La semana pasada la Comisión Directiva Nacional de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) anunció que comenzó su campaña de apoyo a la no derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se impugnarán en el referéndum del domingo.

“Los escribanos debemos decir la verdad, por eso decimos No a derogar la LUC. No es cierto que redujo los controles de lavado de activos. En dos años de aplicación comprobamos que trajo libertad a los ciudadanos, racionalidad y seguridad jurídica. El 27 los escribanos damos fe de que esta es una buena ley para el país. Por eso apoyamos el No”, decía el aviso de 30 segundos que se compartió por las redes.

Pero esta iniciativa tomó por sorpresa a varios escribanos de la AEU. El lunes un grupo que se autodenomina “Escribanos por el Sí” emitió un comunicado en el que señalan que el spot “no representa a todos los escribanos y escribanas de este país y tampoco representa el sentir de muchos de sus socios”. Por lo tanto, este grupo de escribanos expresó su postura contraria al spot, “no sólo porque se ha obrado por encima de las normas estatutarias que rigen los destinos de la asociación”, sino porque hacen un uso indebido del concepto de “fe pública” que la sociedad les ha “conferido y comprometen” su “imparcialidad, incluso con el dinero de toda la masa social”.

La escribana Mary Galiano, vocera del grupo por el Sí, dijo a la diaria que “no tenían idea” de que iba a salir ese spot, y que cuando se publicó lo vieron con “sorpresa, mucha indignación y tristeza”. Galiano sostuvo que para tomar esa decisión no hubo un llamado a asamblea, que es el “órgano máximo” de la AEU, y la tomaron “por cuenta propia”, argumentando que dentro del estatuto no hay ningún artículo que les prohíba realizar ese spot o tomar postura sobre algo que en la Comisión “entienden que es a beneficio de los escribanos”. Pero para Galiano “eso no es real”, ya que la mayoría de los artículos de la LUC “no tienen que ver con lo estrictamente notarial”.

Por tanto, este grupo de escribanos solicitará que se convoque a una asamblea “extraordinaria, en carácter de grave y urgente”, y no solamente por el tema del referéndum, porque incluso en este grupo “hay gente que vota No”, pero aun así están en contra de que se haya tomado postura, “porque excede las potestades que tiene la comisión directiva”. “En la reunión vamos a plantear que den explicaciones sobre la fundamentación por la cual decidieron sacar esos spots a favor de una de las opciones. Les solicitaremos que presenten la renuncia por haber excedido sus funciones y que rindan cuentas en relación a todos los gastos que implicó esta campaña publicitaria”, finalizó.