo referencia al paro general dispuesto por el PIT-CNT: “Hoy no voy a participar de un acto de ningún partido político, empezando por el mío, porque yo no voy a partidizar el 8 de marzo. Es una decisión personal, no política, pero también es una decisión que conlleva la esperanza de que los nuevos tiempos sigan marcados por el sello de unidad de las mujeres”.