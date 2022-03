No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La campaña previa al referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) tuvo este miércoles su tercer debate televisivo, en este caso en el canal 5, entre el senador frenteamplista Alejandro Sánchez y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, coordinador de la campaña por el No a la derogación. El intercambio, moderado por el periodista Leonardo Luzzi, fue sobre seguridad y combustibles, los temas elegidos por Umpiérrez y Sánchez, respectivamente, y cerró con un bloque en el que ambos se refirieron a la norma en general.

Respaldar a la Policía versus enfrentar a la Policía con la ciudadanía

Umpiérrez empezó su participación planteando que la seguridad fue “quizás una de las razones centrales por las cuales el Frente Amplio perdió el gobierno”, porque su gestión fue “un fracaso estruendoso”. “Era una emergencia ciudadana, un problema sentido” que, “obviamente, la LUC tomó como eje central” para “generar un conjunto de herramientas para la Policía en su accionar”. Umpiérrez subrayó que estas “herramientas sensibles” o “instrumentos jurídicos” acompañan “un cambio de gestión” que incluye “respaldo a la autoridad” dentro de la Policía, un “ministro respetado” y claridad en las “líneas jerárquicas”.

El intendente de Rocha aseguró que estos cambios se están traduciendo en una baja “sustancial” de los delitos mientras “los números internacionales muestran que los crímenes crecieron” durante la pandemia de covid-19.

“Este referéndum es anti Policía” y los promotores de la derogación “se preocupan por los derechos humanos del delincuente y no de la víctima”, sostuvo Umpiérrez, que se preguntó cuál sería la alternativa si los artículos de la LUC vinculados a seguridad fueran derogados: “¿Volvemos a la Policía timorata, que esperaba que la pintaran con aerosol o la escupieran [para responder]?”.

En sus distintas intervenciones, Sánchez subrayó que el referéndum “no refiere a la seguridad”: “Aquí no está en debate toda la política de seguridad, la gestión del Ministerio del Interior, ni siquiera todos los artículos de seguridad de la LUC”, sino aquellos que “no contribuyen al objetivo ni de respaldar a la Policía, ni de combatir al delito ni mucho menos de generar garantías para los ciudadanos”. “Queremos respaldar a la Policía en su combate a la delincuencia”, reiteró en varias oportunidades, y aseguró que, en cambio, el gobierno ha reducido los salarios de los efectivos, perjudicándolos. “Anti Policía es bajarles los salarios que reciben para sostener a sus familias, que es lo que hizo este gobierno. ¿Cómo se puede hablar de defender a la Policía si le pago menos, eso es respaldar?”, se preguntó. “Respaldar a la Policía es seguir generando condiciones para no enfrentar a los ciudadanos con la Policía”, aseguró en otro tramo.

“El gobierno ha tirado como argumento que desde que llegó la LUC ha tenido un efecto mágico y bajaron los delitos”, dijo el senador, para luego hacer referencia a datos que dan a entender que esa baja se debe a la reducción de la movilidad durante la pandemia de covid-19.

“Estamos construyendo un Estado policíaco, donde todos los ciudadanos somos sospechosos”, aseguró el senador. Los artículos cuestionados “lo que hacen es enfrentar a la Policía con la ciudadanía, y eso no contribuye a reducir el delito” ni “es conducente”, añadió. A esto sumó que estos artículos abren la puerta a que “los malos policías actúen y violenten a la ciudadanía”.

Uno de los puntos más polémicos en este tema fue el vinculado a la solicitud de la cédula. Sánchez recordó que la Policía está habilitada a pedir el documento de identidad desde 1978 y que la LUC le suma a esto la posibilidad de que una persona sea detenida si no la tiene consigo. Umpiérrez sostuvo que “es banal” decir que alguien pueda tener problemas por no tener la cédula. “Hay un viejo complejo que tiene la izquierda […], esa percepción de que pueden ser perseguidos”, concluyó en una de sus intervenciones.

Otro de los intercambios fue después de que el senador asegurara que “el gobierno está utilizando a la Policía con fines políticos”. “No, a la Policía se la utiliza para el cumplimiento de sus funciones, y cabalmente se ha hecho”, respondió el intendente.

Mecanismo transparente versus incumplimiento de promesa electoral

A la inversa del primer bloque, en el segundo empezó hablando Sánchez, quien dijo que “una de las consecuencias más duras para las familias” de la implementación de la LUC es “el incumplimiento de la promesa [de campaña] de que no iban a aumentar los combustibles”: “Bajan los salarios y las jubilaciones, los uruguayos tenemos más problemas para llegar a fin de mes, ¡y nos aumentan los combustibles!”, reclamó, para luego señalar que esa suba encarece los productos de la canasta básica.

“Yo me siento traicionado [porque] el gobierno nos había planteado que iba a bajar los combustibles”, dijo el senador, y recordó que él, al igual que el resto del Frente Amplio, votó a favor de este artículo.

Con la vigencia del sistema implementado por la LUC “nadie sabe cuánto va a valer el combustible”, “esta distorsión de precios ha generado un problema muy grande” tanto a las familias como a los productores y la industria, aseguró Sánchez. A continuación, señaló que el gobierno ha tenido ahorros en los últimos dos años, “pero sigue aumentando la luz, el teléfono, los combustibles, ¡y resulta que hoy el kilo de carne picada vale 400 pesos!”. “Que vuelva el sistema que daba certezas”, exigió Sánchez, que “permite a todos planificar y tener previsibilidad”, porque “estos precios ya no se sostienen”. “Sin estabilidad de precios no hay desarrollo posible”, subrayó en otra de sus intervenciones.

Ante los argumentos de Umpiérrez de que la realidad internacional ha llevado a que el precio del petróleo se disparara, Sánchez dijo que ese es el rol del Estado: “Queremos al Estado para que nos proteja de estos vaivenes internacionales […] el Estado uruguayo tiene que ser un protector de los productores agropecuarios, los industriales y las familias. ¿Cómo se los protege? No trasladando todo a familias, empresas e industrias”.

A su turno, Umpiérrez también recordó que el Frente Amplio votó el artículo que crea el actual mecanismo de fijación de precios de los combustibles y luego criticó que la oposición dé “una lección de cómo manejar los precios de los combustibles” cuando el actual oficialismo “tuvo que votar” la recapitalización de Ancap.

“Tenemos un mecanismo de fijación de precios que es transparente”, destacó el intendente, que a continuación señaló que el precio internacional del petróleo se disparó desde los 20 dólares que valía al comienzo del mandato de Luis Lacalle Pou. “Se disparó, se fue al carajo, este precio no lo resiste ningún gobierno de ninguna ideología, el resto es populismo y demagogia”, aseguró, para luego agregar: “Esto lo subía el Frente Amplio, Cabildo Abierto o el Partido Socialdemócrata alemán”.

Umpiérrez también argumentó que el mecanismo implementado por la LUC es el que se usa “en el mundo” y reclamó: “No le mintamos a la gente, no hagamos de esto una gran campaña contra el gobierno en sí mismo utilizando este tema del combustible para hablar de todo tipo de aumentos que se deben a otras realidades”.

“Intento de taclear al gobierno” versus “voté las cosas que estaban bien”

Sobre el final del debate Sánchez y Umpiérrez intercambiaron ideas sobre el alcance del referéndum del 27 de marzo y las intenciones de sus promotores, los mismos temas sobre los que giraron los argumentos de cierre.

En el final del bloque de combustibles, el intendente aseguró que este es “un intento de taclear al gobierno” y que “se ha montado una campaña de miedo” con “una campaña de cucos” como “gatillo fácil”, “desalojo exprés” y “privatización de la educación” que no se han cumplido.

A su turno, el senador retomó esas palabras de Umpiérrez y aseguró: “Esto no es contra el gobierno, me acusan de ir contra el gobierno cuando voté la mitad de los artículos de la LUC, voté las cosas que estaban bien”.

Ya en los argumentos de cierre, Sánchez hizo hincapié en este punto: “Aquí no está en discusión toda la LUC. […] Si gana el Sí esa ley seguirá vigente en sus aspectos positivos, que son muchos y variados”, aseguró. A continuación, pidió a la ciudadanía que “no se deje embarullar” por quienes hacen campaña por el No a la derogación; “hablan de cualquier otra cosa menos de los artículos”, agregó.

En su cierre, el intendente de Rocha pidió a los ciudadanos que se comuniquen con sus familiares y amigos para preguntarles “qué daño les ha hecho la LUC” y consideró que “es muy extraño un referéndum contra un programa de gobierno, para que un presidente o un gobierno no cumpla con su palabra”. Finalmente, dijo que busca evitar “la peronización de la política uruguaya”, que opera con la “lógica perversa” de “o gobernamos nosotros o no te dejamos gobernar, no terminás tu período, te trancamos permanentemente”, y pidió: “Defendamos la República”.